EGAT Group ปั้นน้องใหม่ "Innopower" รุกธุรกิจพลังงานสะอาด สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความต้องการใช้พลังงานที่มีแต่จะเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เหล่าธุรกิจพลังงานจึงต้องปรับตัวรับมือกับความท้าทาย โดยการนำเทคโนโลยีอันทรงประสิทธิภาพมาตอบสนองรูปแบบการใช้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดรับกับทิศทางโลกที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ภาคพลังงานซึ่งมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุดได้มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามที่สัญญาไว้ในความตกลงปารีส (COP26) กลุ่มธุรกิจด้านพลังงานอย่าง EGAT Group ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) จึงจับมือร่วมกันจัดตั้งบริษัทน้องใหม่ภายใต้ชื่อ “บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด (Innopower Company Limited)” ขึ้นมาเพื่อช่วยผลักดันและจุดประกายนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีให้กับประเทศ ด้วยวงเงินลงทุนรวมเกือบสามพันล้านบาทInnopower นำทัพโดยคุณอธิป ตันติวรวงศ์ หรือคุณธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รุ่นใหม่ไฟแรงด้วยวัยเพียง 35 ปี แต่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพและความสามารถในการบริหารธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนให้ Innopower เดินหน้าไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยี“ก่อนมา Innopower ผมค่อนข้างโชคดีที่รู้ว่าตัวเองชอบนวัตกรรมพลังงาน จึงทำงานอยู่ในเส้นทางพลังงานมาโดยตลอด ผมมีโอกาสรับทุนไปเรียนต่อด้านบริหารรัฐกิจที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) และด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยลีแลนด์สแตนฟอร์ดจูเนียร์ (The Leland Stanford Junior University) สหรัฐอเมริกา หลังจากเรียนจบก็กลับมาทำงานที่กลุ่ม ปตท. มากกว่า 12 ปี โดยโฟกัสในเรื่องของนวัตกรรมพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำ Smart City, Energy Storage หรือ Battery รวมถึงธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) ใน Startup ต่าง ๆ เมื่อมีโอกาสสร้าง Innopower จึงคิดว่าสามารถต่อยอดกันได้พอดีด้วยการนำประสบการณ์ที่ผ่านมามาประยุกต์ใช้โดยตรง” คุณธีเริ่มต้นแนะนำตัวอย่างเป็นกันเองInnopower แบ่งเป็น 3 หน่วยงานเดินหน้าด้านธุรกิจ ได้แก่หรือการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ใน Startup ที่เห็นว่าเป็นโอกาสในการตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคตหรือการลงทุนร่วมสร้าง ต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม โดยทำงานร่วมกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานภายนอก อย่างมหาวิทยาลัย และแล็บทดสอบนวัตกรรม (Innovation Lab) เพื่อแสวงหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น และพัฒนาให้ออกมาเป็นธุรกิจ และหรือสร้าง Quick Win เกี่ยวกับธุรกิจด้านนวัตกรรมพลังงานใหม่ ๆ ให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการร่วมลงทุนในธุรกิจที่ทำแล้วสร้างกำไรได้แน่นอน เช่น การนำเรื่องการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ REC มาต่อยอดเชิงธุรกิจ มุ่งสนับสนุนให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสีเขียวมีแรงจูงใจในการผลิตไฟฟ้าของตัวเองได้อีกในอนาคตInnopower กำลังอยู่ในช่วงการปูทางสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง โดยเทรนด์พลังงานที่ Innopower สนใจคือพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอยู่ 3 เรื่อง ได้แก่เป็นการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น Green Hydrogen, Nuclear Fusion, Energy Efficiency Technology ซึ่งการมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโดยล่าสุด Innopower ได้ลงทุนในบริษัท Start up ชื่อ Turntide ที่ดำเนินงานในด้าน Smart Motor ที่ถูกออกแบบให้ใช้แร่หายาก เช่น ทองแดง ในการผลิตน้อยลง ราคาจึงไม่สูง ในขณะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 20-30 % ซึ่งมีผู้ร่วมลงทุนชั้นนำเช่น Breakthrough Energy Ventures ของ Bill Gates ผู้สร้างบริษัท Microsoft, บริษัท Amazon.com และ BMW Ventures นอกจากนี้บริษัท Innopower เองยังได้รับสิทธิ์ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าว (License Technology) มาใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย การลงทุนครั้งนี้เป็นโอกาสที่ Innopower จะได้ลงทุนใน startup ที่จะเป็นยูนิคอร์นในเร็ว ๆ นี้อีกด้วยทั้งอุปกรณ์เครื่องอัดประจุไฟฟ้า (Chain Charger) เป็นการต่อยอดในสิ่งที่ กฟผ. ดำเนินการไปแล้ว อาทิ Wallbox, EleXA และ ในส่วนยายยนต์ไฟฟ้า (Chain Vehicle) โดย Innopower จะแสวงหาความร่วมมือด้วยการหา Global Partner มาช่วยเติมเต็มในส่วนสำคัญกับธุรกิจ EV เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น หากสามารถทำได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ก็อาจมีการแยกตัวออกมาเป็นบริษัท EV Flagship ภายใต้การดูแลของ Innopower ด้วยหรือแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล ซึ่ง Innopower มีธุรกิจการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) ที่ตอบโจทย์ความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และลดการปล่อยมลพิษ โดยมองว่าการที่จะทำให้องค์กรยั่งยืนนั้น ไม่สามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างกำไรได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความสมดุลระหว่างผลกำไรกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และ Innopower ได้ใช้สิ่งนี้ในการตัดสินใจลงทุนและการขยายธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจนั้นยั่งยืนได้ในอนาคตอีกทั้ง การดำเนินงานด้าน CSR จะถูกหลอมรวมเข้าไปในธุรกิจที่ทำตั้งแต่ต้นน้ำ เหมือนเป็นการนำเอาความยั่งยืนมาใส่ไว้ในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ การบริการ และนวัตกรรม เช่น Green Hydrogen ที่ปล่อยมลพิษน้อยลง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจะทำให้เกิดการสร้างงานให้กับชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้ ยังมีกองทุน Green Fund เพื่อให้หน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ ได้มีทางเลือกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงทุนในด้าน Clean and Sustainable Technology โดยมี Innopower ช่วยบริหารจัดการอยู่เบื้องหลังด้วย“สำหรับยุคนี้ที่การแข่งขันค่อนข้างสูง มองว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ Innopower จะช่วยขับเคลื่อนผู้ร่วมทุนและประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้ เพราะขณะนี้เทรนด์ของความยั่งยืนกำลังมา ไม่เพียงเท่านี้ การประกาศใน COP26 หรือการเกิดสงครามยูเครนยิ่งทำให้คนตื่นตัวเรื่องพลังงานมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ ได้แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้นอกเหนือจากการผลิตพลังงานแบบเดิม ๆ จึงเป็นโอกาสดีที่ Innopower ได้เดินหน้านวัตกรรมพลังงาน ซึ่งต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ในการเลือกลงทุนในสิ่งที่คิดว่าเป็นเทคโนโลยีชั้นนำ และต้องแข่งขันให้ได้รับคัดเลือก โดยทำให้เห็นว่า Innopower จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเขาได้” คุณธีกล่าวทิ้งท้ายถึงความมุ่งมั่นของ Innopower บริษัทน้องใหม่ล่าสุดจาก EGAT Group