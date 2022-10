TPIPP ควงแขนบริษัทแม่ TPIPL ได้รับคัดเลือก “หุ้นยั่งยืน” (THIS) ปี 2565 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจ ตามแนวคิด ESG สู่ความยั่งยืน

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ประกาศนโยบายว่า บริษัทฯ จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการเฟส 1 แล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จครบทั้ง 5 เฟส ภายในปี 2568 ทำให้โรงไฟฟ้าของบริษัทฯจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว ไร้คาร์บอน100% ในปัจจุบันทางบริษัทฯจะสามารถกำจัดขยะได้ 7,000-10,000 ตันต่อวัน คิดเป็นประมาณ 10-15% ของขยะที่ผลิตในประเทศไทย ทำให้บริษัทกลายเป็นผู้กำจัดขยะที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับโรงงานที่อยู่ในจุดเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯจะสามารถกำจัดขยะได้ประมาณ 12,000-14,000 ตันต่อวันในปี 2569 คิดเป็นประมาณ 17-20% ของขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 2022 หรือ Thailand Sustainability Investment 2022 (THSI2022) จากกลุ่มทรัพยากร (Resources)ทางด้าน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ได้ริเริ่มโครงการสู่สังคมไร้คาร์บอนมาตั้งแต่ปี 2559 จากการเปลี่ยนการขนส่งวัตถุดิบบางส่วนจากการใช้รถยนต์น้ำมันเป็นการใช้สายพานลำเลียง และล่าสุดกำลังจะเปลี่ยนรถยนต์น้ำมันที่เหลือให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากรถน้ำมัน นอกจากนี้ยังมีโครงการเปลี่ยนเชื้อเพลิงถ่านหินบางส่วนไปสู่เชื้อเพลิงจากขยะชุมชน หรือ Municipal Solid Waste (MSW) เป็นอีกหนึ่งโครงการและนวัตกรรมใหม่ โดยทุกโครงการที่ทางบริษัทฯได้ลงทุนไปนั้น เป็นการนำไปสู่การเป็นกลางทางด้านคาร์บอนของกลุ่มบริษัททีพีไอโพลีน บริษัทฯได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 2022 หรือ Thailand Sustainability Investment 2022 (THSI2022) จากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property and Construction)โดยการคัดเลือกบริษัทที่ได้รับเลือกอยู่ใน รายชื่อหุ้นยั่งยืน 2022 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2022 นั้น จะต้องเป็นบริษัทที่มีคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ Environmental, Social, Governance (ESG) เป็นเลิศ นอกจากนั้นยังต้องมี ผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล หรือ Corporate Governance Reporting (CGR) ผลประกอบการ การไม่สร้างผลกระทบด้าน ESG การเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C เป็นต้น การที่บริษัทได้รับเลือกให้มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน 2022 ถือได้ว่าเป็น บริษัทที่มีศักยภาพและความคิดริเริ่มในการนำแนวคิดด้านความยั่งยืน (Sustainability) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm shift) ของโลก