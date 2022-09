เปิด Café Amazonสาขาแรกที่ซาอุดิอาระเบีย

Café Amazon เปิดสาขาแรกที่ InterHealth Hospital กรุงริยาด ซาอุดิอาระเบีย พร้อมขยายธุรกิจร้าน Café Amazon ในตะวันออกกลางนายเบเดอร์ อัลเบเดอร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการประสานงานนักลงทุน นายฟาฮัด อัลนาอีม รัฐมนตรีช่วยว่าการพัฒนาการลงทุน ประเทศซาอุดิอาระเบีย พร้อมด้วย นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา รักษาการเอกอัครราชทูตประจำประเทศซาอุดิอาระเบีย และ นายฮัดเซน อัลอับดุล-เคเดอร์ เลขาธิการสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญามอบสิทธิ Master Franchise ธุรกิจ Café Amazon ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่าง ดร. อีหมาด อับดุลอะซิส อัล ดูแค ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็ม และ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ พร้อมร่วมพิธีเปิดร้าน Café Amazon สาขา InterHealth Hospital หรือ IHH ณ กรุงริยาด ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศซาอุดีอาระเบียนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยมีนโยบายฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้ากับประเทศซาอุดิอาระเบีย บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดค้าปลีกในประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดร้านกาแฟพรีเมี่ยมที่มีกำลังอุดหนุนของผู้บริโภคในประเทศซาอุดีอาระเบียเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพันธกิจของ โออาร์ ในการขยายฐานธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก (Scale Portfolio for The Global Market)การลงนามสัญญาให้สิทธิ Master Franchise และการเปิดให้บริการ Café Amazon สาขา IHH ณ กรุงริยาดในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นอีกก้าวสำคัญที่ Café Amazon จะขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น และมุ่งสู่การเป็น Global Brand ต่อไปปัจจุบัน Café Amazon เปิดให้บริการทั้งในประเทศไทยและอีก 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย ลาว กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เวียดนาม โอมาน และซาอุดิอาระเบียสำหรับการขยายสาขา Café Amazon ในประเทศซาอุดิอาระเบียจะใช้แนวคิด Taste of Nature เช่นเดียวกับในประเทศไทย โดยลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์จากบรรยากาศร้านที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและเมนูพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อผู้บริโภคชาวซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะ ได้แก่ Iced Americano Coconut และ Iced Coconut Caramel Latte ซึ่งใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ โดยมีแผนเปิดร้าน Café Amazon รวม 150 สาขา ภายในระยะเวลา 10 ปี