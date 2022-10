ORแจงยอดขายน้ำมันพุ่ง หลังประคองราคาช่วยผู้บริโภค

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกเผยยอดขายน้ำมันครึ่งปีหลังพุ่ง หลังการท่องเที่ยวฟื้นตัวและคู่แข่งขายน้ำมันแพงกว่า หนุนมาร์เก็ตแชร์โตขึ้น ขณะที่แผนขยายปั๊มน้ำมันและร้านคาเฟ่ อเมซอนเข้าเป้าตามที่วางไว้แหล่งข่าวบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)(OR)เปิดเผยว่า ยอดขายน้ำมันผ่านสถานีบริการในครึ่งหลังปี2565 เติบโตขึ้นจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19คลี่คลายทำให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งราคาขายปลีกน้ำมันของบริษัทน้ำมันบางค่ายสูงกว่าOR ทำให้ผู้บริโภคหันใช้บริการเติมน้ำมันในพีทีที สเตชั่นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ORส่วนแบ่งการตลาดจากการจำหน่ายน้ำมันผ่านสถานีบริการ(มาร์เก็ตแชร์)เพิ่มขึ้นในปีนี้ ORมีการขยายสถานีบริการพีทีที สเตชั่นและร้านคาเฟ่ อเมซอน ได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันเพิ่มอีก 110-120 สาขา จากปีก่อนมีประมาณ 2,000 สาขา ขณะที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน จะขยายสาขาเพิ่มอีก 400-500 สาขา จากประมาณ 3,500 สาขาแหล่งข่าวกล่าวถึงกรณีที่OR ลงนามกับ บริษัท สลีค อีวี จำกัด เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องว่า ศึกษาโอกาสที่สลีค อีวีจะเข้ามาใช้เน็ตเวิร์คของOR (สถานีพีทีที สเตชั่น)ในการสลับ(สว็อป)แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยจะต้องมีการใช้แบตเตอรี่ที่สเปกเดียวกันเพื่อง่ายในการเปลี่ยนสลับแบตเตอรี่ โดยไม่ต้องรอชาร์จ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจเดลิเวอรี่ซึ่งที่ผ่านมา OR ร่วมกับปตท. เปิดตัว “สวอพ แอนด์ โก” (Swap & Go) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่าย Battery Swapping หรือการสลับแบตเตอรี่แก่ผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้งานนำร่องในกลุ่มธุรกิจบริการรับ-ส่งอาหารหรือสิ่งของ (Delivery Service)หรือกลุ่มไรเดอร์ทั้งนี้ สลีค อีวี เป็นผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทย-สิงคโปร์ แบรนด์ SLEEK EV จะร่วมศึกษาโอกาสทางธุรกิจในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในรถจักรยานยนต์ รวมไปถึงโอกาสในการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) รองรับการใช้งาน เพื่อตอบโจทย์สังคม สิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้ OR ได้จับมือกับบริษัท ปตท. จำกัดเปิดตัว “สวอพ แอนด์ โก” (Swap & Go) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่าย Battery Swapping หรือการสลับแบตเตอรี่แก่ผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้งาน โดยนำร่องในกลุ่มธุรกิจบริการรับ-ส่งอาหารหรือสิ่งของ (Delivery Service)กรือกลุ่มไรเดอร์