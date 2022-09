กางแผนที่ ปักหมุดพิกัดช้อป ในงาน “SPORTSMALL CAMPING & OUTDOOR FEST” ชวนคนรักแคมป์ปิ้ง ร่วมชิลด์ เพลิน เดิน ช้อป ที่ SPORTS MALL

สปอร์ตมอลล์ (SPORTSMALL) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านแหล่งรวมสินค้าและอุปกรณ์กีฬาครบวงจร จัดงาน “SPORTSMALL CAMPING & OUTDOOR FEST” ชิลด์ เพลิน เดิน ช้อป ชวนร่วมสัมผัสบรรยากาศการออกไปท่องโลกกว้างกับกิจกรรมแคมป์ปิ้งอย่างมีสไตล์พร้อมอินเทรนด์กับสินค้าและอุปกรณ์แคมป์ปิ้งเดินป่า ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นและดีไซน์ทันสมัยจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ตอบโจทย์คนรักแคมป์ปิ้งเอ้าท์ดอร์อย่างครบครันในที่เดียว พิเศษกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม และกิจกรรมจากแบรนด์ชั้นนำที่มาร่วมสร้างสีสันตลอดแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 ที่ SPORTSMALL เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ (ยกเว้น บลูพอร์ตหัวหิน, ดิ เอ็มควอเทียร์) และสนุกกับบรรยากาศแห่งความชิลด์เต็มรูปแบบ ได้ในวันที่ 11 - 19 ตุลาคม 2565 ที่ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้นจี เดอะมอลล์ บางกะปิงาน “SPORTSMALL CAMPING & OUTDOOR FEST” ถือเป็นเดสติเนชั่นของคนรักและชื่นชอบในไลฟ์สไตล์เดินป่า ตั้งแคมป์ ภายในงานได้รวบรวมความครบครันของคุณภาพไอเทมสินค้าและอุปกรณ์แคมป์ปิ้งอินเทรนด์จากแบรนด์ดังที่ผสมผสานไลฟ์สไตล์คนเมืองผ่านฟังก์ชั่นการใช้งานและดีไซน์แฟชั่นให้เข้ากับธรรมชาติอย่างลงตัว ทั้งเสื้อผ้า,รองเท้า, เครื่องแต่งกาย, กระเป๋าเป้แบ็คแพ็คเดินป่า,เต็นท์ รวมถึง แอคเซสซอรี่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการออกแคมป์ผจญภัยอีกมากมาย อาทิ-URBAN EXPLORER เอาใจกลุ่มเที่ยวสายคอนเทนต์ ที่รักการ ชอบคุมโทนสีและการตกแต่ง กายมิกซ์แอนด์แมทช์จัดพื้นที่แคมปิ้งให้สวยงาม ทั้งสายท่องเที่ยวตัวจริง และในโซเชียล ก็ต้องมีไว้อินเทรนด์ อาทิ สินค้าโต๊ะ - เก้าอี้เข้าเซต , ตะเกียง ,ชุดจานชาม ,รถเข็น สินค้าจาก R.O.X./ TREKKING CORNER-CAMPING EXPLORER กลุ่มสายเที่ยวตัวจริง หนีความวุ่นวายออกไปเปิดประสบการณ์ท่องโลกกว้าง เน้นอุปกรณ์ใช้งานจริง สินค้าดีมีคุณภาพ อาทิ เสื้อแจ็คเกต ,กล่องและกระเป๋าเก็บความเย็น, เต็นท์เอนกประสงค์ ,เข็มทิศนำทาง, ถุงนอน อาทิ แบรนด์สนามเดินป่า-ECO FRIENDLY EXPLORER กลุ่มนักท่องเที่ยวสายรักษ์โลก ที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นใช้อุปกรณ์ของตัวเองที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ให้ความสำคัญกับการใช้งานแคมป์ปิ้งในยุค NEW NORMAL อาทิ กระบอกน้ำ, แก้วน้ำ, ภาชนะใส่อาหาร HYDRO FLASK / SEA TO SUMMIT-TREKKING EXPLORER กลุ่มนักท่องเที่ยวแนวตั้ง ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายในรูปแบบการ ปีนเขา ควบคู่กับการพักแรมแคมป์ปิ้ง ระหว่างเส้นทางของเป้าหมายที่กำลังพิชิต เน้นอุปกรณ์ผ่อนแรง คุณสมบัติเฉพาะตัวสำหรับกิจกรรมแนวนี้เท่านั้น มักเน้นจำนวนน้อยแต่มากด้วยฟังก์ชั่นการใช้งาน อาทิ เสื้อกีฬาปีนเขา,รองเท้ากีฬาปีนเขา อาทิแบรนด์ THE NORTH FACE ,COLUMBIA, SALOMON-ATHELETE EXPLORER นักท่องเที่ยวสายกีฬา เป็นกลุ่มที่ชอบออกกำลังกายแฝงการท่องเที่ยว ชื่นชอบกิจกรรม OUTDOOOR ประเภท ล่องแก่ง, โดดร่ม, พายเรือ วิ่งออกกำลังริมทะเล, วิ่งออกกำลังกายในป่า, ขี่จักรยานขึ้นเขา เหมาะกับเสื้อผ้าและอุปกรณ์ อาทิ เสื้อกีฬาจาก SALOMON ,REV RUNNR ,2XU , รองเท้า แบรนด์ KAILAS ,HOKA,MERRELL-TRAVELLER EXPLORER กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่แค่ออกไปท่องโลกธรรมชาติ แต่จะชอบหากิจกรรมมาสร้างสีสันเติมความสนุกให้กับทริปเที่ยวอยู่เสมอ ทั้ง ดำน้ำ, พายเรือ, เล่นเซิร์ฟ มองหาอุปกรณ์ที่เหมาะกับแต่ละกิจกรรม เช่น กระเป๋ากันน้ำ, รองเท้า หรือ กระเป๋าเป้กันน้ำ จาก DEUTER / OSPREY / VAUDE รองเท้าแตะ แบรนด์ TEVA , CROCS ,นอกจากนี้ภายในงานยังมอบโปรโมชั่นพิเศษมากมาย อาทิ สินค้าอุปกรณ์ CAMPING & OUTDOOR SPORTS ลดสูงสุด 50% ,สมาชิก M CARD รับส่วนลด 100 บาท เพียงแลกคะแนนสะสม 400 M POINT (ปกติ 800 M POINT) เมื่อซื้อสินค้าในงาน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ, สมาชิกบัตรเครดิต SCB M VISA รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท เมื่อใช้จ่าย / เซลส์สลิปตามเงื่อนไข, สินค้าผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ และพิเศษสุดเฉพาะพื้นที่การจัดงาน ระหว่างวันที่ 11 - 19 ตุลาคม 2565 ที่ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้นจี เดอะมอลล์ บางกะปิ พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นสุดคุ้มแห่งปี สินค้าอุปกรณ์ CAMPING & OUTDOOR SPORTS แบรนด์ดังอาทิ THE NORTH FACE / COLUMBIA / R.O.X / TANK STORE / COLE MAN / CHUMS / IRONMAN / MOBI GARDEN / สนามเดินป่า/ DEUTER OSPREY / VAUDE ลดสูงสุด 50%, สินค้านาทีทอง, รับคูปองแทนเงินสด มูลค่า 500 บาท เมื่อซื้อสินค้า ภายในงานครบ 2,500 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลด ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1,000 บาท / ใบเสร็จ ได้ที่แผนก SPORTSMALL ทุกสาขา (ยกเว้นบลูพอร์ตหัวหิน / ดิ เอ็มควอเทียร์) พร้อมสนุกสุดมันส์ไปกับมินิคอนเสิร์ต จาก เอิ๊ต ภัทรวี ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 – 17.00 น ,กิจกรรมความสนุกจาก SPORTSMALL กับวงดนตรีสายชิลด์ และแบรนด์ชั้นนำ ที่มาร่วมสร้างสีสันตลอดการจัดงานร่วมสัมผัสความครบครันของสินค้าแคมป์ปิ้ง ครบ จบ ทุกไอเทมในที่เดียว ในงาน “SPORTS MALL CAMPING & OUTDOOR FEST” ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 ที่ SPORTS MALL เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา,เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ (ยกเว้น บลูพอร์ตหัวหิน / ดิ เอ็มควอเทียร์) และวันที่ 11 - 19 ตุลาคม 2565 ที่ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้นจี เดอะมอลล์ บางกะปิ หรือช้อปผ่าน MONLINE.COM