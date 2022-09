เอไอเอ ประกาศความสำเร็จ "เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์" เตรียมผงาดสู่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ย่านบางนา-ตราด

ประกาศความสำเร็จในพิธีเทคอนกรีตปิดงานโครงสร้างอาคาร (Topping Off Ceremony) "เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์" (AIA East Gateway) อาคารสำนักงานให้เช่าระดับพรีเมียม ภายใต้แนวคิดใหม่ในคอนเซปต์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดยคำนึงถึงสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของผู้เช่าเป็นหลัก สอดคล้องตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ “Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น” เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพครบครัน ทั้ง AIA Vitality Zone พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ Urban Farming สวนผักออร์แกนิก ฟิตเนสเซ็นเตอร์ครบวงจร Trail Network Rooftop Running Track สระว่ายน้ำระบบเกลือ และ Co-Working Area ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน บนทำเลที่ดีที่สุดย่านบางนา โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนด เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างราบรื่นจุดเด่นของโครงการ คือการออกแบบตัวอาคารสูง 33 ชั้น พื้นที่ใช้สอยกว่า 70,000 ตารางเมตร ซึ่งเน้นดีไซน์ที่สวยงามล้ำสมัยควบคู่ไปกับความสะดวกสบายของผู้เช่า ตามเกณฑ์มาตรฐานของ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) และ WELL Building Standard ในระดับโกลด์ โดยเป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้เทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานสากล เช่น กระจกอนุรักษ์พลังงาน การติดตั้งบันไดเชื่อมระหว่างชั้นในสำนักงาน ฯลฯ ตลอดจนมีพื้นที่ส่วนกลางให้ ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์เพื่อทำกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างครบวงจร พร้อมด้วยพื้นที่ร้านค้าปลีก 5 ชั้น ที่จอดรถกว่า 1,500 คัน และระบบควบคุมความปลอดภัยทั่วทุกจุด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้อาคารมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับเวิลด์คลาสสามารถเยี่ยมชมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ร้านค้าปลีกได้ที่ 02-119-1500 วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.