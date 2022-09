IRPC เปิดแผน ERA พาองค์กรมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission ในปี 60

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งปัญหาภาวะโลกร้อนยังคงเป็นเรื่องที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยให้ความสำคัญ เช่นเดียวกับ IRPC ที่ได้ตั้งเป้าหมายและกำหนดแนวทางเดินหน้าเพื่อพาองค์กรมุ่งสู่ Net Zero Emission หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2060 สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศซึ่งมีการประกาศไว้ในปี 2065 พร้อมสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 20% ภายในปี 2030กล่าวว่า หลังมีการประกาศเป้าหมายว่าประเทศไทยจะเป็น Net Zero ในปี 2065 กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ IRPC เองก็ได้หารือนโยบายร่วมกัน ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะมีการประกาศให้เร็วกว่าเป้าหมายประเทศ 5 ปี ซึ่งก็คือในปี 2060อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายในครั้งนี้ IRPC ได้กำหนดการดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ ERA ได้แก่การปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในบริษัทฯ ลดการใช้พลังงานผ่านการกำหนดเป้าหมายโดยใช้ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน และเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดทดแทน พร้อมทั้งกำลังดำเนินการศึกษาการใช้พลังงานทางเลือก โดยการลงทุนในโครงการ Solar Rooftop และโครงการ Solar Farm เพื่อใช้สำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานต่อไปในอนาคตIRPC ประสบความสำเร็จจากการสร้างสวนโซลาร์ลอยน้ำในบ่อน้ำดิบสำรองพื้นที่รวมกว่า 200 ไร่ ซึ่งได้บูรณาการคุณค่าในเชิงการดำเนินธุรกิจที่เสริมความมั่นคงทางด้านพลังงาน และในด้านสิ่งแวดล้อม โดยช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 9,400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้บนเกาะเสม็ดทั้งเกาะ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5 (Ultra Clean Fuel Project : UCF) ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 และเป็นไปตามนโยบายของ IRPC ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นโรงงานสีเขียว (Eco Factory) โดยคาดว่าจะพร้อมดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในต้นปี 2024 รวมถึงการแสวงหาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจใหม่ๆ ที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำมุ่งแสวงหานวัตกรรมที่ส่งเสริมธุรกิจคาร์บอนต่ำ ธุรกิจพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ“การที่ไป Material and Energy Solution ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้นั้น เราบอกชัดเจนเลยว่าธุรกิจใหม่ที่จะลงทุนเราจะคำนึงถึงการสร้างรายได้หรือผลกำไรที่เท่าๆ กับของเดิม แต่จะต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงด้วย” นายชวลิตกล่าวเสริมและโดยได้ดำเนินการร่วมกับกลุ่ม ปตท. 2 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการปลูกป่า เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS) หรือ CCS Hub Modelทั้งนี้ CCS เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตได้ในระดับหลายล้านตันต่อปีและนำไปกักเก็บในชั้นธรณีที่มีศักยภาพและเหมาะสมแบบปลอดภัยและถาวร (Permanent Geological Storage) โดยไม่มีการปล่อยกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้อีก โดยจะเริ่มศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี เพื่อเป็นต้นแบบสำคัญในการขยายผลสู่ระดับประเทศได้ในอนาคตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อธิบายเพิ่มเติมว่า บทบาทของ IRPC ในเรื่อง CCS จะเป็นการทำงานร่วมกันกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ควบคู่ไปกับการศึกษาร่วมกันกับผู้ที่ทำเรื่องนี้เป็นเจ้าแรกๆ ของโลกในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย“ตอนนี้อยู่ในช่วงการศึกษา ถามว่าตอบได้หมดไหม คงไม่ แต่จะไม่ลองเลยก็ไม่ได้ เราจะพยายามทำ ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ต้องใช้เวลาในการศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม ERA จะเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนที่สุดในปีนี้ของ IRPC ที่หารือร่วมกัน” นายชวลิตกล่าวทิ้งท้ายขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 20% ภายในปี 2030 ที่กำลังจะถึงนี้ เพื่อไปสู่ Net Zero Company อย่างแท้จริง ผ่านประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การสร้างคุณค่าเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน (Creating Shared Value)นอกจากนั้น IRPC ยังให้การสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ผ่านโครงการ "Decarbonize Thailand Startup Sandbox" เพื่อสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพ ขับเคลื่อนการแสวงหาธุรกิจใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (New S-Curve) เกี่ยวกับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมมุ่งไปสู่ Net Zero Emission