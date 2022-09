สยามพิวรรธน์คว้า 2 รางวัลดีเด่นจากเวทีสากล HR Excellence Awards 2022

สยามพิวรรธน์คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมในงาน HR Excellence Awards 2022 จาก Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ สะท้อนภาพของสยามพิวรรธน์ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิดที่ล้ำสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ เพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคตนางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างมากที่สยามพิวรรธน์ได้รับ 2 รางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก HR Excellence Awards 2022 สยามพิวรรธน์มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติ เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สยามพิวรรธน์ได้แสดงให้เห็นศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในการวางกลยุทธ์และบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่างมีระบบ ทั้งการรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างฉับไวในทุกมิติ การสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อการบริหารจัดการให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ตลอดจนการจัดทีมดูแลเรื่องอนาคตเพื่อเตรียมออกจากวิกฤตและมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งสำคัญเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัท” นางอัมพรกล่าวนอกจากนี้ สยามพิวรรธน์เป็นองค์กรที่มีแนวคิดล้ำสมัยที่เตรียมความพร้อมให้องค์กรตอบรับวิถีชีวิตและทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้คน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ และการสร้างโอกาสการเติบโตของผู้หญิงได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูง เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ ที่เล็งเห็นคุณค่าด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equality & Inclusion)”รางวัล HR Excellence Awards 2022 เป็นรางวัลระดับนานาชาติ จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเกียรติแก่บริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยม ครอบคลุมทั้งด้านการสรรหาบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยกรบุคคลจากหลากหลายธุรกิจ และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร การดำเนินธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในมิติต่างๆรางวัลชนะเลิศในสาขา Excellence in Crisis Management and Recovery ที่สยามพิวรรธน์ได้รับ ไม่เพียงแต่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความแข็งแกร่งในแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานและทุกภาคส่วน ขณะที่รางวัล Excellence in Women Empowerment Strategy แสดงถึงแนวคิดความล้ำสมัยของสยามพิวรรธน์ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมและนโยบายที่ยืดหยุ่นเพื่อสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป“การได้รับรางวัลในระดับสากลครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงนโยบายของสยามพิวรรธน์ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเดินหน้าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ และเติบโตร่วมกับองค์กรอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ยังพร้อมให้การต้อนรับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมเป็นกำลังสำคัญขององค์กรที่ยืนหยัดในการเป็น The Visionary Icon" นางอัมพรกล่าว