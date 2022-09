เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ Klook ลงนามความร่วมมือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว หนุนต่างชาติเที่ยวไทย

•เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมมือกับ Klook ฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว โดยลงนามความร่วมมือกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวไทย นับเป็นการร่วมมือครั้งแรกระหว่างธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยในรูปแบบ Retail-led mixed use ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย•เซ็นทรัลพัฒนาตั้งเป้าผลักดันไทยเป็น Global Preferred Destination เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและยอดการใช้จ่ายภายในศูนย์การค้า โดยมี Klook สนับสนุนในด้านดิจิทัลและการเข้าถึงฐานลูกค้าต่างชาติที่แข็งแรงบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน และผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ และ Klook (คลูก) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านการท่องเที่ยวชั้นนำ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยสองพันธมิตรจะใช้ความแข็งแกร่งทางธุรกิจเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการผลักดันให้เมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเซ็นทรัลพัฒนามีจุดแข็งในการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 37สาขาทั่วประเทศ โดยมี 19 สาขา อยู่ใน 15 จังหวัดท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง และ Klook มีความแข็งแกร่งในด้านดิจิทัลและฐานลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดอาเซียน อาทิ สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นต้นการร่วมมือครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างสองพันธมิตร แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวและผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยในรูปแบบ Retail-led mixed use ได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย “เราตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านการท่องเที่ยวจับมือกับเซ็นทรัลพัฒนาในการทำการตลาดแบบครบวงจร จุดมุ่งหมายของเรานั้น ไม่เพียงแค่กระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเยือนประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยกับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวในเมืองไทยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย” มาร์คัส ยง รองผู้อำนวยการการตลาด Klook กล่าว “การร่วมมือกันในครั้งนี้ เราได้ชูเอาจุดเด่นและความแข็งแกร่งของ Klook มาผนวกรวมกับความแข็งแกร่งของเซ็นทรัลพัฒนาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและช้อปปิ้งในเมืองไทยให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ เป็นการสร้างความมั่นใจและและผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวกลับมาได้อย่างมั่นคง”แผนการร่วมมือระหว่างสองพันธมิตรจะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2565 โดยมุ่งสร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวรวมถึงการช้อปปิ้งในเมืองไทยเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตระหนักและต้องการมาเยือนเมืองไทยอีกครั้ง โดยเน้นใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพกระตุ้นผ่านการสื่อสารแคมเปญทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั้งนี้ Klook และเซ็นทรัลพัฒนาตั้งเป้าว่า จากความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนให้เมืองไทยมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในการเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงแคมเปญการตลาดจะช่วยทำให้กระบวนการตัดสินใจและซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดย Klook จะนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจ จากนั้นจึงให้บริการช่องทางออนไลน์เพื่อจองและซื้อกิจกรรมการท่องเที่ยวไทยที่สะดวกง่ายดาย ทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจและมีประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งนอกจากนี้ เพื่อให้การท่องเที่ยวเมืองไทยครบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น Klook ยังได้ร่วมมือกับเซ็นทาราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับโลกที่ถือกำเนิดในไทย นำเสนอการให้บริการจองห้องพัก สปา และอาหาร ได้อย่างสะดวกสบายในราคาที่น่าดึงดูดใจอีกด้วย“เซ็นทรัลพัฒนาและ Klook มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการผลักดันและฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวไทย การร่วมมือในครั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนาถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้นำเอาจุดแข็งของ Klook ทั้งในด้านความสามารถด้านการตลาดดิจิทัล รวมไปถึงโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่ Klook มีความเชี่ยวชาญ เพื่อนำมาทำแผนการตลาดร่วมกันในการดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ อาทิ รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 2,000 บาท, ฟรี KLOOK discount code มูลค่า 200 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 2,000 บาทที่เซ็นทรัล อยุธยา และ 2,500 บาทที่เซ็นทรัลเวิลด์ และ เซ็นทรัล ภูเก็ต พร้อมจัดพื้นที่จุด Pick Up & Drop Off One Day Tour เพื่อบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล อยุธยา อีกทั้งยังเปิดให้บริการ KLOOK Downtown Service Counter บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งเราหวังว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาศูนย์การค้าได้มากขึ้น รวมทั้งแลกรับโปรโมชันพิเศษที่เราร่วมกันจัดเตรียมไว้ด้วย เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างเซ็นทรัลพัฒนาและ Klook ในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้ง” ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวจากข้อมูลภายในของ Klook ชี้ให้เห็นว่า การท่องเที่ยวของประเทศไทยฟื้นตัวกลับคืนมาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปี 2565 นอกเหนือไปจากยอดการจองกิจกรรมท่องเที่ยวในเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงอาทิ กรุงเทพ และภูเก็ตแล้วนั้น ข้อมูลของ Klook ยังแสดงให้เห็นถึงยอดการเติบโตของบริการรถเช่าในเมืองไทย สะท้อนให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเดินทางไปเยือนจุดหมายปลายทางใหม่ๆ หรือเมืองเล็กๆ ที่อาจจะยังไม่เคยไป เพื่อสัมผัสกับเสน่ห์ของเมืองไทยในมุมที่ต่างออกไป อาทิ เชียงราย หรือ พังงา เป็นต้น“Klook มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสนับสนุนและผลักดันให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวกลับคืนมาอย่างแข็งแรงอีกครั้ง โดยเราไม่เพียงต้องการผลักดันให้นักท่องเที่ยวกลับไปเยือนเพียงแค่เมืองเดิมๆ หรือทำกิจกรรมยอดนิยมที่เคยทำมาแล้วก่อนสถานการณ์แพร่ระบาด เช่นการ ช้อปปิ้ง การรับประทานอาหาร เพียงเท่านั้น แต่เรายังต้องการผลักดันให้นักท่องเที่ยวได้ลองเรียนรู้และค้นหากิจกรรมและการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ ในเมืองไทย ซึ่งเมืองไทยยังมีเสน่ห์มากมายที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสและได้รับแรงบันดาลใจอีกครั้ง” มาร์คัส ยง กล่าวทิ้งท้าย