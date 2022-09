“ศูนย์ฯสิริกิติ์” ซอฟท์โอเพนนิ่ง เปิดตัวประเดิม 8 อีเวนต์ใหญ่

ผู้จัดการรายวัน 360 - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center - QSNCC) โฉมใหม่ เปิดแล้ววันนี้ กลับมาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย พร้อมประเดิม 8 งานจากผู้จัดงานชาวไทยและต่างชาติในเดือนแรก ตอบโจทย์การเป็น “ที่สุดของอีเวนต์แพลตฟอร์ม” ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการจัดงานนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ฯ สิริกิติ์ กล่าวว่า “วันนี้เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ได้เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับคณะผู้จัดงาน และผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเป้าหมายของการเป็นมากกว่า “ศูนย์การประชุม” และรองรับงานมากกว่า “ไมซ์” (MICE) เราพร้อมแล้วที่จะรองรับการจัดงานในทุกรูปแบบ และเชื่อมั่นว่าหลังจากเปิดให้บริการจะมีโปรไฟล์อีเวนต์ใหม่ๆ เข้ามาจัดงานที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและยกระดับธุรกิจอีเวนต์ของไทยให้มีศักยภาพในระดับสากล”รายการอีเวนต์ในเดือนกันยายน2565ได้แก่1. Restart Thailand: Asian Exhibition Updates เวทีนำเสนอความพร้อมของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของไทยสู่ภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย ในวันที่ 13 กันยายน 25652. Asian Sustainable and Energy Week 2022 งานแสดงเทคโนโลยี และการประชุมระดับนานาชาติที่ครอบคลุมด้านพลังงานทดแทน การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 25653. Electric Vehicle Asia 2022 (EVA) งานแสดงนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า สู่การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 25654. Boilex Asia (BXA) & Pumps and Values Asia (PVA) 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมระดับนานาชาติที่ครอบคลุม และเฉพาะทางมากที่สุด รวมถึงการจัดหาโซลูชั่นที่จำเป็น นำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะ และนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ด้านหม้อไอน้ำ ปั๊ม วาล์ว ซีล ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 25655. Thai Water Expo (THW) 2022 งานเดียวในประเทศไทยที่มุ่งเน้นในการนำเสนอเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสีย ที่ทันสมัยที่สุดจาก 25 ประเทศ รวมถึงพาวิลเลี่ยนนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 25656. Tissue and Paper Bangkok 2022 งานจัดแสดงสินค้าและการประชุมสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ, กระดาษ, บรรจุภัณฑ์ของภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 25657. Food & Hospitality Thailand งานแสดงสินค้าที่ครอบคลุมธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในกลุ่มอาหาร ท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 25658. Sustainability Expo: GOOD BALANCE, BETTER WORLD มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน พบกับนิทรรศการมัลติมีเดียแบบจัดเต็ม พร้อมแนวทางพัฒนาด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565นอกจากผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกแล้ว เรายังพร้อมต้อนรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป ร้านสะดวกซื้อ ร้านกีฬา ร้านขายอุปกรณ์ไอที เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองที่สามารถเข้ามาทำกิจกรรมได้ที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ แม้ในวันที่ไม่มีการจัดงานร่วมสัมผัสประสบการณ์สู่การเป็น “ที่สุดของอีเวนต์แพลตฟอร์ม” (The Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All) พร้อมสำรวจแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ โฉมใหม่ เปิดให้บริการแล้ววันนี้