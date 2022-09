สบพ.ชวนน้องนักเรียน ม.3 ร่วมกิจกรรม "เปิดบ้านเตรียมวิศวกรรมการบิน" 5 ต.ค.นี้

สบพ.เปิดรับนักเรียนชั้น ม.3 ร่วมกิจกรรม เปิดบ้านเตรียมวิศวกรรมการบิน (PAE WORKSHOP) ฟรีตลอดงาน วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เปิดรับสมัครแล้วสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า สบพ.กองวิชาวิศวกรรมการบิน (Aeronautical Engineering Division) จัดกิจกรรมเปิดบ้านเตรียมวิศวกรรมการบิน (PAE WORKSHOP) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565โดยเปิดรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่อยากเรียนสาขาเตรียมวิศวกรรมการบิน (PAE) ร่วมกิจกรรม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม-3 ตุลาคม 2565 สมัครที่ https://forms.gle/cTTBdEPriQffaXsg6ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน(ถ้าผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถาบันกำหนด) ซึ่งเข้าร่วมฟรีตลอดกิจกรรมสำหรับข้อมูลกิจกรรม ได้แก่1. Basic Electrical and Electronic Laboratory(ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น)2. Virtual Aircraft Maintenance Simulation(ปฏิบัติการจำลองการซ่อมบำรุงอากาศยาน)3. Workshop Practices and Aircraft Maintenance Skill(ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงอากาศยาน)ข้อมูลหลักสูตรหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน- ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบิน- หลักสูตรสองภาษา ไทย-อังกฤษ (Bilingual)- สนับสนุนการสอบเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ (GED)โดยนักเรียนที่สนใจสามารถชมย้อนหลัง โครงการ Open House หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. Facebook live ช่วงที่ 1 บรรยากาศสถานที่การเรียนการสอน https://fb.watch/92iGdv09ok/ Facebook live ช่วงที่ 2 หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน https://fb.watch/92iIZ_m-9D/ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่1. กองวิชาวิศวกรรมการบิน โทร. 0-2272-5300 หรือ 0-2272-5741-4 ต่อ 3120, 3620, 2221, 22112. E-mail : Aeronautical_Eng@catc.or.th3. Facebook : Aeronautical Engineering Division กองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือนhttps://www.facebook.com/avionicsdivioson.catc4. Line Official : @808xhcyg