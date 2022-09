ไทยคว้าสุดยอดจุดหมายปลายทางเอเชีย จัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

ผู้จัดการรายวัน360 -ไทยได้รับรางวัล สุดยอดจุดหมายปลายทางด้านการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในเอเชีย ปี 2022 หรือ The Best Meetings and Incentives Destination (Asia) 2022 ซึ่งเป็นรางวัลที่ประเทศไทยได้รับเลือกต่อเนื่องกันเป็นปีที่สองนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับคะแนนสูงสุดโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ เลือกให้ได้รับรางวัล M&C Asia Stella Awards ในฐานะสุดยอดจุดหมายปลายทางด้านการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในเอเชีย หรือ The Best Meetings and Incentives Destination (Asia) ซึ่งเป็นรางวัลที่ประเทศไทยได้รับเลือกต่อเนื่องกันเป็นปีที่สองงานมอบรางวัลครั้งนี้ จัดขึ้นที่ Sands Expo and Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565ที่ผ่านมา ซึ่งความสำเร็จของประเทศไทยในฐานะสุดยอดจุดหมายปลายทางด้านการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในเอเชียนี้ ถือเป็นความทุ่มเทของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมไมซ์ไทยจะสามารถรักษามาตรฐานการทำงานและการบริการอย่างมีคุณภาพ เดินหน้าพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจไมซ์ (MICE Ecosystem) ตั้งแต่ระดับเมืองไมซ์ สถานที่จัดงานไมซ์ เส้นทางสายไมซ์ นำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยอันเป็นเอกลักษณ์ให้มีความหลากหลาย รวมถึงบริการของผู้ประกอบการและบุคลากรไมซ์ ซึ่งทั้งหมดถือเป็นหัวใจสำคัญที่สร้างความประทับใจและดึงดูดให้องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาจัดงานและเข้าร่วมงานในประเทศไทยนอกจากการได้รับเลือกเป็นประเทศสุดยอดด้านการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแล้ว นายจิรุตถ์ ยังกล่าวต่อว่า “ตอนนี้อุตสาหกรรมไมซ์ส่งสัญญาณบวก ตัวเลขนักเดินทางไมซ์ต่างชาติกลุ่มการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Meetings and Incentives - MI) เดินทางเข้าไทยกว่า 68,700 รายในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2565 และเตรียมเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงในไตรมาสสุดท้ายเดือนตุลาคมถึงธันวาคม อีกกว่า 30,700 ราย จากการสนับสนุนงานอีก 87 งาน ทำให้ในสิ้นปีนี้จะมีจำนวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติกลุ่มการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจะมีเกิน 100,000 ราย”ทั้งนี้จุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา ตามด้วย หัวหิน กระบี่ และเขาหลัก โดยในปีนี้งานจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่มีนักเดินทางไมซ์ต่างชาติเข้ามาร่วมงานมากที่สุด คือ งาน 2022 Unicity Global Leadership & Innovation Conference เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 10,000 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลกสำหรับปี 2566 ทีเส็บวางแผนดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาทรัพยากร ความคิดสร้างสรรค์ และข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้วางแผนจัดงานและนักเดินทางไมซ์จากทั่วโลก เตรียมต้อนรับงานไมซ์นานาชาติตลอดปี