สบพ.เสวนาด้านการบินระดับชาติ แลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัย ดันไทยศูนย์กลางผลิตบุคลกร

สบพ.จัดประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 2 “New Phenomena of Aviation”เปิดโอกาสให้กับนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ งานวิจัยการบิน พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรการบินในภูมิภาควันที่ 22 กันยายน 2565 นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “New Phenomena of Aviation” ซึ่งจัดขึ้นโดย กองวิชาบริหารการบิน สบพ. ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meetingนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบิน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มีเวทีในการบูรณาการแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการบิน และผลงานที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพทางวิชาการที่ดีต่อกันสำหรับการจัดกิจกรรมภายในงานวันนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่1. กิจกรรมการปาฐกถา หัวข้อ “New Phenomena of Aviation” โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Manjit Singh,Deputy Regional Director,ICAO Asia Pacific2. กิจกรรมการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “New Phenomena of Aviation” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำด้านการบิน ประกอบด้วย คุณศรันย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย คุณลัชชิดา อาภาพัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และคุณยงยุทธ ลุจินตานนท์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำประเทศไทยและเมียนม่า สายการบิน Cathay pacific โดยมี ดร. วีรชน นรานุต ครูสอนนักบิน พิธีกรและผู้ประกาศข่าว กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้ดำเนินรายการ3. กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย จำนวน 21 บทความ โดยเป็นนักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา นำเสนอผลงานในรูปแบบทั้ง Onsite และ Onlineสถาบันการบินพลเรือน ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ที่จะเร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ได้ตามมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรด้านการบินในภูมิภาคอาเซียนต่อไป