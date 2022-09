Dow จับมือ ม.ราชภัฏราชนครินทร์สร้างหลักสูตร ศก.หมุนเวียนป้อนตลาดแรงงาน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร “การจัดการขยะและสร้างธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การจัดหาวัตถุดิบและการพัฒนารูปแบบธุรกิจเกี่ยวกับการรีไซเคิลทั้งในระดับชุมชนและระดับธุรกิจ เทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาใช้พัฒนาธุรกิจ แนวทางการหาทุน รวมไปถึงการเข้าใจกฎหมายและแนวโน้มทิศทางของธุรกิจด้านการรีไซเคิลของประเทศและทั่วโลก ผู้สำเร็จหลักสูตรจะสามารถนำความรู้ไปพัฒนากิจการของตนเอง หรือเป็นกำลังในสถานประกอบการต่างๆหลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บริษัท NTT DATA Business Solutions และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้ตอบโจทย์ภาคการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) การจัดการขยะและสร้างธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Zero Waste Management and Building a Business based on the Circular Economy Concept) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็น 3 โมดูล คือ 1) แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการขยะ 2) การพัฒนาธุรกิจรีไซเคิลระดับชุมชน และ 3) การสร้างธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ สอดคล้องกับนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนหลักการ BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาตินายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ผู้บริโภคทั่วโลกกำลังตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมยิ่งกว่าที่ผ่านมา องค์กรวิจัยตลาดระดับโลกคาดการณ์ว่าภายในปี 2573 เกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคทั้งหมดจะกลายเป็นกลุ่มคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก นโยบายภาครัฐของประเทศต่างๆ ก็เน้นลดการปลดปล่อยคาร์บอน และการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างจริงจัง การดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้ว แต่กลายเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว สิ่งนี้จะส่งผลให้ธุรกิจต้องเร่งปรับตัวด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้จะกลายเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของตลาดแรงงาน รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาคนหรือบุคลากรในทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมงานวิจัย เพื่อนำไปช่วยพัฒนาชุมชนต่างๆ ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อดึงเอาจุดเด่น นั่นคือองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศ