งาน Fi Asia 2022 นวัตกรรมเทรนด์อาหารแห่งอนาคต เริ่มขึ้นแล้ว วันนี้ - 7 ต.ค.นี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยภายในงานได้พูดถึง 9 เทรนด์อาหารที่น่าสนใจและกำลังมาแรง ได้แก่1. Food for Your Mood : เศรษฐกิจสุขภาพจิตทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 120,800 ล้านดอลลาร์ โดยกลุ่มสารอาหารที่ส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทและสมอง (Brain-Boosting Nutraceuticals) มีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 32. Good for Gut : ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) และโพรไบโอติกส์ (Probiotics) มาแรงในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม3. Eating Experience : ผู้บริโภคโหยหาประสบการณ์ใหม่ ๆ จากอาหารและเครื่องดื่ม มีความคาดหวังที่จะหลุดจากกรอบเดิม ๆ ทั้งในมิติของรสชาติ กลิ่น สี รสสัมผัส ไปจนถึงแพ็คเกจที่แปลกใหม่4. Upcycling and Sustainable Foods : ไม่ใช่แค่ความอร่อยที่ปลายลิ้น แต่กระบวนการผลิต ความรับผลิตชอบต่อแรงงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการปลูกและปศุสัตว์ การปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิต ไปจนถึงแพคเกจจิ้ง ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคใส่ใจ5. Food Subscription : ตลาด Personalized Food เติบโตเฉลี่ยปีละ 14.2% โดยเฉพาะโมเดลบริการจัดส่งอาหารออแกนิคเฉพาะบุคคล ที่จัดสัดส่วนของอาหารให้ตรงตามกับเป้าหมายทางด้านสุขภาพ6. Immunity Balance : อาหารที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยเติมเต็มความต้องการสารอาหาร ที่จะช่วยเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันที่ถดถอยสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปกป้องร่างกายจากความเจ็บป่วยได้7. 50 Shades of Milk : ผู้บริโภคต้องการเห็นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ non-dairy มากขึ้น โดยนมในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ทางเลือกอย่างถั่วที่รวมถึงอัลมอนด์ มะม่วงหิมพานต์ ข้าวโอ๊ต ธัญพืชและเมล็ดพืชต่าง ๆ เติบโตขึ้นอย่างน่าสนใจ8. Digitalization : ผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศมีการตื่นตัวอย่างมากในการนำ Machine Learning จาก AI และ Big DATA มาใช้เพื่อช่วยให้สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายและคู่แข่ง ตลอดเข้าใจแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในตลาด9. Fantastic “Protein” and where to find them : ปัจจุบันผู้บริโภคมีการรับรู้ถึงความสำคัญของการบริโภคโปรตีนให้เพียงพอ ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายเกี่ยวกับแหล่งโปรตีนจากการประมงและปศุสัตว์มากขึ้น สิ่งเหล่านี้กลายเป็นโอกาสที่สำคัญของแหล่งโปรตีนใหม่ ๆ ของโลก ทั้งโปรตีนทางเลือกจากพืช โปรตีนจากแมลง และโปรตีนจากแหล่งอื่น ๆทั้ง 9 เทรนด์ข้างต้นนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่วนผสมอาหารต่าง ๆ ที่ล้ำหน้านำสมัยเหล่านี้ เตรียมพร้อมให้ได้สัมผัสอย่างเป็นรูปธรรมใน งานแสดงนวัตกรรมส่วนผสมอาหารแห่งเอเชีย ครั้งที่ 25 หรือ Fi Asia 2022 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ https://online.fiasia.com/registration/E3alr7suu2Edm0FvjbFijyLrสำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเจาะลึกเทรนด์อาหารประจำปี 2565 สามารถดาวน์โหลดอีบุ๊ก “Fi Asia 2022 Food Trends E-Book” ได้ที่https://bit.ly/3Rx4yeX