เผย 306 สนพ.ร่วมงานหนังสือ27 คาดสะพัด 300 ล. ร่วม 15 ล้านคน

ผู้จัดการรายวัน360- สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย หรือ PUBAT เตรียมจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 27 (Book Expo Thailand 2022) ภายใต้แนวคิด ‘BOOKTOPIA : มหานคร นักอ่าน เพราะการอ่านคือจุดเริ่มต้นของการสร้างเมือง’ ชวนนักอ่านร่วมต้อนรับงานหนังสือกลับสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกครั้ง พร้อมกิจกรรมและนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ จากการอ่านสู่การสร้างสรรค์ พัฒนาตัวตน ชุมชน จนยิ่งใหญ่ระดับเมือง ผนึกพันธมิตรมอบโปรโมชั่นมากมาย ตั้งแต่ 12 – 23 ตุลาคม ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดมีผู้เข้าชมงานกว่า 1.5 ล้านคน และสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาทนางสาวทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) กล่าวว่า “ในช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักพิมพ์หลายแห่งต้องปรับตัวมาจำหน่ายหนังสือแบบออนไลน์เพื่อหล่อเลี้ยงธุรกิจของตัวเอง แต่ยอดขายและประสบการณ์ในการเดินชมงานก็ไม่สามารถเทียบเท่าการมาร่วมงานในรูปแบบออนกราวด์ได้ ที่ผ่านมางานหนังสือหรือบุ๊คแฟร์ที่จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เคยถูกจัดขึ้นมาหลายสถานที่ แต่ที่ได้รับเสียงตอบรับจากเหล่านักอ่านมากที่สุดคือ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดังนั้น การกลับมาจัดงานที่นี่อีกครั้งจึงตอบโจทย์ทั้งผู้จำหน่ายและผู้ซื้อเป็นอย่างดี ด้วยจุดแข็งสำคัญคือการเดินทางสะดวกด้วยขนส่งสาธารณะ อยู่ใจกลางเมือง กว้างขวาง สะดวกสบาย ในบรรยากาศที่คุ้นเคยงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 27 (Book Expo Thailand 2022) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘BOOKTOPIA : มหานครนักอ่าน เพราะการอ่านคือจุดเริ่มต้นของการสร้างเมือง’ เป็นทั้งความท้าทายและความคาดหวังของสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นอย่างยิ่ง โดยมีสำนักพิมพ์เข้าร่วมจำนวน 306 ราย 788 บูธ กิจกรรมเวทีและอบรมสัมมนากว่า 100 รายการ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานถึง 1.5 ล้านคน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท”พื้นที่ในงานแบ่งออกเป็น โซนหนังสือ 6 หมวด ได้แก่ หนังสือเด็กและการศึกษา หนังสือทั่วไป หนังสือเก่า หนังสือประวัติศาสตร์และการเมือง หนังสือนิยายและวรรณกรรม และหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น (Book Wonderland) บริเวณแลนด์มาร์ก (Landmark) กลางพื้นที่การจัดงาน เป็นจุดสำคัญของการถ่ายรูปและเช็คอิน สามารถมองภาพของงานในมุมมองของ Bird Eye View แบบ 360 องศา คล้ายการได้เฝ้ามองเมืองหนังสือจำลอง ในโซนเดียวกันยังมี ถนนห้องสมุด (Reading Road) ถนนสายพิเศษที่ตกแต่งด้วยรายชื่อนักเขียน ชื่อหนังสือ และบางประโยคประทับใจจากหนังสือ แถมยังจะได้พบปะสังสรรค์ พูดคุย และกระทบไหล่นักเขียนที่ชื่นชอบ ถนนนักอ่าน (Reader Road) โดย PUBAT x สมาคมป้ายยา พบกิจกรรม Envelope letters on the wall เขียนความในใจใส่ซองจดหมายติดไว้บนกำแพงในบูธ Book Blind Date แลกเปลี่ยนหนังสือ โดยห่อหนังสือและเขียนแค่คำโปรย Book Playlist จัดลิสต์หนังสือตามหัวข้อและอารมณ์ที่พร้อมจะส่งต่อให้นักอ่านคนอื่นๆ ได้อ่านตาม และ ล้อมวงเข้ามา ป้ายยาหนังสือกันนิทรรศการ Booktopia เมืองในฝันของนักอ่าน บริเวณด้านหน้าระหว่างฮอลล์ 6 – ฮอลล์ 7 เปิดพื้นที่ให้กับความคิดสร้างสรรค์และพลังของการมีส่วนร่วม เชิญชวนนักอ่านร่วมแชร์ แบ่งปัน และเติมเต็มไอเดียของภาพเมืองในฝัน แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบได้ผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะที่นำไปสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริงกิจกรรม Live-Brary โดย PUBAT x ความสุขประเทศไทย x ธนาคารจิตอาสา x กางใจ Creation ด้วยคอนเซ็ปต์ ชีวิต (ชีวา) ในวงการหนังสือ พบกับ กิจกรรมอ่านมนุษย์ หรือ ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เพื่อลดอคติที่มนุษย์มีต่อกันในความแตกต่างทุกๆ ด้าน โดยรวบรวม “หนังสือมนุษย์ : Human Book” กว่า 10 เล่ม (คน) มาให้นักอ่านได้อ่านด้วยกระบวนการรับฟัง เพื่อสร้างความเข้าอกเข้าใจ ก้าวข้ามอคติที่มีอยู่ Book Club ล้อมวงคุยแบบสบายๆ กับนักเขียน อาทิ ปราปต์ ผู้เขียนกาหลมหรทึกและคาธ / เวิร์คช็อปวาดภาพกับมุนินและสะอาด เรียนรู้การออกแบบปกหนังสือกับ Kanda Studio และ The Uni_form Studio และร่วมตอบคำถามสนุกๆ กับ Fathom Bookspace และHorror & Murders โดยเพจ pigabook ต้อนรับเดือนแห่งความหลอนกับเทศกาลฮัลโลวีนBook Factory ที่มาพร้อมคำถาม “กระดาษเหลือใช้ในกระบวนการทำหนังสือ ทำลายทิ้งหรือสร้างสิ่งใหม่” โดยจำลองพื้นที่โรงพิมพ์ จัดวางสิ่งของเหลือใช้และเศษกระดาษเสมือนว่าอยู่ภายในโรงพิมพ์ เห็นสิ่งหลงเหลือจากกระบวนการพิมพ์ในแต่ละขั้นตอนก่อนมาเป็นหนังสือแต่ละเล่ม ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีส่วนร่วมสร้างเมืองในฝันไปด้วยกันมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น เชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อหนังสือดีให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ชุมชน ห้องสมุด ผู้สูงวัย และ ผู้พิการ ในพื้นที่ขาดแคลน และการมอบทุนให้ผู้ชนะการประกวด “อ่านได้ เล่าสนุก ปลุกไอเดีย ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ณ เวทีกลางบริเวณเวทีกลาง มีกิจกรรมที่น่าสนใจทุกวัน ได้แก่ ยิ่งอ่าน ยิ่งสร้าง แรงบันดาลใจ ขับเคลื่อน E-library ห้องสมุดโรงเรียน จาก B2S จาก รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ และพฐา รัตนวิศิษฎ์กุล / เปิดตัวหนังสือใหม่ อาทิ ทักษิณ ชินวัตร Thought and Theory, "ปรับ" เมื่อโลก "เปลี่ยน" กับบทเรียนจากเศรษฐกิจโลกหมื่นปี, นักสู้ อานันท์ พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดจากเหล่าคนดัง อาทิ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, พิธา ลิ้มเจริญรัตน์, ท็อป-จิรายุศ ทรัพย์ศรีโสภา อีกทั้งกิจกรรมเสวนาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่เอาใจครอบครัวและเด็กๆ รวมทั้งความบันเทิงมากมายจากกิจกรรมของ BNK 48, CGM 48 และการเปิดตัวซีรีย์เรื่องใหม่จากผู้จัดและนักแสดงวัยรุ่นนอกจากนี้ ภายในงานยังมีบริการจากไปรษณีย์ไทยเอาใจนักอ่านส่งหนังสือกลับบ้านโดยบริการส่งด่วน EMS ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 50 บาท ทุกพื้นที่ทั่วไทย พร้อมจำหน่ายแสตมป์และสิ่งสะสมคอลเลกชันพิเศษมากมาย อีกทั้งโปรโมชันพิเศษที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรมอบให้กับนักอ่าน ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดจากสำนักพิมพ์ภายในงานสูงสุด 70% รับฟรีกระเป๋า Bossini pouch จากดีแทคเมื่อซื้อครบ 3,000 บาท ขณะเดียวกันการสั่งซื้อผ่าน Lazada, Shopee, ThaiBookFair.com และ LINEMANMART ยังมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษรวมกว่า 2,000,000 บาท ด้วยทั้งนี้ ในงานแถลงข่าว สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม Panel Talk กับพลเมืองนักอ่าน (BOOKTOPIAN) ในหลากหลายสาขาอาชีพ หัวข้อ “อ่าน-สร้าง-เมือง: แรงบันดาลใจจากการอ่านสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาตัวตน ชุมชน และเมือง” โดยมี นายโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ครูจุ๊ย-กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้า นายสาธิต กาลวันตวานิช ผู้ก่อตั้ง Phenomena และ Propaganda และศิลปินจาก GMMTV อย่าง จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค, ซี-ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ, จุง-อาเชน ไอย์ดึน และ ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจและนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้เตรียมพบกับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 (Book Expo Thailand 2022) ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2565 (รวม 12 วัน) เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/bookthai ลข้อมูลประกอบ• ปัจจุบันมีสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์และร้านหนังสือจำนวน 420 ราย มูลค่าภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมหนังสือ 12,500 ล้านบาท จากที่สูงสุดเกือบ 30,000 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งสะท้อนถึงภาพร้านหนังสือที่ลดลงเช่นกัน ประเทศไทยเคยมีร้านหนังสือทั่วประเทศไทยมากถึง 2,483 ร้าน ปัจจุบันมีร้านหนังสือเหลือประมาณ 800 ร้าน อย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่น่าสนใจเมื่อปีที่ผ่านมา คือ มีการผลิตหนังสือทั้งสิ้น 18,291 ปก โดย ประเภทหนังสือที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ หนังสือประเภทการ์ตูน นิยายแปล และหนังสือเด็กและเยาวชน ในขณะที่หนังสือประเภทที่มีการผลิตลดลงเป็นอย่างมาก ได้แก่ คู่มือเรียน นิยายไทย และบริหารธุรกิจ ซึ่งหมวดหนังสือที่มียอดขายสูงที่สุด คือ หมวดนวนิยาย หมวดคู่มือเรียนและคู่มือสอบ หมวดพัฒนาตนเอง หมวดบริหารธุรกิจ และหมวดการ์ตูน เรียงตามลำดับ• งานหนังสือหรือบุ๊คแฟร์ที่จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เคยถูกจัดขึ้นมาหลายสถานที่ ตั้งแต่ คีตศาลาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สวนลุมพินี โรงเรียนหอวัง สนามหลวง คุรุสภา ถนนลูกหลวง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อิมแพคเมืองทองธานี และสถานีกลางบางซื่อ