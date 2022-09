ต่างชาติแห่ซื้อ! “จุรินทร์” เปิด Bangkok RHVAC 2022 และ Bangkok E&E 2022 "ขายแอร์-เครื่องใช้ไฟฟ้าไทย" 3 วันได้แล้วกว่า 8,500 ล้าน คนแน่นไบเทคบางนา

วันนี้ (9 ก.ย.) เวลา 14.00 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีแถลงความสำเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ “Thai Industry’s Export Achievement Ceremony” ในงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Bangkok RHVAC 2022) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Bangkok E&E 2022) ที่บริเวณโถงด้านหน้าอาคาร 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)นายจุรินทร์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยเพราะก่อให้เกิดความสร้างงานในประเทศมากกว่า 640,000 คนสร้างรายได้จากการส่งออกมากกว่า 2 ล้านล้านบาท 7 เดือนแรกของปีนี้ สามารถส่งออกได้แล้วถึง 1.4 ล้านล้านบาท ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก การส่งออกเฉพาะเครื่องปรับอากาศเป็นอันดับ 2 ของโลก และส่งออกเครื่องทำความเย็น ทั้งตู้เย็น ห้องแช่ ห้องเย็น เป็นอันดับ 6 ของโลก เพราะเราสามารถได้ผลิตครบวงจร ทางต้นน้ำและปลายน้ำ รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรม สำหรับปีนี้งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Bangkok RHVAC 2022) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Bangkok E&E 2022) ถือว่ากลับมาจัดในรูปแบบปกติในรอบ 3 ปี ภายใต้แนวคิด “ONE STOP SOLUTIONS - New Innovations for New Global Challenges”มาที่เดียวจะมีครบทุกผลิตภัณฑ์ ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จ เพราะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 บริษัท 400 คูหา“คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย และตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถสร้างมูลค่าไม่ต่ำกว่า 9,000 ล้านบาทภายในหนึ่งปี แต่แค่จัดงานนี้ 3 วันขายได้ไปแล้ว 8,500 ล้านบาท ซึ่งภายในงานมีการมอบรางวัล THE BEST OF RHVAC AND E&E PRODUCT AWARD 2022 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสากรรมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อครองความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้ในตลาดโลกต่อไป”รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล THE BEST OF RHVAC AND E&E PRODUCT AWARD 2022 ซึ่งเป็นที่สุดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทต่างๆ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ V-MER Smart Vibration Analyzer เครื่องวัดวิเคราะห์การสั่นสะเทือน จากบริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด รับรางวัล New Innovation Product Award แผ่นฉนวนทนไฟ IXL (IXL FR Panel) จากบริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด รับรางวัล Environmentally Friendly Product Award เครื่องปรับอากาศโซล่าเซลล์ จากบริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัล Energy Saving Product Award เครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (Filtreat Filtration Unit) จากบริษัท 3วี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด รับรางวัล New Normal Product Award และ WindFree Premium Plus จากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด รับรางวัล IoT System Product Award โดยภายในงานมีพร้อมด้วยนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานและกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ประธานและกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมด้วย