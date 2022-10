“โรงแรมมิตร์พัทยา” รีโนเวทใหญ่ ขยายตลาดคนไทยแตกไลน์สินค้าสปา

ผู้จัดการรายวัน 360 - โรงแรมมิตร์ พัทยา ปรับภาพลักษณ์ครั้งสำคัญ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยในวงกว้างมากขึ้น สร้างซิกเนเจอร์โปรโมทจุดถ่ายรูปเก๋ในโรงแรม และร้านอาหารในเครือทั้ง 5 ร้าน 5 สไตล์การตกแต่ง และขยายฐานลูกค้าจาก Word of Mouth พร้อมใช้ QR Code เป็นตัวกลางเรียกรับทุกบริการของโรงแรม ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าชาวไทยเพิ่มขึ้นเป็น 80%นายศุภชัย รัตนโอภาส ประธานบริหารโรงแรมมิตร์ พัทยา และผู้ช่วยประธานบริหารกลุ่มโรงแรมเอ-วัน เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ และวันหยุดยาวปลายปี เป็นช่วงที่คนจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวติดต่อกันหลายวัน ดังนั้นจึงใช้โอกาสนี้รีแบรนดิ้งรีเฟรชภาพลักษณ์ของโรงแรมมิตร์ พัทยา เพื่อสร้างสีสัน และความสนุกสนานใหม่ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังคงความหรูหรา ความสะดวกสบาย และบริการที่ดีเยี่ยมตามแบบฉบับโรงแรมห้าดาวภายใต้ราคาที่ทุกคนเอื้อมถึง ตามคอนเซ็ปต์ Comfort Luxuryทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย พร้อมขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนไทยให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในช่วงก่อนโควิด 19 ระบาด สัดส่วนของนักท่องเที่ยวของโรงแรมเป็นชาวต่างชาติ 80% และนักท่องเที่ยวชาวไทย 20% โดยหลังจากการปรับภาพลักษณ์ในครั้งนี้ ทางโรงแรมตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้น 60%โรงแรมมิตร์ พัทยาใช้กลยุทธ์การสร้างซิกเนเจอร์ให้โรงแรมด้วยการสร้างจุดถ่ายภาพเก๋ๆ และโดดเด่น เพื่อสร้างภาพจำ และสร้าง Word of Mouth ในกลุ่มลูกค้าไปพร้อมๆ กัน ทั้งโซนล็อบบี้ที่ตกแต่งแบบโมเดิร์นลักซ์ชัวรี่ และ LoLa’s Dream คาเฟ่สีชมพูสุดน่ารัก ที่มีทั้งบ่อบอล มุมเดคอเรชั่นสุดชิค และสระว่ายน้ำสุดเก๋ให้ได้ถ่ายรูปรวมทั้งร้านอาหารและคาเฟ่เบเกอรี่ฝรั่งเศส 5 ร้าน 5 สไตล์การตกแต่ง ทั้งร้าน PIPPA ที่มี 2 โซนได้แก่ Sunset Bar รูฟท็อปบาร์สุดเก๋ที่เห็นโค้งหาดพัทยาแบบพาโนรามา และโซน Pippa House ที่ตกแต่งแนวจังเกิ้ลสวยงาม พร้อมวงดนตรีสดทุกสุดสัปดาห์, FAT COCO ร้านอาหารและคาเฟ่ออนเดอะบีชธีมบาหลีสีสันสดใส พร้อมสระว่ายน้ำใหญ่กลางร้าน, MALIRBREW ในคอนเซ็ปต์ โรงเบียร์กึ่งผับ เสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารนานาชาติ พร้อมดนตรีสดแนว Easy Listening และ PIPPIN คาเฟ่พร้อมเบเกอรี่สูตรฝรั่งเศสหลากหลายเมนู และเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ รวมทั้งห้องอาหารวันทนา ห้องอาหารไทยทางโรงแรมนำ QR Code มาใช้เป็นตัวกลางหลักในการสื่อสารกับลูกค้า สำหรับเรียกรับบริการทุกฟังก์ชั่นและทุกเซอร์วิสในโรงแรมเพียงแค่แสกนแล้วแชท ไม่ว่าจะเป็นการจองโต๊ะหรือเรียกดูเมนูอาหารของร้านอาหารในเครือ การเรียกรับบริการจากพนักงาน การให้คำแนะนำติชม การแจ้งขอความช่วยเหลือต่างๆ รวมทั้งอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ๆ ของโรงแรมนอกจากนี้ยังมีบริการ Hotel Butler ผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกส่วนตัวที่มีทักษะการให้บริการในระดับพรีเมี่ยมสำหรับเติมเต็มทุกความต้องการของลูกค้า และหลังจากนี้ยังวางแผนต่อยอดแตกไลน์ผลิตสินค้ากลุ่ม Amenity และ SPA ซึ่งเป็นสูตรและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงแรม เพื่อช่วยสร้าง Brand Loyalty ในใจลูกค้า และเป็น Top of mind สำหรับลูกค้าที่มาเที่ยวพัทยาอีกด้วย