137 ดีกรี ส่งนมอัลมอนด์สูตรใหม่ลงตลาด

นม 137 ดีกรี ผู้นำตลาดและผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์นมถั่วอัลมอนด์ ถั่ววอลนัท และถั่วพิสตาชิโอรายแรกของไทย สร้างปรากฎการณ์ใหม่ตลาดนมทางเลือกอีกครั้ง ส่งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนมอัลมอนด์สูตร A to Zinc และสูตร DHA ตอบโจทย์สุขภาพดีมาพร้อมความอร่อย ดื่มง่ายได้ประโยชน์ทุกช่วงวัยนางสาวอริสา อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด เปิดเผยว่า แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น สนใจศึกษาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ให้โภชนาการที่ดี มีนวัตกรรมและความแปลกใหม่ ซึ่งจากการที่ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงที่ผ่านมา ในกลุ่มนม อัลมอนด์สูตรมอลต์และผัก 3 รสชาติ ได้แก่ นมอัลมอนด์สูตรมอลต์ , นมอัลมอนด์ สูตรแครอทและผักรวม และ นม อัลมอนด์สูตรอโวคาโดและผักรวม เพื่อตอบโจทย์ “อร่อย 2 เท่า ประโยชน์ 2 ต่อ” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำคุณค่าของผักสดมาผสมกับนมอัลมอนด์ เพิ่มประโยชน์จากสารอาหารเป็นสองเท่า ส่งผลให้ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากบริษัทไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ปี2565นี้จึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามแนวคิด Healthy Never Tasted So Good สุขภาพดีต้องมาพร้อมความอร่อย ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ของซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ ยังยึดถือคุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง โดยการใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยการคั้นนมจากถั่วสดเต็มเมล็ด จึงมีคุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ ไม่เติมเกลือ น้ำตาลทราย ไม่ผสมนม จึงเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่แพ้นมวัว ผู้ที่ควบคุมน้ำตาล ไขมัน และเกลือ ผู้ที่รับประทานอาหารวีแกนหรืออาหารเจ ซึ่งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและเทศกาลถือศีลกินผักที่จะถึงนี้ จึงเป็นโอกาสดีในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา จนได้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติดี ดื่มง่าย มีคุณประโยชน์ที่โดดเด่น ภายใต้แบรนด์ 137 ดีกรี 4 สูตรคือ1. นมอัลมอนด์ สูตร A to Zinc2. นมอัลมอนด์สูตร DHA เหมาะกับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป3. นมแมคคาเดเมีย ที่คั้นสดจากถั่วแมคคาเดเมียนำเข้าจากออสเตรเลีย4. นมอัลมอนด์เห่งยิ้งแต๊นอกจากนี้ยังเสริมทัพแบรนด์โฮลี่ นัทส์ (Wholly Nuts) ด้วยนมพิสตาชิโอที่คั้นสดจากถั่วเต็มเมล็ด สูตรคลีนและลีน ต่อยอดจากความสำเร็จของแบรนด์โฮลี่ นัทส์ สูตรนมอัลมอนด์ที่ได้รับการตอบรับสูงจากผู้บริโภค มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ บรรจุในกล่องยูเอชที ขนาด 180 มล และขนาด 1000 มล ซึ่งจะวางจำหน่ายครอบคลุมทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม โดยจะมีการสื่อสารและจัดกิจกรรมการตลาดครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากทั้งลูกค้าเดิมและจะสามารถช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ