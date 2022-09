“ห้างเซ็นทรัล”ทุ่ม 1.5 หมื่นล.5 ปี เปิดตัวโซเชียลคอมเมิร์ซใหม่ลุย

ผู้จัดการรายวัน 360- ห้างเซ็นทรัล ทุ่มงบ 1.5 หมื่นล้านบาท ตามแผนยาว 5 ปี(ปี 2566-2570 ) ปูพรมสาขาใหม่ปีหน้าอีก 2 แห่ง พร้อมลุยรีโนเวทห้างเดิมอีก 4 แห่ง อัปเกรดเซ็นทรัลแอปเวอร์ชั่นใหม่ เปิดตัวโซเชียลคอมเมิร์ซใหม่ๆอีก ดันยอดขายเพิ่ม 1.7 เท่าในอีก 5 ปีนายโอลิวิเยร์ บรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เปิดเผยว่า ทางเซ็นทรัลรีเทลวางแผนการลงทุนตามแผน 5ปี (ปี 2566 – 2570) ด้วยงบลงทุนรวมมากกว่า 15,000 ล้านบาท ทั้งในด้านของการขยายสาขาใหม่ การรีโนเวทสาขาเดิม การตลาด การลงทุนด้านไอที และระบบต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจแพลตฟอร์มใหม่ของค้าปลีกด้วยโดยเบื้องต้นปีหน้าจะเปิด 2 สาขาใหม่คือ ห้างเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ และห้างโรบินสัน และปรับปรุงสาขาเดิม 4 แห่งคือ ห้างเซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลรามอินทรา เซ็นทรัลเมกาบางนา และโรบินสันแฟชั่นไอส์แลนด์ และการเปิดตัวเซ็นทรัลแอปเวอร์ชั่นใหม่ที่ยกระดับจากเวอร์ชั่นเดิมเพื่อให้แอปของเราเป็นแพลตฟอร์มที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสางผลตาอกาารเติบโตที่ดีรวมทั้งการขยายในส่วนของโซเชียลคอมเมิร์ซ ด้วยการพัฒนาและเแิดช่องทางการช้อปปิ้งใหม่ๆต่อเนื่องเช่น TikTok Shop และ Luxe Chat & Shop และการพัฒนาการตลาดเฉพาะบุคคล เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับภาพรวมของการจับข่ายและธุรกิจค้าปลีกในขณะนี้ สถานการณ์เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วตามลำดับ ซึ่งในส่วนของห้างเซ็นทรัลเองมียอดทราฟฟิกเพิ่ม 25% พร้อมกับยอดการช้อปปิ้งของลูกค้าเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนเซ็นทรัลแอป มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 105% มียอดดาวน์โหลดแล้วมากถึง 5.2 ล้านราย และช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซก็ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ทั้ง Chat & Shop, Personal Shopper โทร 1425 Facebook Live Facebook inboxนายโอลิวิเยร์ กล่าวด้วยว่า “จากวันแรกจนถึงปัจจุบัน ห้างเซ็นทรัลไม่เคยหยุดพัฒนาและค้นหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘การเป็นห้างสรรพสินค้าของคนไทยอย่างแท้จริงและยั่งยืน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากสินค้าแบรนด์ไทยและสากล ทั้งแฟชั่นและของใช้ในบ้าน’ (The authentic and sustainable Thai House of Brands, where customers can renew the experience of the best of Thai and international Fashion and Home.) ผ่าน 6 กลยุทธ์หลักที่ทำให้ห้างเซ็นทรัลกลายเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ สินค้าที่ครบครัน ช่องทางช้อปปิ้งที่หลากหลาย และเชื่อมต่อถึงกันอย่างไร้รอยต่อในปี2565นี้เป็นปีที่ครบรอบ 75 ปีของเซ็นทรัล จึงได้จัดแคมเปญครั้งใหญ่ด้วยงบการตลาดมากถึง 500 ล้านบาท จัดมหกรรมฉลอง 75 ปีแห่งความสุขพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้คอนเซปต์ “ALL AT CENTRAL” ด้วยเซอร์ไพรส์มากมาย เพื่อทำให้ทุกโมเมนต์ของลูกค้าทุกคนเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมกับการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน แทนคำขอบคุณให้กับลูกค้าคนสำคัญที่ไว้วางใจห้างเซ็นทรัลเสมอมา“เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุขทุกครั้งเมื่อก้าวเข้ามาที่ห้างเซ็นทรัล เพื่อให้ทุกเรื่องราวแห่งความสุขและความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่...ที่ห้างเซ็นทรัล ในโอกาสฉลองครบ 75 ปี เราพร้อมมอบช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับลูกค้าภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ALL AT CENTRAL’ ผ่าน 7 ไฮไลต์สุดเซอร์ไพรส์แบบจัดเต็ม โดยจับมือกับสองพาร์ตเนอร์หลัก อย่าง Central The 1 Credit Card และ MasterCard รวมถึง ครีเอเตอร์ชั้นนำ พร้อมการประชาสัมพันธ์แบบ 360 องศาผ่าน storytelling หลากหลายรูปแบบทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อตอกย้ำกับลูกค้าห้างเซ็นทรัลทุกคนว่า ‘ทุกเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นที่ห้างเซ็นทรัล’ และเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวแห่งความสุขของคุณตลอดไป พร้อมกับการพัฒนาบนความยั่งยืนที่สนับสนุนสังคมและชุมชนให้เติบโตด้วยกัน นอกจากนี้ยังมั่นใจว่าจะมียอดทราฟฟิกและยอดขายเพิ่มขึ้นรวม 25% รวมถึงตัวเลขการเข้าถึงแคมเปญ (Reach) จะอยู่ที่ 80% เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ” นายโอลิวิเยร์ กล่าวจาก 7 แคมเปญ 7 เซอร์ไพรส์ ฉลองครบรอบ 75 ปีเพื่อฉลองครบรอบ 75 ปีที่จัดขึ้นทั่วประเทศบนทุกแพลตฟอร์ม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ALL AT CENTRAL” เพื่อเหล่านักช้อปและนักท่องเที่ยวได้ร่วมฉลองไปด้วยกัน มีดังนี้• Surprise 1: All The Time กับ The Central Memory Bank Exhibition นิทรรศการที่รวบรวมความทรงจำดีๆ ของลูกค้าคนสำคัญ และพาทุกคนมารู้จักจุดกำเนิดของห้างเซ็นทรัล ผ่านการจัดแสดงประวัติความเป็นมา ทั้งยังชวนเหล่าคนดังมาเล่าเรื่องราวความผูกพันที่มีกับห้างเซ็นทรัล และแชร์ไอเท็มในความทรงจำ ร่วมย้อนอดีตกันได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 65 – 6 พ.ย. 65 ที่ พื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียน Central Space ชั้น 3 Central The Original Store ถนนเจริญกรุง• Surprise 2: All The Fun กับ Central x Yuree คอลเลกชันคาแรกเตอร์ผลงาน Collab กับ “Yuree” หรือ ยุรี เกนสาคู ศิลปินนักออกแบบคาแรกเตอร์ชื่อดังที่บอกเล่าความหมายดีๆ ของห้างเซ็นทรัล ผ่านแก๊งผองเพื่อน 3 สหายสุดคิ้วท์ ได้แก่ น้องเสือ (หมายถึง ความกล้าหาญแข็งแกร่ง) น้องหมา (หมายถึง ความซื่อสัตย์) และน้องตุ่น (หมายถึง อายุที่ยืนยาว) พร้อมสร้างสีสันในรูปแบบ Line Sticker คอลเลกชันพิเศษ “CENTRAL 75th Anniversary” ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ - 28 ก.ย. 65 ที่ Line @CentralOfficial นอกจากนี้ 3 คาแรกเตอร์สุดน่ารักจะกลายเป็นบอลลูนขนาดยักษ์และจัดแสดงภายใต้แคมเปญ Central Landmark ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 65 – 31 ต.ค. 65• Surprise 3: All The Experience กับ Central Edition ห้างเซ็นทรัลจับมือไทยดีไซเนอร์ไทย นำสินค้า และงานฝีมือของชุมชนในท้องถิ่นทั่วประเทศไทย มาสร้างสรรค์เป็นเครื่องแต่งกาย และของตกแต่งบ้านคอลเลกชันพิเศษเนื่องในโอกาสครบ 75 ปี ห้างเซ็นทรัล ให้ลูกค้าได้ ช้อปสินค้าคุณภาพในดีไซน์เก๋ไม่ซ้ำใคร พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากช่างฝีมือท้องถิ่นได้ที่ห้างเซ็นทรัล สาขาเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 65) ลาดพร้าว (ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 65) ภูเก็ต (ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 65) และชิดลม (ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 65) หรือช้อปผ่านทาง Central App• Surprise 4: All The Styles กับ Red & Exclusive Collection พบกับ Red Collection ที่รวบรวมไอเทมจากหลากหลายแบรนด์ดังในธีมสีแดง เพื่อฉลองครบรอบ 75 ปี นอกจากนี้ ยังมี Exclusive Collection ที่ร่วมกับแบรนด์ชั้นนำออกแบบสินค้าขึ้นมาเป็นพิเศษมีเฉพาะห้างเซ็นทรัลเท่านั้น (Only At Central) พร้อมให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และทาง Central App• Surprise 5: All the Teams กับ 75th Central Shopping Bag Collection การจับมือกับพาร์ตเนอร์สำคัญอย่าง The 1 และ Central Retail Digital เพื่อยกระดับห้างเซ็นทรัลสู่ห้างค้าปลีกแห่งอนาคต กับการมอบสิทธิพิเศษผ่าน CRM รูปแบบใหม่ด้วยการเปิดตัวคอลเลกชันศิลปะ NFT (Non-fungible Token) ซึ่งถือเป็นห้างแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมนี้ สำหรับ NFT “75th Central Shopping Bag Collection” ออกแบบโดย “นักรบ มูลมานัส” ศิลปินแนวคอลลาจชื่อดัง ให้เหล่านักช้อปได้ครอบครองเพื่อสะสมและรับสิทธิพิเศษมากมายในจำนวนจำกัดผ่าน Central Collectibles ในแอป The1 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 65• Surprise 6: All The Happiness กับ National Celebration ยกทัพกิจกรรมแห่งความสุขมามอบให้แก่คนไทยทั่วประเทศอย่างจุใจเพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้า พบกับกิจกรรมสุดตื่นเต้น ไม่ว่าจะเป็นการประดับตกแต่งห้างให้เต็มไปด้วยสีสันความสดใสในธีมต่างๆ ชวนให้ถ่ายภาพเช็คอินเป็นที่ระลึก กิจกรรมการแสดงสุดตื่นตา รวมถึงการย้อมสีตึกห้างเซ็นทรัล 10 สาขาให้เป็นสีแดงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตลอดจนโปรโมชันสุดพิเศษทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ไปจนถึงกิจกรรมสนุกให้พนักงานห้างเซ็นทรัลได้มีส่วนร่วมในการฉลองครบรอบครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 65 – 1 พ.ย. 65• Surprise 7: All The Dreams กับ Signature Flowers Show and Mega Party เทศกาลการตกแต่งห้างด้วยดอกไม้สดนานาพันธุ์ งานดอกไม้อันเป็นซิกเนเจอร์ของห้างเซ็นทรัลที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สวยงามสะพรั่งกว่าทุกครั้ง เพื่อเพิ่มความสีสันและความคึกคักให้กับการทุกประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และห้างเซ็นทรัลชิดลม ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. 65 – 31 ต.ค. 65 พร้อมพบปาร์ตี้ฉลองเปิดตัวสุดอลังการในวันที่ 27 ต.ค. 65เพราะลูกค้าคือหัวใจสำคัญ ทุกสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็เพราะคุณ... EVERYTHING IS ALL YOUอีกหนึ่งไฮไลต์ของการฉลองครบรอบ 75 ปีของห้างเซ็นทรัล คือการร่วมกับนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์มือพระกาฬอย่าง บอย ตรัย ภูมิรัตน และ ก้อ ณฐพล ศรีจอมขวัญ เรียงร้อยถ้อยคำขอบคุณจากใจห้างเซ็นทรัลออกมาเป็นบทเพลง “EVERYTHING IS ALL YOU” ขับร้องโดย ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่วางใจ และอยู่เคียงข้างห้างเซ็นทรัลมายาวนานตลอด 75 ปี และห้างเซ็นทรัลจะมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อความสุขของลูกค้า เพราะลูกค้าคือหัวใจสำคัญสำหรับเรา สามารถรับฟังได้ทางทุกโซเชียลมีเดียของห้างเซ็นทรัล, Line Tv, Apple Music, Joox, Spotify และ Tidal ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 65 เป็นต้นไปยืดหยัดความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน“นอกจากการดูแลลูกค้าด้วยใจแล้ว การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอบแทนสังคม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเป็นสิ่งที่ห้างเซ็นทรัลให้ความสำคัญ และทำควบคู่มาโดยตลอด ในโอกาสครบ 75 ปี ห้างเซ็นทรัลพร้อมผนึกกำลังกับกลุ่มธุรกิจภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล พาร์ทเนอร์ และลูกค้า เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยในทุกมิติ กิจกรรมที่เราจัดขึ้นในแคมเปญฉลอง 75 ปี ‘ALL AT CENTRAL’ จะเป็นการระดมทุนเพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิต่างๆ ทั้งด้านสาธารณสุข เด็ก และสิ่งแวดล้อม อาทิ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, ยูนิเซฟ (UNICEF), มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร” มร. โอลิวิเยร์ กล่าว“ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันพร้อมสานต่อความสำเร็จสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งธุรกิจ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้เติบโตไปด้วยกัน ห้างเซ็นทรัลในฐานะห้างอันดับหนึ่งที่ครองใจและผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนาน พร้อมตอบแทนทุกความไว้วางใจ มอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าคนสำคัญเพื่ออยู่เคียงข้างคนไทย ตลอด 75 ปี และตลอดไป” มร. โอลิวิเยร์ บรง กล่าว