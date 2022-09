เซ็นทรัล วิลเลจ ฉลองครบ 3 ปี ลดสูงสุด 90% รับเปิดประเทศ

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชัวรีเอาต์เลตระดับโลกที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของไทย โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมทุนกับ บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท (ไทยแลนด์) หนึ่งในบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บิ๊กอสังหาฯ ระดับโลก ฉลองครบรอบ 3 ปีผู้นำลักชัวรีเอาต์เลตระดับโลก ชูกลยุทธ์เป็น Thailand’s Most Complete Luxury Outlet & Lifestyle Destination ที่ครบและสมบูรณ์แบบที่สุด ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ด้วยแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 300 แบรนด์ ครบครันในทุกไลฟ์สไตล์ ทุ่มโปรโมชันพิเศษจัดหนักฉลอง 3rd Anniversary Celebration แฮปปี้ช้อปเดย์ ผนึกกำลังพาร์ตเนอร์และแบรนด์ชั้นนำพิเศษเฉพาะที่เซ็นทรัล วิลเลจเท่านั้น ลดสูงสุด 90%* และส่วนลด on-top ลดเพิ่มอีกกว่า 30%* ขาชอปแบรนด์เนมห้ามพลาด แคมเปญ 3rd Anniversary Celebration แฮปปี้ช้อปเดย์ เริ่มแล้ววันนี้ ถึง 2 ต.ค. 2565 โดยคาดว่าแคมเปญนี้จะช่วยเพิ่มยอดทราฟฟิกสูงขึ้นกว่า 80% (เทียบปี 2021-2022)ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดของเซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัล วิลเลจ เป็นโครงการแรกที่พลิกโฉมวงการรีเทลไทยด้วยการนำลักชัวรีเอาต์เลตระดับโลกเข้ามาในประเทศไทยเป็นแห่งแรก มอบประสบการณ์การชอปแบรนด์เนมระดับโลก โดยที่ผ่านมา เซ็นทรัล วิลเลจ ประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักชอปทั้งไทย, Expat และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยกลยุทธ์สำคัญที่สร้างความแตกต่างคือ การสร้าง Omnichannel Platform ของตัวเอง ผ่าน Live Streaming, Chat & Shop ที่ทั้งสร้าง Engagement กับลูกค้าได้ทั่วประเทศ เจาะกลุ่ม Top Spenders และ Quality Traffic ทั้งใน-นอก Catchment และสร้างยอดขายให้แบรนด์พันธมิตรได้อย่างแท้จริง”เซ็นทรัลพัฒนา มีจุดแข็งในการเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้า 37 แห่งทั้งในและต่างประเทศ พร้อมผนึกกำลังกับ บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท (ไทยแลนด์) หนึ่งในบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บิ๊กอสังหาฯ ระดับโลก ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเอาต์เลตชื่อดังของเอเชีย ทำให้ที่นี่เป็นมากกว่าการชอปปิ้งแบรนด์เนม แต่เป็น Luxury Lifestyle Destination ที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกแห่งหนึ่งกลยุทธ์ปั้น “เซ็นทรัล วิลเลจ” สำเร็จยืนหนึ่งตลอดกาล ได้แก่1) ยอดขายดีต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมียอด Transaction เฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 44% (เปรียบเทียบปี 2021 กับปี 2022) หลังการผ่อนคลายมาตรการต้อนรับนักท่องเที่ยว มียอดทราฟฟิกเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า/เดือน โดย Top 3 นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชอปปิ้งในศูนย์ฯ ได้แก่ อินเดีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ตามลำดับ ปัจจุบันหลายแบรนด์มียอดขายดี Impressive Sales เช่น COACH, ERMENEGILDO ZEGNA, SALVATORE FERRAGAMO, ADIDAS SUPERSPORTS, POLO RAPLH LAUREN, ONITSUKA TIGER, MARIMEKKO ก็ทำยอดขายได้สูงเช่นกัน นอกจากนี้ อีกหนึ่งจุดแข็งคือการทำ Live Streaming ที่ประสบความสำเร็จ สร้างยอดขายช่วยร้านค้าได้จริงกับแบรนด์ต่างๆ เช่น COCCINELLE, MICHAEL KORS, KIPLING, THE COSMETICS COMPANY STORE, LEE WRANGLER และ LESPORTSAC เป็นต้น2) Shoppertainment Experience สร้าง Vibes ตลอดทั้งปี เหมือนเดินชอปในเอาต์เลตเมืองนอก พลาดไม่ได้กับอีเวนต์และกิจกรรมสุดพิเศษฉลองครบรอบ 3 ปี “Anniversary Celebration Fun Fair” ครั้งแรกในไทยกับ Central Village Anniversary Merry Go Round with Marimekko Mini Installation เนรมิตลานน้ำพุ Royal Village ณ Luxury Courtyard ให้เป็น Must Visit Photo Landmark กับเครื่องเล่นม้าหมุนสีขาวดีไซน์คลาสสิก พร้อม Mini Installation ตกแต่งด้วยผ้าที่มีดีไซน์และสีสันโดดเด่นจากมารีเมกโกะ (Marimekko) แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากประเทศฟินแลนด์ ในคอนเซ็ปต์ ‘Timeless design, Thoughtful prints’ เพื่อต้อนรับเหล่า Prints lovers มาร่วมรื่นรมย์กับแรงบันดาลใจเบื้องหลังลายพิมพ์ไอคอนิกต่างๆ ของแบรนด์ อย่างดอก Unikko (อุกนิกโกะ), วันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 2565 ชม Mini Concert จาก ส้ม มารี และ ไบร์ท-นรภัทร, สนุกกับ Inflatable Playground สไลเดอร์ และบ่อบอลขนาดยักษ์กว่า 10,000 ลูก, กิจกรรมขับโกคาร์ทไฟฟ้าสุดมันจากลาน E-Gokart By MONOWHEEL และประกวดถ่ายภาพชิงรางวัลตั๋วโกคาร์ท 5 ใบมูลค่า 2,000 บาท และอิ่มอร่อยไปกับตลาดฟูดทรัคเจ้าดัง และเทศกาลอาหารฮาลาล (เฉพาะวันที่ 23-25 ก.ย. 2565 นี้) โดยปลายปีนี้เตรียมพบเซอร์ไพรส์สุดยิ่งใหญ่กับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี พร้อมต้นคริสต์มาสยักษ์และการประดับไฟทั่วทั้งพื้นที่ สร้าง Festive Vibes ในบรรยากาศเอาต์เลตเมืองนอก3) แบรนด์ชั้นนำ ครบครันทุกไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่ Luxury brands ไปจนถึง Bridge Line ครบทุก Category รวมสองเฟสมีแบรนด์ชั้นนำ 300 แบรนด์ เช่น Salvatore Ferragamo, Coach, Ermenegildo Zegna, Kate Spade, Kenzo, Marimekko, Max & Co, MCQ, Michael Kors, Moschino, Outlet by Club21, Polo Ralph Lauren, Valentino, Vivienne Westwood, Bath & Body Works, Coccinelle และ Jim Thompson เป็นต้น โดยเราประสบความสำเร็จได้รับความมั่นใจจาก Top Global Brands ทั้งระดับโลกและแบรนด์ไทย ครบทุก category ทั้ง Luxury & Premium Fashion & Accessories, Sport Fashion, Cosmetic, Specialty เป็นต้น4) ฐานลูกค้ากำลังซื้อสูง-Intensive Omnichannel สร้าง Lifestyle Communities ใหม่ๆ ดึงลูกค้าข้าม Catchment ครอบคลุม Bangkok CBD ที่มีกำลังซื้อสูง อีกทั้งยังได้เพิ่มช่องทางการขาย Intensive Omnichannel จึงสามารถ Targeting ลูกค้ากำลังซื้อสูงของศูนย์การค้าสาขาอื่นที่มีอยู่ทั่วประเทศมาต่อยอดทำ CRM Marketing โดยล่าสุดได้ร่วมกับเซ็นทรัล เชียงใหม่ ดึงกลุ่ม Top spender จัดทริปชอปปิ้งที่ศูนย์ฯ อีกทั้งเจาะกลุ่ม Lifestyle หลากหลาย ทั้ง Family กลุ่ม Sport Lifestyle ที่ลงลึกทุกประเภทกีฬา, จัดกิจกรรม Supercar meeting, งาน Wine Testing ที่ Target กลุ่ม High spender ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาอื่นๆ ทั่วประเทศแคมเปญ Central Village 3rd Anniversary Celebration ฉลองครบรอบ 3 ปี แฮปปี้ช้อปเดย์ ตั้งแต่วันนี้-2 ต.ค. 2565 ผนึกกำลังพาร์ตเนอร์และแบรนด์ชั้นนำพิเศษเฉพาะที่เซ็นทรัล วิลเลจเท่านั้น ลดสูงสุด 90%* เช่น Adidas ลดสูงสุด 70%, Coach ลดสูงสุด 70%, Michael Kors ลดสูงสุด 70% และลดเพิ่ม 15% เมื่อชอปสินค้าที่ร่วมรายการ 2 ชิ้นขึ้นไป, Kate Spade ลดสูงสุด 80%, Polo Ralph Lauren ลดสูงสุด 70% Outlet by Club21 ลดสูงสุด 90%, Coccinelle ลดสูงสุด 80% และลดเพิ่ม 10% เมื่อชอปสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2 ชิ้น, Marimekko ลดสูงสุด 60% รับฟรี Unikko Cushion Cover* เมื่อซื้อสินค้า 12,000 บาท ขึ้นไป, Runway Eighty ลดสูงสุด 80% และลดเพิ่ม 20% เมื่อชอปครบ 4 ชิ้นขึ้นไป เป็นต้นแฮปปี้ช้อปเดย์ สุขสันต์วันชอปกับโปรโมชันพิเศษ 3 ต่อ ดังนี้ ต่อที่ 1 ทุกยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ลุ้นรับแพกเกจห้องพักพร้อมดินเนอร์สุดหรู จากโรงแรม Banyan Tree กรุงเทพฯ มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล, ชุดเครื่องนอน New Collection Space Diamond จาก Pasaya มูลค่า 11,130 บาท จำนวน 1 รางวัล Hermès NEOBAIN CASE จาก SF Brandname มูลค่า 10,950 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลสุดพิเศษอีกมากมายกว่า 300 รางวัล ต่อที่ 2 ชอปครบรับทันที Gift Voucher สูงสุด 1,500 บาท ชอป 20,000 บาท รับ Gift Voucher 300 บาท ชอป 50,000 บาท รับ Gift Voucher 1,500 บาท และต่อที่ 3 โปรโมชันเครดิตเงินคืนสูงสุด 24% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และพิเศษ! รับคะแนน The1 5,000 คะแนน เมื่อใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลสลิปผ่านบัตรเครดิต Central The1 และ SCBเดินทางสะดวกจากในเมืองเพียง 30 นาที ใกล้แค่ไปสนามบินสุวรรณภูมิ มาได้ทุกวัน พร้อมเปิดให้บริการรถรับ-ส่ง Shuttle Bus อีกครั้ง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมี 2 เส้นทางจากเซ็นทรัลเวิลด์ และ Shuttle Van จากเซ็นทรัลพระราม 9 (อัตราค่าโดยสาร 100 บาทต่อเที่ยว)“เซ็นทรัล วิลเลจ” ภายใต้คอนเซ็ปต์ Bangkok Luxury Outlet มีมูลค่าโครงการรวม 5,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 36,000 ตร.ม. มีที่จอดรถมากกว่า 2,000 คัน เดินทางสะดวกจากในเมือง Bangkok CBD เพียง 30 นาที และใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมมอบเอาต์เลตดีลที่ดีที่สุด ชอปแบรนด์เนมคุณภาพดีในราคาคุ้มค่า ลดสูงสุด 35-70% ช่วงแคมเปญพิเศษลดถึง 90% เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-22.00 น. ติดตามรายละเอียดอื่นๆ: http://www.centralvillagebangkok.com, LINE: @centralvillage, Facebook: Central Village, Instagram: centralvillagebangkok