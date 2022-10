สยามพารากอนชวนช้อปโปรแรงแห่งปี ลดยิ่งใหญ่ 31 วันเต็ม! “Bangkok Shopping Festival” ช้อป ช่วย ได้ 28 ตุลาคม 2565 - 27 พฤศจิกายน 2565

จัดโปรแรงเอาใจนักช้อป กับแคมเปญเมกะเซลล์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีลดยิ่งใหญ่ 31 วันเต็ม ลดแรงสูงสุดถึง 80% พร้อมพบกับโปรโมชั่นพิเศษจัดเต็มในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตลอดรายการ กับส่วนลด On Top, สินค้า One Price, Buy1Get1 และมุมสินค้าราคาพิเศษสุด ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการให้ช้อปต่อแบบจุกๆ ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาทรวม 7 รางวัล พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ห้ามพลาด!พิเศษขั้นกว่า! กับอภิมหาแคมเปญกระตุ้นต่อมช้อปสุดสัปดาห์พร้อมสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับคะแนนสะสม K Point เพิ่มสูงสุดถึง 5,000 คะแนน ในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่พิเศษสุด! กับสิทธิประโยชน์จากพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นคุ้มหนักมากช้อปปั๊ปรับ VIZ Coins คืนสูงสุด 500 VIZ Coins เมื่อใช้ VIZ Coin แลกรับส่วนลดที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ให้ช้อปแบบ ทะลุเป้า