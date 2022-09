28 ก.ย. 65 นี้ เตรียมฉลองโฉมใหม่ “เซ็นทรัล พระราม 2” แลนด์มาร์คที่ดีที่สุดในย่าน ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ The New Urbanist ไลฟ์สไตล์ดี…ดี มีได้ทุกวัน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทุกวัย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ผู้นำตัวจริง Regional Mall อันดับ 1 ในย่านพระราม 2 เตรียมฉลองโฉมใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ ในวันพุธที่ 28 กันยายน นี้ ด้วย Mall ambience ใหม่ทั้งศูนย์การค้า ในคอนเซ็ปต์ The New Urbanist ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทุกวัย สร้าง First impression ตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามาในศูนย์ฯ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ครบครันที่สุดแบบไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองอีกต่อไป ชูไฮไลต์แม็กเน็ตเพียบ อาทิ Food destination ที่ดีที่สุดในย่าน รวมร้านอาหารดังระดับโลกตั้งแต่มิชลินสตาร์จนถึงสตรีทฟู้ดส์ในโซนใหม่ ‘Tree Chamber’ ภายใต้การตกแต่งใหม่ทั้งหมด, การพลิกโฉม Retail Experiences รวม BU Synergy ครั้งสำคัญ ได้แก่ Central Food Hall มอบประสบการณ์และสุนทรียภาพแห่งการช้อปโกรเซอรี่ฟู้ดสโตร์ระดับพรีเมี่ยมจากทั่วโลก, Tops Club แฟลกชิพสโตร์ ขนทัพสินค้านำเข้าและสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ดังจากทั่วโลกกว่า 3,500 รายการ ในราคาสมาชิก,ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ช้อปปิ้งแบบ Seamless Integration, Supersports พื้นที่ไซส์ XL ที่ใหญ่ที่สุด พร้อม New Concept Store กับ Sport Stimulation Zone ทดลองประสบการณ์ด้านกีฬารูปแบบใหม่ๆ และ Sunshine Market – The New Urban Lifestyle Market ที่รวมร้านคาเฟ่ไลฟ์สไตล์และแฟชั่นดังในไอจี และ Instagrammable spot ทั่วทั้งศูนย์ฯโดยล่าสุด จับมือกับ ธาดา วาริช ช่างภาพแฟชั่นชื่อดัง นำเสนอ The People of Rama 2 - Photo Exhibition by Tada Varich นิทรรศการภาพถ่ายของบุคคลหลากหลายอาชีพ อาทิ นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ลูกค้า และผู้คนมากมายที่อาศัยอยู่ย่านพระราม 2 ณ โซน Tree Chamber ชั้น 1 เพื่อแบ่งปันแรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชีวิต สะท้อนคอนเซ็ปต์ใหม่ The New Urbanist ที่เป็นแนวคิดสำคัญในการปรับโฉมของศูนย์การค้า เพราะทุกคนคือแรงบันดาลใจสำคัญ ในการพัฒนาเซ็นทรัล พระราม 2 โฉมใหม่ในครั้งนี้เพราะแรงบันดาลใจสร้างสิ่งใหม่ๆ เสมอ… ชม VDO คลิก https://youtu.be/wulhIHGd6B0 #QuotesOfTheDay ส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆ ฟีลกู้ด…ไปกับคำคมสร้างแรงบันดาลใจ จากบุคคลหลากหลายอาชีพในย่านพระราม 2 อาทิ• ณชนก แซ่อึ้ง - เจ้าของครัวเจ๊ง้อ “การเริ่มต้น ยากในตอนแรก ยุ่งระหว่างทาง เยี่ยมยอดในตอนท้ายเสมอ ขอฝากแรงบันดาลใจดีๆ ให้ชาวพระราม 2 นะคะ”• นับ นับ - Influencer “นับเชื่อเสมอว่า “การเปลี่ยนแปลงนำโอกาสใหม่ๆ มาให้เราเสมอ” จงอย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลง”• ณัฐภูมิ เหล่าสถิรวงศ์ (แมน) - เจ้าของธุรกิจ “เราเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นได้ทุกวัน แค่ลุกขึ้นมาเริ่มอะไรใหม่ๆ”• เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช (ริท) - THE RITZ CLINIC “จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น ก็ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหน หมอฤทธิ์มีเทคนิค #ง่ายแบบตะโกน เริ่มทัศนคิติของเราเลย เพราะความดูดีที่แท้จริง คือการเป็นตัวของตัวเอง ที่เห็นคุณค่าในตัวเอง”• มาตาและคุณแม่ น้องมาตา - เจ้าของเพจดัง แม่จ๋าๆพามาตาไปเที่ยวหน่อย “ชีวิตสนุกได้อีกเยอะ แค่ออกไปค้นหาอะไรใหม่ๆ ให้กับชีวิต หลายคนชอบถามเราว่า เลี้ยงมาตาอย่างไรให้เค้าสนุกและมีความสุขเบอร์นี้ เคล็ดลับไม่ยาก แค่ ‘เล่นกับลูก' เพราะมันคือสิ่งที่มอบประสบการณ์ชีวิตให้กับลูกได้ดีที่สุด และการ์ตูนเชื่อมั่นว่า ชีวิต (ครอบครัว) สนุกได้อีกเยอะ”• เหมย - นางแบบ นักแสดง “ชีวิตมันสั้น จงสนุกกับการได้ลองสิ่งใหม่ๆ” เพราะมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้สร้างสิ่งใหม่ๆ อีกมากมายเสมอ”• เจนจิรา เลิศวรปรีชา Top spender “เจนมักจะบอกกับตัวเองเสมอว่า บิดความคิดให้พร้อมเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ แรงบันดาลใจจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เจนขอฝากแรงบันดาลใจดีๆ ให้ชาวพระราม 2 นะคะ”• เอมอร ธนานุภัทร – VIP Customer “อย่าปล่อยให้ชีวิตน่าเบื่อ ออกไปหาแรงบันดาลใจดีๆ ชีวิตดีแน่นอน เวลางานคืองาน เวลาพักคือช้อป กิน เที่ยว นี่แหละแรงบันดาลใจชั้นดี”• สุเมธ จินาพันธ์ – เจ้าของธุรกิจ “ผมอยู่ย่านพระราม 2 มานาน เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี เกิดขึ้นมากมาย ผมเชื่อว่า ถ้าเราฝึกใจให้มองหาสิ่งที่ดีให้ได้ในทุกสถานการณ์ ก็จะทำให้เราสามารถ “มองสิ่งรอบตัวให้ต่างจากเดิม ก็จะได้สิ่งใหม่ที่คุ้มค่า”• เดชาธร ตระกูลเลี่ยว และครอบครัว – VIP Customer “ป๊าสอนเสมอว่าการทำธุรกิจให้ดีต้องพึ่งหลายทักษะ และเราจะเก่งขึ้นเมื่อผ่านการฝึกฝน อาจมีบางครั้งที่ต้องเจอความเหนื่อยยาก แต่ครอบครัวเราเชื่อมั่นว่า การมองหาสิ่งใหม่ๆ ทำอยู่เสมอ คือการสร้างแรงบันดาลใจที่ดี”เตรียมนับถอยหลังสู่งานฉลองการปรับโฉมใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ของ เซ็นทรัล พระราม 2 ประสบการณ์แห่งไลฟ์สไตล์ที่ครบครัน ในคอนเซ็ปต์ The New Urbanist ไลฟ์สไตล์ดี…ดี มีได้ทุกวัน ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทุกวัย โดยไฮไลต์ภายในงาน อาทิ Mini concert 'บาส-คิมม่อน-คอปเตอร์' และ Event happening ตื่นตาตื่นใจทั่วทั้งศูนย์การค้า พลาดไม่ได้ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The1 ช้อปครบ 2,000 รับสิทธิ์ลุ้นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า SLEEK EV 7 คัน และ iPhone 14 (128G) 2 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท พร้อมสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ อาทิ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%, ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน* และโปรฯ พิเศษจากร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์การค้าอีกมากมาย