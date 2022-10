“ซับเวย์” บุก “โลตัส” ขยายสาขา วางเป้าเปิดกว่า 30 แห่งในปีหน้า

ผู้จัดการรายวัน 360 - อะเบาท์ แพสชั่น เจ้าของสิทธิ์การจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ “ซับเวย์” เจ้าเดียวในประเทศไทย (Master Franchise) ร่วมมือกับ โลตัส (Lotus’s) ในปัจจุบันมีมากกว่า 2,500 สาขาทั่วประเทศ เปิดร้าน “ซับเวย์” กว่า 30 สาขาในโลตัสทั่วประเทศ โดยมีสาขานำร่อง ได้แก่ สาขาสุทธิสาร ส่วนพระราม 4, อุตรดิตถ์, ขอนแก่น 2 ฯลฯ ที่จะเปิดภายในปีนี้นางสาวเพชรัตน์ อุทัยสาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อะเบาท์ แพสชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “ซับเวย์ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับโลตัส ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างซับเวย์กับโลตัส เพื่อเป็นการขยายธุรกิจให้กับแบรนด์ที่เป็นพันธมิตร และยังตอบสนองไลฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ SMART F&B Heaven สวรรค์ของนักกินโดยเป็นการปรับรูปแบบของสาขาให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและเหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งตรงกับแนวคิด “Fresh Forward” ที่ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเรา ซับเวย์ เป็นร้านอาหารบริการด่วน เอาใจสาย Healthy ผ่านคอนเซ็ปต์ “Eat Fresh” พร้อมเมนูหลากหลายให้เลือกอร่อย สดใหม่ อีกทั้งยังให้ความใส่ใจเรื่องทำเลที่ตั้งต้องสามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย สะดวก สะอาด รวมทั้งลูกค้าสามารถเข้ามาทำกิจกรรมได้หลากหลายแม้มีเวลาจำกัดทั้งนี้ ซับเวย์ได้มีแผนขยายเพิ่มอีกกว่า 30 สาขาร่วมกับโลตัสทั่วประเทศภายในปี 2566 เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าจากใจกลางกรุงเทพฯ สู่รอบนอกและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัด และเมืองท่องเที่ยว เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันเปิดบริการในโลตัสแห่งแรกแล้วที่โลตัสสุทธิสาร ส่วน พระราม 4, อุตรดิตถ์, ขอนแก่น 2 ฯลฯ ที่จะเปิดภายในปี 2565 นี้สำหรับร้านที่เปิดในโลตัส เราสามารถให้บริการตั้งแต่เช้าตรู่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Eat Fresh” ซับเวย์เน้นเสิร์ฟความสดใหม่ทุกเช้า ด้วยวัตถุดิบคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ให้ลูกค้าสามารถ DIY ได้หลากหลายเมนูอย่างอิสระ หรือเลือกอร่อยกับเมนูยอดฮิต เช่น ชิกเกน เทริยากิ, ซับเวย์ เมลต์, สเต๊กและชีส พร้อมกันนี้ซับเวย์พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารเช้าที่เน้นความสดใหม่ รสชาติอร่อย สะดวก รวดเร็ว ขนมปังอบสดใหม่ในร้าน พร้อมปรุงไข่ไก่สดๆ ในร้าน ราคาเริ่มต้นเพียง 59 บาท ตอกย้ำ Brand Promise “Good Food, Good for You, Good for your Wallet“ที่ซับเวย์เราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ มีให้เลือกได้อย่างหลากหลาย พร้อมราคาที่สามารถเข้าถึงได้ และตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่มีวิถีชีวิตเร่งรีบ ต้องการความสะดวกรวดเร็ว แต่ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ คัดสรรสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิต” นางสาวเพชรัตน์กล่าวบริษัท อะเบาท์ แพสชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 ด้วยพันธกิจที่จะเป็นผู้ค้าปลีกอาหารจานด่วนและเครื่องดื่มชั้นนำติดอันดับ TOP 3 และเป็นร้านอาหาร Casual Dining ชั้นนำภายใน 3 ปี เจ้าของสิทธิ์การจัดจำหน่ายซับเวย์ (Master Franchise) มีการเปิดร้านใหม่อย่างต่อเนื่องในปริมณฑลและต่างจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 145 สาขา