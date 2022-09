CPAC Green Solution ผนึกกำลังศรีตรังโกลฟส์ ศึกษาการใช้วัสดุรีไซเคิล สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม

และร่วมกับลงนามความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านการศึกษาแนวทางการบริหารเศษวัสดุของโมลด์ต้นแบบจากการผลิตถุงมือยาง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยบริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตวัสดุทนไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีเตาเผาอุณหภูมิสูง ภายใต้ตราสินค้า SRIC ได้ศึกษาการนำวัตถุดิบที่เป็นวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการผลิตวัสดุทนไฟอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการศึกษาคุณสมบัติวัตถุดิบ กระบวนการปรับคุณภาพวัสดุรีไซเคิล รวมถึงวางระบบจัดการคุณภาพ ให้สามารถใช้วัตถุดิบที่หลากหลายได้โดยยังคงคุณภาพสินค้าที่ดี ใช้วัตถุดิบจากวัสดุรีไซเคิลได้หลากหลาย เช่น อิฐทนไฟที่ผ่านการใช้งานแล้ว เศษวัสดุสุขภัณฑ์ ลูกถ้วยไฟฟ้า และโมลด์จากอุตสาหกรรมถุงมือยางที่ร่วมศึกษากับศรีตรังโกลฟส์ในครั้งนี้ ปัจจุบันสามารถใช้วัสดุรีไซเคิลได้กว่า 30% และจะขยายผลต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ Circular Plus by CPAC Green Solution ในการจัดการวัสดุเหลือใช้และกากอุตสาหกรรม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ESG 4 Plus ของเอสซีจี“มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส”