Nielsen เพิ่มการวัดผล YouTube ใช้ TAR ใน “ไทย -อินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์”

Nielsen ได้ขยายความครอบคลุมของการวัดผลโดยร่วมมือกับ YouTube เพื่อจัดเตรียมตัวชี้วัดข้ามแพลตฟอร์มที่จะแยกแยะข้อมูล ซ้ำซ้อน สำหรับแคมเปญที่แสดงทั้งทางโทรทัศน์และทางดิจิทัลในวันนี้ (19 ตุลาคม 2565) Nielsen ประกาศถึงการร่วมวัดผลกับ YouTube สำหรับเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ภายใต้ โซลูชัน Total Ad Ratings (TAR) ในตลาดเพิ่มอีก 3 แห่งในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เมื่อนักโฆษณาต้องการมุมมองที่เป็นองค์รวมเกี่ยวกับผู้ชมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงใน YouTube เพื่อให้เข้าใจระดับจำนวนของ ผู้ชมที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแคมเปญที่แสดงทั้งทางโทรทัศน์และทางดิจิทัลถือเป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ Nielsen นำเสนอตัวชี้วัดข้ามแพลตฟอร์มที่ผู้ซื้อและผู้ขายสื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ การประกาศนี้จะช่วยให้ผู้ที่ทำการ โฆษณาสามารถวัดผลรายการโฆษณาบน YouTube ในแคมเปญข้ามสื่อของตลาดทั้งสิ้น 7 แห่งทั่วโลก ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เม็กซิโก อิตาลี สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส"ในภูมิทัศน์ของสื่อที่กระจายตัวมากขึ้น ผู้ที่ทำการโฆษณาจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดข้ามสื่อที่เป็นอิสระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การจ่ายค่าโฆษณาและยกระดับ ROI ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสมด้วย" Arnaud Frade หัวหน้าฝ่าย การขายและการเติบโตของ Nielsen เอเชียแปซิฟิก กล่าว"นี่คือก้าวสำคัญและเป็นการลงทุนสู่กลยุทธ์ Nielsen ONE ใน ระดับโลก โดยสนับสนุนความสามารถในการวัดผลทางดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้มองเห็นภาพความเป็นจริงข้าม แพลตฟอร์มที่วัดได้ทั่วทุกอุปกรณ์"Gaurav Kapur กรรมการผู้จัดการของ Google กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การวัดผล YouTube ภายในโซลูชัน Total Ads Rating ของ Nielsen กำลังขยายไปยัง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการวัดผลที่เป็นอิสระจะช่วยให้อุตสาหกรรมนี้สามารถสำรวจภูมิทัศน์ ลิขสิทธิ์ © 2022 The Nielsen Company 2 สื่อที่กระจายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ นี้ได้ดียิ่งขึ้น"ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากพันธมิตรด้านการวัดผลอย่าง Nielsen ผู้โฆษณาจะสามารถใช้กลยุทธ์ในการลงทุนได้มากขึ้นNielsen ได้เริ่มรวมแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันเพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์การวัดผู้ชมสามารถทำงานร่วมกัน มีความ ยืดหยุ่น และสามารถปรับขนาดได้มากขึ้น ซึ่งวิธีการนี้ช่วยแก้ปัญหาการวัดผลข้ามสื่อได้โดยการปรับใช้วิสัยทัศน์Nielsen ONE ซึ่งเป็นการวัดผลข้ามแพลตฟอร์มอย่างแท้จริงที่วัดได้ในทุกอุปกรณ์ ไม่นานมานี้ Nielsen ได้ยกระดับระบบระบุอัต ลักษณ์สำหรับ Digital Ad Ratings ในตลาดต่างประเทศ 29 แห่ง เกี่ยวกับ NielsenNielsen กำหนดรูปแบบสื่อและเนื้อหาของโลกในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการวัดผลข้อมูล และการวิเคราะห์ผู้ชม ด้วยความ เข้าใจของเราเกี่ยวกับผู้บริโภคและพฤติกรรมของผู้ชมในทุกช่องทางและทุกแพลตฟอร์ม ทำให้เราสามารถนำเสนอองค์ ความรู้ที่เป็นอิสระและนำไปปฏิบัติได้แก่ลูกค้าของเรา เพื่อให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อและทำให้ผู้ชมของพวกเขามีส่วนร่วมทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต Nielsen ดำเนินธุรกิจในกว่า 55 ประเทศทั่วโลก