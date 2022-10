สบู่จิ๊กซอว์MEจัด3แคมเปญเด็ด

นางสาวตรีรัก รักการดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรี ตรีรัก จำกัด เจ้าของและผู้จัดจำหน่ายสบู่จิ๊กซอว์แบรนด์ ME ได้จับมือร่วม 3 แคมเปญครั้งใหญ่กับห้างสยามพารากอน จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษลดสูงถึง 50% ทุกสูตร นานเกือบ 2 เดือน เป็นโปรแรงส่งท้ายปี 2565 จะซื้อเป็นของขวัญหรือของฝาก แทนความรักและความห่วงใยจากผู้ให้มอบแด่คนที่รัก หรือเตรียมเป็นขวัญปีใหม่ก็ดี สบู่จิ๊กซอว์ ME ห่อบรรจุอย่างดี ได้มาตรฐาน มีอายุการเก็บรักษาและใช้งานได้ภายใน 2 ปี มีจำหน่าย ณ ชั้น​ 4 โซน​ Bath​ Accessories แผนก The Living ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 มีดังนี้1. แคมเปญ Shop Ti Mis Ta โลกที่ดีคือโลกที่มีเซลล์ : เลือกซื้อสบู่จิ๊กซอว์ ME ลดราคา 50% ทุกสูตร ได้ในวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2565 / 13 - 16 ตุลาคม 2565 / 21 - 24 ตุลาคม 25652. แคมเปญ Bangkok Shopping Festival “Black Weekend” : เลือกซื้อสบู่จิ๊กซอว์ ME ลดราคา 50% ทุกสูตร ได้ในวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 28 - 30ตุลาคม 2565 / 11 - 13 พฤศจิกายน 2565 / 25 - 27 พฤศจิกายน 25653. แคมเปญ THE LIVING LIFE INSPIRED GRAND OPENING 2022 : เลือกซื้อสบู่จิ๊กซอว์ ME ลดราคา 50% ทุกสูตร ได้ในระหว่างวันที่ 1 - 27 พฤศจิกายน 2565