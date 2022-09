ส่องคอร์สเรียนในแคมเปญ The Little Campus 2022 เสริมให้เด็ก "สนุกคิดส์ สนุกทำ มันส์ตามวัย" พร้อมโปรฯ พิเศษสุด ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 23 สาขา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในแนว Creative Learning ร่วมกับโรงเรียนชั้นนำในศูนย์การค้าเซ็นทรัล กว่า 140 สถาบัน จัดคอร์สการเรียนรู้ทั้งสนุก ท้าทาย และฝึกทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต ในแคมเปญ The Little Campus พร้อมใจให้ส่วนลดสูงสุด 50% และเมื่อซื้อคอร์สเรียนครบตามที่กำหนดยังได้รับดีลพิเศษและของขวัญพิเศษจากพันธมิตรที่ร่วมแคมเปญ เช่น แฮปปี้แพกคูปอง ไปกินไปชอปต่อ, ผ่อนชำระค่าเรียน 0% สูงสุด 24 เดือน, เครดิตเงินคืน และสิทธิประโยชน์อีกมากมาย โดย 10 Top spenders ที่ซื้อคอร์สเรียนสะสมสูงสุดตลอดแคมเปญยังได้รับแท็บเล็ต ออปโป้ แพด แอร์ (4GB/64GB) อีก 1 เครื่องต่อท่าน มูลค่าเครื่องละ 9,999 บาท ตั้งแต่ 9 ก.ย. 65-13 พ.ย. 65ไฮไลต์คอร์สเรียนตามแนว Creative Learning ของแคมเปญ The Little Campus• Kawai Music School โรงเรียนดนตรีอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงมานานกว่า 65 ปี สอนตั้งแต่เด็กเล็กวัย 1 ขวบ ถึงระดับผู้ใหญ่• Global art เน้น Think Creative ให้ "คิดเป็น พรีเซ็นต์ได้" พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการทำงานศิลปะ ฝึกคิดวิเคราะห์ ตีความ และเล่าเรื่องจากความรู้สึกลงสู่กระดาษ• Clayworks ผู้นำด้านศิลปะ 3 มิติ ฝึกการตีโจทย์ภาพ 2 มิติ เป็นชิ้นงาน 3 มิติ เสริมสร้างจินตนาการ สมาธิ IQ/EQ/CQ ตั้งแต่วัย 3-15 ปี ผ่านดินเบา ที่ผสมระหว่างสีได้ ติดกันได้โดยไม่ต้องใช้กาว แห้งแล้วคงรูปที่อุณหภูมิห้อง ปลอดภัยได้มาตรฐาน• Brain School ฝึกทักษะการคิดเชิงเหตุผล (Critical Thinking) และการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) สำหรับเด็ก 1-8 ขวบ ด้วยกิจกรรมสนุกๆ กว่า 3,000 กิจกรรม ที่ออกแบบโดยนักการศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเด็กเล็กชื่อดังของสหรัฐอเมริกา• ABC COOKING STUDIO สตูดิโอสอนทำขนมเค้ก ขนมปัง และอาหารสไตล์โฮมเมดจากประเทศญี่ปุ่น มีโปรโมชันมากมายฉลองครบรอบ 7 ปี และเชิญร่วมกิจกรรมอิ่มอร่อยฟรี ที่ ABC Cooking Studio• Scientia เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองจริง เนื้อหาเข้มข้น สื่อการสอนชัดเจน เด็กๆ ได้ลงมือทำการทดลองทุกครั้งที่มาเรียน และสอนด้วยนักวิทยาศาสตร์ตัวจริง• Brick 4 Kidz เล่นเพื่อการเรียนรู้ทางด้าน STEM (Science Technology Engineering Math) ผ่านตัวต่อ Lego® ด้วยโจทย์ที่น่าสนใจ อย่าง จักรวาล สิ่งก่อสร้าง และสวนสนุก เป็นต้นดีลพิเศษสุดในรอบปี เมื่อซื้อคอร์สเรียนในแคมเปญ The Little Campus• รับส่วนลดสูงสุด 50% และทดลองเรียนกับโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำที่ร่วมแคมเปญ• รับทันที 2 ต่อ เมื่อซื้อคอร์สเรียนครบ 10,000 บาท- ต่อที่ 1: รับ “Happy Coupon Pack” รวมมูลค่า 1,550 บาท จากพันธมิตรที่ร่วมแคมเปญ ได้แก่ คูปองส่วนลดจากเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป, บีทูเอส, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และบัตรเข้าสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค ฟรี- ต่อที่ 2: รับบัตรชมฟรี ภาพยนตร์เรื่อง โดราเอมอนเดอะมูฟวี่ ตอน สงครามอวกาศจิ๋วของโนบิตะ จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 2 ที่นั่ง พร้อม Workshop สุดพิเศษ กับโรงเรียน Clay Works และ Scientia ก่อนเข้าชมภาพยนตร์• 10 Top Spenders ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดแคมเปญ รับแท็บเล็ต ออปโป้ แพด แอร์ (4GB/64GB) มูลค่า 9,999 บาท• ผ่อนชำระค่าคอร์สเรียน 0% นานสูงสุด 24 เดือน กับบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูเมอร์ พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท หรือนำคะแนนนมาแลกรับเครดิตเงินคืน 12% ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (เฉพาะโรงเรียนที่ร่วมรายการ)• และพิเศษสุดเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 500 บาท เมื่อมียอดผ่อนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลสลิป และสะสม 50,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะโรงเรียนที่ร่วมรายการ)พบดีลเด็ดแบบนี้ได้เฉพาะในแคมเปญ The Little Campus 2022 ตั้งแต่ 9 ก.ย. 65-13 พ.ย. 65 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 23 สาขา ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ศาลายา, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัล พระราม 3, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล ภูเก็ต, เซ็นทรัล ศรีราชา, เซ็นทรัล อยุธยา, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล อุดร, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล หาดใหญ่, เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัล มหาชัย, เซ็นทรัล ขอนแก่น, เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี, เซ็นทรัล โคราช, เซ็นทรัล ชลบุรี และเซ็นทรัล เวสต์เกตรายละเอียดแคมเปญ คลิก https://shoppingcenter.centralpattana.co.th/thelittlecampus2022/