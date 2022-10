“Pranda Group” เปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ ชูภาพลักษณ์องค์กรแห่งความยั่งยืน

เว็บไซต์ใหม่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายเพื่อยกระดับประสบการณ์การเข้าถึงคอนเทนต์ได้ดียิ่งขึ้น โชว์ความโดดเด่นของ Craftsmanship ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับอัญมณี ผ่านสุนทรียะแห่งการรังสรรค์ให้ทุกชิ้นงานมีความเป็นไปได้ ด้วยพลังสร้างสรรค์งานฝีมือของคนแพรนด้า หรือ Pranda People พร้อมชูกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability) ที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับอัญมณีของผู้บริโภคจากผู้ผลิตที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อมูลในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ Investor Relations ที่ได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นสิ่งที่แพรนด้า กรุ๊ป ให้ความสำคัญต่อนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสเสมอมา นอกจากนี้ เว็บไซต์ใหม่ยังมีเนื้อหาครอบคลุม อาทิ Our Business, Our Journey, Our Leadership รวมถึงโอกาสด้านอาชีพในการร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวแพรนด้า อีกด้วยติดตามเว็บไซต์ใหม่ของ แพรนด้า กรุ๊ป ที่สวยงาม ทันสมัย ใช้งานได้สะดวกบนทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต คลิก www.pranda.com และสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของแพรนด้า กรุ๊ป ได้ง่ายๆ ผ่านทาง Social Media เพียงค้นหาคำว่า “Pranda Group”