ฉลองโฉมใหม่ เซ็นทรัล พระราม 2 พลิกย่านครั้งใหญ่ เป็นเดสติเนชั่นตอบโจทย์ The New Urbanist เติมเต็มไลฟ์สไตล์ดี...ดี มีได้ทุกวัน

กล่าวว่า “การพลิกโฉมใหม่ของเซ็นทรัล พระราม 2 ในครั้งนี้ นับเป็น Strategic shift ด้วยกลยุทธ์การสร้าง Landmark Destination ทุกหัวมุมเมืองสำคัญของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนา โดยเซ็นทรัล พระราม 2 จะเป็น Regional Mall อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ ตอนใต้ ภายใต้แนวความคิด The New Urbanist “ไลฟ์สไตล์ดี..ดี มีได้ทุกวัน”เราได้ขยายขยายแคชเม้นท์ เพื่อตอบโจทย์ชาวพระราม 2 ทุกเจน ครบทุกความต้องการ สร้าง First Impression ให้กับลูกค้าตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามาในศูนย์ฯ ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตใหม่ทั้งหมดและเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวเข้ากับศูนย์การค้าแบบ Seamless สร้างแมกเนตดึงดูดด้วยฟู้ดเดสทิเนชั่นที่ดีที่สุดในย่าน พระราม 2 ภายใต้แนวคิด The Infinite Taste อร่อยครบครันทุกชั้นทั้งศูนย์ โซนใหม่ Tree Chamber ในคอนเซ็ปต์ Shopping Boulevard แลนด์มาร์กใหม่ที่รวมร้านดังระดับโลก และคาเฟ่ชื่อดัง รวมถึงร้านอาหารตั้งแต่สตรีทฟู้ดไปจนถึงมิชลินสตาร์ ตั้งแต่ชั้น G ถึง ชั้น 4อีกทั้งเราได้รวม BU Synergy ครบครัน อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ด้วยคอนเซ็ปต์ “THE NEW LOOK เซ็นทรัลพระราม 2 โฉมใหม่ ช้อปได้ทุกวัน” ผสานเชื่อมต่ออย่างกลมกลืนทุกชั้นทุกแผนกทั้ง Fashion & Beauty Kids Home , Central Food Hall สุนทรียภาพของโลกแห่งความอร่อย ตัวจริงที่สุดของฟู้ดสโตร์เวิล์ดคลาสเดสทิเนชั่น ,Tops CLUB แพลตฟอร์มช้อปปิ้งรูปแบบเมมเบอร์คลับ ครั้งแรกของเมืองไทยที่รวมของกินของใช้จากทั่วโลกมาให้แก่สมาชิกได้ช้อปในราคาสุดพิเศษ , SUPERSPORTS ขนาด XL ขยายพื้นที่เท่าตัว เพิ่มโซน Velo Bicycle และ FutbolX, Power Buy x B2S ไลฟ์สไตล์ฮับแห่งเทคโนโลยี และหนังสือที่ทันสมัย มัดใจชาวกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก , OfficeMate ที่เดียวครบจบทุกธุรกิจ และ Auto1 ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวต่อ การพลิกโฉมใหม่ในครั้งนี้ทำให้เราสามารถดึงกลุ่ม Wealth Segment เพิ่มขึ้นมากกว่า 30 % และหลังจากรีโนเวทเสร็จครบทั้งศูนย์ รวมทั้งสถานการณ์โควิดที่เริ่มผ่อนคลาย ทำให้ทราฟฟิกกลับมาเกือบ 100% เรายังให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรม Zero-Carbon Transportation Hub in South Bangkok แห่งแรกของศูนย์การค้าไทย และตั้งเป้าเป็น Zero Waste Mall หนึ่งเดียวในย่านด้วย Recycle Station สะท้อนค่านิยมองค์กร 2 ประการตามเป้าหมายองค์กรในการเป็น Mixed-use Developer รายแรกสู่ Net Zero ภายในปี 2050 Positivity คิดสร้างสรรค์ ทำสิ่งดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน และ Community at Heart ใส่ใจ ดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเซ็นทรัล พระราม 2 COMPLETE LIFESTYLE DESTINATION WITH URBAN VIBES - ขยายแคชเม้นท์ ตอบโจทย์ทุกเจน มอบประสบการณ์ 9 สิ่งดี..ดี เจอได้ทุกวัน ได้แก่ภายใต้แนวคิด The Infinite Taste อร่อยครบครันทุกชั้นทั้งศูนย์ ด้วยโซน Tree Chamber ในคอนเซ็ปต์ Shopping Boulevard แลนด์มาร์กใหม่ รวมร้านดังระดับโลก และคาเฟ่ชื่อดัง อาทิ อาทิ Mo-Mo-Paradise, Sushiro, Camin, KOBE Steakhouse, Ssamthing Together, After You, Pang Cha, Ben's Cookies เร็วๆ นี้กับร้าน Haidilao และยังมีร้านดังอีกมากตั้งแต่ชั้น G ถึง ชั้น 4 กว่า 300 ร้าน ตั้งแต่สตรีทฟู้ดจนถึงระดับมิชลินสตาร์“THE NEW LOOK เซ็นทรัลพระราม 2 โฉมใหม่ ช้อปได้ทุกวัน” ผสานเชื่อมต่ออย่างกลมกลืนทุกชั้นทุกแผนกนำเสนอวิถีชีวิต สถานที่ และซิกเนเจอร์ไอเทมอันโดดเด่นและทันสมัย เพื่อสะท้อนถึงความอินโนเวทีฟแบบสร้างสรรค์พร้อมด้วยสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเพื่อนักช้อปทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบครัน Central Food Hall สุนทรียภาพของโลกแห่งความอร่อย ตัวจริงที่สุดของฟู้ดสโตร์เวิล์ดคลาสเดสทิเนชั่น, Tops CLUB เมมเบอร์คลับครั้งแรกของเมืองไทยที่รวบรวมของกินของใช้ต่างๆ จากทั่วโลกมาให้แก่สมาชิกได้ช้อปในราคาสุดพิเศษ , SUPERSPORTS ขยายพื้นที่เท่าตัว เพิ่มโซน Velo Bicycle และ FutbolX , Power Buy x B2S , OfficeMate ที่เดียวครบจบทุกธุรกิจ และ Auto1 ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรอาทิ Muji Flagship Store บนพื้นที่กว่า 1,100 ตร.ม. มาพร้อม มุมกาแฟ โซนสินค้าจากชุมชน โซนต้นไม , Uniqlo, Jaspal, Jubilee, Pandora, Dior, La Mer, Chanel, Clé de Peau Beauté, LancÔme, Estee Lauder ,Clarins, Kiehl’s พร้อมโซน Showcase ศูนย์รวมแฟชั่นแบรนด์ดังจาก I ที่ราคาไม่แรงแต่ดีไซน์แพงมาก!ครบจบในที่เดียว กับ ฟิตเนส เฟิรส์ท ที่ใหญ่ที่สุดในย่านพระราม 2 บนพื้นที่กว่า 3,000 ตร.ม. นอกจากนี้ยังมีร้าน Sport Fashion ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬาสำหรับสายสปอร์ต ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักกีฬากับแฟมิลี่แลนด์มาร์กย่านพระราม 2 ให้คุณหนูๆได้สนุกกับเพลย์กราวน์ดี…ดี ได้ทุกวัน โดยไม่ต้องเดินทางไกลเข้าเมือง อาทิ โซน Little Campus ศูนย์รวมสถาบันการศึกษาในคอนเซ็ปต์ Edutainment เสริมความสนุกพร้อมการเรียนรู้และกิจกรรมเวิร์กช้อปกับ Kidzoona, Joyliday, CUBS by Playmondo และ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ครบเรื่องบ้าน ไอที แกดเจด แหล่งรวมของแต่งบ้าน Smart Living ตอกย้ำความเป็นผู้นำศูนย์รวมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมแบรนด์ชั้นนำไว้อย่างครบครัน อาทิ Tech Space zone โซน IT ที่ใหญ่ที่สุดในย่านพระราม 2มุมถ่ายรูปได้ฟีล #UrbanistaRama 2 จัดเต็มจุดถ่ายรูปมากมาย ตั้งแต่ชั้น G ถึง ชั้น 3เพิ่มพื้นทีสีเขียวที่รักษ์โลกด้วยต้นไม้ทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้า สถานีรถตู้อัจฉริยะพลังงาน, Zero-Carbon Transportation Hub in South Bangkok สถานีรถตู้อัจฉริยะพลังงานสะอาด ติดแอร์ที่แรกของศูนย์การค้าในประเทศไทย ที่ให้บริการรถตู้วิ่งเข้า-ออก กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ กาญจนบุรี พัทยา ชลบุรี ไฮไลท์คือการติดตั้งแผงโซลาร์เซล ผลิตกระแสไฟได้ 7,500 วัตต์ต่อชั่วโมง เพื่อจ่ายกระแสไฟกว่า 45,000 กิโลวัตต์ ใช้เป็นพลังงานหลักตลอดทั้งวันให้กับห้องพักคอยผู้โดยสาร พร้อมมอบพลังงานให้ หลอดไฟส่องสว่างและเครื่องปรับอากาศ พร้อมที่ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับมือถือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกช่วยลดปัญหาโลกร้อน นอกจากนี้ยังมี Art Wall Map แผนที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนใกล้เคียงให้กับผู้โดยสารได้รับรู้เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชม Zero Waste Mall ในย่านพระราม 2 นำร่องด้วย Digital Billboard ส่งเสริมการติดตั้งจอโฆษณาขนาดใหญ่แบบดิจิทัล เพื่อลดปริมาณขยะจากการผลิตป้ายโฆษณาแบบใช้แล้วทิ้งได้ในระยะยาว พร้อมเตรียมเดินหน้าติดตั้งจุดบริการแยกขยะตามประเภทหรือ Recycle Station สร้างสังคมแห่งการทิ้งดีในอนาคตตอบโจทย์ทุก Gen ด้วยการเพิ่มอาคารจอดรถ Tree Parking 500 คัน, บริการห้องน้ำเด็ก, ที่จอดรถที่ครอบคลุมสำหรับครอบครัว, ผู้พิการ, ผู้หญิง และผู้หญิงตั้งครรภ์ รวมถึงการเพิ่มเติมบริการห้องละหมาดสำหรับลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อสะท้อนความใส่ใจต่อลูกค้าทุกกลุ่มแบบ Inclusivity พื้นที่ Co-working space ที่โปร่งโล่งสบาย รองรับการทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่ตลอดวัน พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ Green Space Car Park ลานจอดรถที่ปลูกต้นไม้รายล้อมเพื่อช่วยลดภาวะเรือนกระจกจัดเต็มอัดโปรฯเพื่อชาวพระราม 2 ตลอดทั้งเดือน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. -31 ต.ค. 2565 โดยมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจได้แก่สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1- ช้อปครบทุก 2,000.- รับสิทธิ์ลุ้น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า SLEEK EV 7 คัน และiPhone 14 ความจำ 128 G จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า กว่า 500,000 บาท- ช้อปครบ 2,500.- รับบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน / วัน- ช้อปครบ 7,000.- รับฟรี กระเป๋า Central Rama 2 Limited Edition จำนวน1 ใบ มูลค่า 1,390.- จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / วัน- สิทธิพิเศษสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่ร่วมรายการ แลกรับเครดิตเงินสูงสุด 20% หรือ รับบัตรของขวัญ จากบัตรเครดิต The 1 Credit , AEON ,Bangkok Bank , Citibank , GSB , KBank , กรุงศรี , เฟิร์สช้อยส์,KTC , SCB , TTB- ผ่อน 0 % สูงสุด 24 เดือน กรุงศรีคอนซูมเมอร์ , เฟิร์สช้อยส์ , T1 Credit Card- คุ้มค่าทุกการช้อปกับคะแนน The 1 ช้อปครบ 150,000.- ตลอดช่วงแคมเปญ รับฟรี 10,000 คะแนน *จำกัด 50 ท่านแรก- พิเศษ! ฉลองเปิดโฉมใหม่ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2 กับสินค้าลดสูงสุด 70 % สำหรับสมาชิกเดอะวันใช้คะแนนเท่ายอดช้อปแลกรับส่วนลดเพิ่ม 12.5%, รับฟรี คูปองดิจิทัล หรือ คูปองเงินสด และ เครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 20% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข, ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มทันทีคูปองดิจิทัล สูงสุด 200 บาท, สำหรับ Top Spender 3 ท่านแรก ที่มียอดช้อปครบ 100,000 บาทขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 65 – 11 ต.ค. 65) รับฟรี! บัตรกำนัล Afternoon Tea Voucher ที่ Park Hyatt Bangkok หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook - Central Department Storeเซ็นทรัล พระราม 2 โฉมใหม่ The New Urbanist “ไลฟ์สไตล์ดี.. ดี มีได้ทุกวัน” ศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่เติมเต็มไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์คนทุกเจน เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรและใกล้ชิดกับธรรมชาติตั้งอยู่บน ถ.พระราม 2 เชื่อมต่อกับกรุงเทพฯ รอบนอก และรองรับการเดินทางและเป็นจุดนัดพบสำคัญสำหรับนักเดินทางทั้งเข้าและออกเมือง สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเป็น Center of Life หรือ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ครอบคลุมทุกมิติสำหรับชาวพระราม 2 อย่างมีคุณภาพที่แท้จริง 