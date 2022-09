OR คว้ารางวัล Sustainability Excellence Award 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบรางวัล Sustainability Excellence Award 2022 ให้แก่ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ภายในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 หรือมหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครั้งสำคัญของภูมิภาคอาเซียนสำหรับรางวัล Sustainability Excellence Award 2022 นั้นเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีวิสัยทัศน์และแนวทางสู่ความยั่งยืน รวมทั้งดำเนินธุรกิจและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่อง EV Ecosystem ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจด้าน Seamless Mobility ของ OR ที่มุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเพื่อการเดินทางให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายปี 2030 ในมิติด้านสิ่งแวดล้อมOR มุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) โดยมุ่งลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจให้ได้ 1 ใน 3 ไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมตลอดทั้งการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบการ และลดปริมาณขยะ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 และจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050นอกจากนี้ OR ยังได้นำนวัตกรรมสินค้าและบริการที่ช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้รถ EV รวมทั้งเทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่รองรับการใช้งานรถ EV อย่างครบวงจร มาร่วมจัดภายในงาน Electric Vehicle Asia 2022 & iEVTech ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 ไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จ EV Station PluZ