TNN ช่อง 16 ก้าวสู่ปีที่ 15 จัดเสวนา “องอาจ” นำทัพ “กอบกู้และก้าวต่อเศรษฐกิจไทย”

ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 15 TNN ขอเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องผ่านการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของผู้ดำเนินนโยบายของประเทศและผู้ประกอบการไปสู่ภาคธุรกิจ และประชาชนคุณ องอาจ ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหารสายมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสถานี TNN ช่อง 16 กล่าวว่า ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 เรายังคงมุ่งมั่น ที่จะเป็นสื่อมวลชนที่ดี เน้นการนำเสนอความจริง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ครอบคลุม รอบด้าน คัดสรรเนื้อหาข่าวที่เป็นประโยชน์ ให้ทุกท่านได้เข้าถึง ข่าวสารได้ สะดวกผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งทาง TNN ช่อง 16 และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมสถานีถือโอกาสที่ดีในครั้งนี้เป็นสื่อกลางในการจัดสัมมนา หัวข้อ "การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset" เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง จากผู้ดำเนินนโยบายของประเทศ ไปสู่ภาคธุรกิจ และประชาชนโดยตรงสำหรับงานในวันนี้ ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชั้นแนวหน้าของประเทศ ที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้และแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้โดยมีบรรดาผู้ประกาศของสถานีเข้าร่วมงานคับคั่ง งานในภาคเช้า ดำเนินรายการโดย "ครูพี่ป๊อป" ณัฐพงศ์ นำศิริกุล พบกับการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมแนวทางการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยจะเติบโตเป็นผู้รอดจากวิกฤตเศรษฐกิจ ในหัวข้อ “การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset” โดยมีคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ก้าวสู่ Next Chapter” ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงวิสัยทัศน์ หัวข้อ “บทบาทนโยบายด้านการเงินในการกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย” คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสัมมนาหัวข้อ “การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset” โดย ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดำเนินการสัมมนา โดย คุณ โศภณ นวรัตนาพงษ์ พิธีกรประจำรายการชั่วโมงทำเงินและ Business Watch