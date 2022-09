MCOT Radio ขยายทุกแพลตฟอร์ม ดัน47สถานีต่อยอดอีเวนท์ออนกราวน์

ผู้จัดการรายวัน360 - MCOT Radio Network ประกาศความพร้อมผู้นำธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุด 47 สถานี พร้อมเปิดผังรายการสถานีวิทยุส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อัดแน่นด้วยคอนเทนท์เชื่อมออนแอร์ – ออนไลน์ ขยายทุกแพลตฟอร์ม ต่อยอดอีเวนท์ออนกราวน์ ตอบโจทย์ผู้ฟังทุกกลุ่ม ตั้งเป้าที่ 1 ในทุกเซ็กเมนท์นายวาสุ เลิศจรรยา ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นสาระและบันเทิง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวในงาน แถลงข่าว MCOT Radio Network Definitely ว่า “บมจ. อสมท เป็นผู้นำธุรกิจวิทยุที่ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี และมีฐานผู้ฟังที่แข็งแกร่ง โดยได้ประมูลคลื่นความถี่วิทยุระบบเอฟเอ็ม รวมทั้งสิ้น 47 คลื่น แบ่งเป็น พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 6 คลื่น และพื้นที่ภูมิภาค จำนวน 41 คลื่น ได้แก่ ภาคกลางและตะวันออกจำนวน 6 จังหวัด ภาคเหนือ จำนวน 11 จังหวัด, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 จังหวัด และภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด โดยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติที่มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาค เชื่อมโยงการออกอากาศกระจายเสียงจากสถานีข้างเคียง ที่บริหารงานแบบ Cluster ซึ่งนับเป็นความแข็งแกร่งของเครือข่าย MCOT Radio Network”ทิศทางในอนาคตของ MCOT Radio Network วาสุ กล่าวว่า “MCOT Radio Network เสริมทัพคอนเทนท์เชื่อมออนแอร์ – ออนไลน์ ขยายทุกแพลตฟอร์ม ต่อยอดอีเวนท์ออนกราวน์ ตั้งเป้าเป็นคลื่นอันดับ 1 ในทุกเซ็กเมนท์ ได้แก่LTMFM 95 ลูกทุ่งมหานคร “เพื่อนยามเหงา เข้าใจคุณ” สถานีเพลงลูกทุ่งเพื่อสังคมอุดมปัญญา ที่ครองความนิยมอันดับ 1 ของคลื่นลูกทุ่ง, FM 96.5 คลื่นความคิด 24 HOURS คลื่นข่าวชั้นนำ อันดับ 1 เสิร์ฟความรู้ ย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่าย, FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง คลื่นกีฬา สุขภาพ ท่องเที่ยว อันดับ 1 ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้วยนักจัดรายการในแวดวงกีฬาแถวหน้าของประเทศ , คลื่นข่าว MCOT NEWS FM 100.5 วิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าว, MET 107 FM “For Life and Music” คลื่นเพลงสากลสุดฮิต ติดกระแส ของคนเมือง, วิทยุ อสมท ภูมิภาค ที่หนึ่ง ด้านผู้นำเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุด 41 สถานี, Mellow POP “Living Your POP อิสระทางดนตรี ชีวิตป๊อปๆในแบบคุณ” คอมมูนิตี้แพลตฟอร์ม เพลงออนไลน์สายไอดอลอันดับหนึ่ง เน้นแนวเพลง T-POP และ Asianนายวาสุ กล่าวต่อไปว่า “สำหรับคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง ซึ่ง อสมท ถือเป็นเจ้าตลาดและครองความนิยมอันดับ 1 มาอย่างยาวนาน ยืนยันว่ายังคงดำเนินการบริหารโดย บมจ.อสมท ปรับเข้มเอาใจคอกีฬาอัพเดทความเคลื่อนไหวในทุกเหตุการณ์ ทันทุกกระแส รับรู้ก่อนใคร โดยเปิดตัว Influencer ชื่อดังของวงการกีฬา บ่าววี , นิหน่า, ป๋อง กพล, แจ็คเล็ก สุวินัย ฯลฯ ล่าสุดกำลังเตรียมบิ๊กอีเวนท์ฟุตบอลโลก 2022 ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งถือเป็นหมัดเด็ดของคลื่น FM 99 เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้ฟังและกลุ่มลูกค้าสำหรับภาพรวมธุรกิจวิทยุ อสมท เมื่อหลอมรวมความแข็งแกร่งทั้งออนแอร์ – ออนไลน์ – ออนกราวนด์ ควบคู่กับการขยายแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ฟัง โดยเฉพาะช่วงปลายปี MCOT Radio Network ผนึกกำลังปูพรมจัดอีเวนท์ ออนกราวน์ เอาใจแฟนคลับสายเพลง คนรักสุขภาพและการท่องเที่ยว จำนวน กว่า 15 งานใหญ่ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและภูมิภาค อาทิ FM 100.5 Business Tour สปป.ลาว, FM 95 มหานครบิ๊กไลฟ์ , Mellow Exclusive Fan Meet, MCOT RUN กระบี่, MCOT RUN เชียงคาน จ.เลย, MCOT RUN วิ่งกันเมาะ จ.สุโขทัย ฯลฯ มั่นใจว่า MCOT Radio Network เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรภาพรวมผลการดำเนินของ บมจ. อสมท ในไตรมาสที่สอง รายได้จากธุรกิจวิทยุมีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 13 โดยในไตรมาสที่สองปี 2565 โดยคลื่นที่ยังคงสร้างรายได้สูงให้แก่ อสมท คือ LTMFM 95 ลูกทุ่งมหานคร ตามด้วยคลื่นข่าว MCOT NEWS FM 100.5, FM 96.5 คลื่นความคิด และคลื่น MET107 เอฟ.เอ็ม 107 เมกะเฮิรตซ์ ตามลำดับ ปัจจุบัน MCOT Radio Network มีฐานผู้ฟังจำนวนมาก และมี Brand Positioning ที่ชัดเจน เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดที่ขับเคลื่อนและสร้างปรากฎการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อวิทยุมาโดยตลอด