“กอบศักดิ์”เตือนภาคธุรกิจตุนสภาพคล่องรับมือมหาพายุ2-3ปีเพื่อเปลี่ยนผ่าน

กล่าวบรรยายเรื่อง วิกฤติเศรษฐกิจและพลังงานโลก ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symphosium 2022 จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า ขณะนี้โลกเจอวิกฤติซ้อนวิกฤติแต่ที่ผ่านมาจะมีเวลาให้เตรียมตัวแต่ครั้งนี้เจอต่อเนื่องจากโควิด-19จนถึงสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่คาดว่าจะไม่จบได้ภายในสิ้นปีนี้ดังนั้นมหาพายุ(Perfect Storm) จะใช้เวลาช่วง 2-3 ปี ดังนั้นทุกภาคส่วนโดยเฉพาะธุรกิจต้องเตรียมสภาพให้พร้อมรับมือในช่วงเปลี่ยนผ่าน 2-3 ปีนี้“ จากวิกฤติพลังงาน สู่วิกฤติอาหาร เพราะกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อดังนั้นช่วงแรกคนจะหนีตายจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่วนช่วงที่ 2 ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยอีกระยะเพื่อสู้เงินเฟ้อจนถึงกลางปี 2566 ต่อมาช่วงที่ 3 คือการถดถอยเศรษฐกิจ(Recession) ปี 2567 และช่วงที่ 4 เฟดกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2568 ระหว่างนี้ธุรกิจจึงต้องฝ่าพายุหรือการล่องแก่งไปให้ได้ต้องเตรียมสภาพคล่องไว้รับมือในช่วง 2 ปีนี้”นายกอบศักดิ์กล่าวสำหรับ 7 บริบทจากต่างประเทศของเศรษฐกิจปี 66 สำคัญที่ต้องติดตามและรับมือ ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างประเทศเดินหน้าต่อเนื่องจากสหรัฐ รัสเซีย จีน, การขึ้นดอกเบี้ยเฟดและธนาคารกลางต่างๆ, การลดลงของเงินเฟ้อโลก, การแข็งค่าของเงินดอลลาร์, การเริ่มต้นของเศรษฐกิจถดถอย, การอ่อนตัวของเศรษฐกิจจีนที่ชัดขึ้น และการก่อตัวของวิกฤติตลาดเกิดใหม่ ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจไทยอ่อนแรงดังนั้นสิ่งที่จะกระทบต่อผู้ประกอบการในช่วงต่อไปคือ โอกาสการส่งออกที่จะลดลงโดยพบว่าช่วง 2 เดือนล่าสุดการส่งออกไทย การลงทุน การบริโภคเริ่มชะลอตัว ต้นทุนสินค้าที่จะผันผวนไปอีกระยะหนึ่ง ค่าเงินบาทจะได้รับแรงกดดันต่ออีกระยะ เป็นต้นกล่วถึงการปรับตัว และความอยู่รอดของภาคอุตสาหกรรมไทย ต่อวิกฤตพลังงานและวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ว่า ส.อ.ท. ได้วางแผนการขับเคลื่อนทั้ง First Industries อุตสาหกรรมเดิมที่ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ New S-Curve อุตสาหกรรมใหม่ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีแนวโน้มสูงมากที่จะเติบโตในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมเพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนั้น ส.อ.ท. ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ ONE F.T.I. มีเป้าหมายร่วมกันที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วย One Vision, One Goal and One Team ภายใต้แนวคิด BCG Economy Model ที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ เข้ามาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ พัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ (Bio-Circular-Green Economy) ไปพร้อมกันได้แก่1. เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) โดยสอท ได้จัดทำ Smart Agriculture Industry หรือ SAI in the City มุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ เป็นสำคัญ2. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) : ลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง และไม่ให้เกิดของเสีย หรือลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero-Waste)3. เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) : การทำโครงการอุตสาหกรรมเมืองน่าอยู่ (Eco Factory) เพื่อให้ชุมชนกับอุตสาหกรรมอยู่รวมกันได้ ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้พลังงานสะอาด พัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด มุ่งเน้นการผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม