เปิดตัว “ไทยเรล โลจิสติกส์” ขนส่งสินค้าทางรางรายเดียวในไทย

ทั้งนี้บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทขนส่งทางรางที่มีการขนส่งแบบครบวงจร ที่มุ่งเป็นบริษัทศูนย์กลางการขนส่งทุกหมวด ทั้งทางบก ทางน้ำหรือเรือและทางอากาศ การให้บริการของไทยเรล โลจิสติกส์ มีครงวงจร อาทิ บริการขนส่งสินค้า บริการลานตู้สินค้า บริการให้เช่าคลังสินค้า บริการจัดหาหัวจักร บริการเช่าตู้สินค้า บริการ Loding อื่นๆ อย่างครบวงจร สามารถติดตามข้อมูลต่างๆของบริษัทได้ที่ www.thairail-logistics.com Page FB: Thairail Logistics Co.,Ltd.

“ไทยเรล โลจิสติกส์” ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางรางแบบครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย เปิดตัวยิ่งใหญ่ มุ่งปีแรกสามารถให้บริการลูกค้าครอบคลุม ช่วยลดต้นทุนหลักเจ้าของสินค้า ชี้ วิกฤติพลังงานราคาน้ำมันแพง ผู้ประกอบการหันหาทางเลือกเสริมขนทางรถไฟ จากที่ขนด้วยรถบรรทุกอย่างเดียว ลดต้นทุนขนส่งกว่า 50% ด้าน รฟท.แจงปี2565 ขนส่งทางรางพุ่งกว่า 10% ขนสินค้าเพิ่มกว่า 12 ล้านตัน มูลค่า 1,500-2,000 ล้านบาทและยังเติบโตต่อเนื่อง ด้านสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ชี้ทิศทางขนส่ง Hub and Spok การขนส่งแบบต่อเนื่อง ที่มีการขนส่งทางรางเป็นแกนกลางมาแรงนางสาวณัฏฐา ธนกิจสถาพร ประธานบริหาร บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีความพร้อมในการเปิดให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางรางอย่างครบวงจร เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของสินค้า และผู้ประกอบการ ที่ต้องการขนถ่ายสินค้าไปทั่วประเทศ ในราคาที่ประหยัดลดต้นทุนให้กับผู้ใช้บริการที่อยู่ในช่วงเผชิญปัญหาวิกฤตพลังงานงาน ราคาน้ำมันแพง การขนส่งสินค้าทางรางจะช่วยลดต้นทุนให้ต่ำลงถึง50%สำหรับฐานลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการนั่นมีหลายราย ล่าสุดได้ทดลองขนส่งสินค้าทางรถไฟ เส้นทางจุดหยุดรถศรีสำราญ จ.สุพรรณบุรี-สถานีบ้านทุ่งโพธิ์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ขนส่งสินค้าให้กับบริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด การทดลองขนส่งสินค้าในครั้งนี้ทำให้ทราบว่า การขนส่งทางรถไฟจะช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการขนส่งได้มากน้อยอย่างไร รวมถึงการช่วยลดต้นทุนการขนส่ง อุปสรรค ปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง การโหลดสินค้าขึ้นลง หรือขั้นตอนวิธีการต่างๆ จากการทดลองขนส่ง เพื่อนำประสบการณ์นี้ไปปรับปรุงแก้ไขในเที่ยวขบวนจริงในอนาคตส่วนกลุ่มลูกค้าอนาคต ตั้งเป้ากลางปีส่งสินค้าเต็มขบวนถึงปาดังเบซาร์ ประเทศมาเลเซียทุกวัน วันละ 1 ขบวนไป-กลับ พร้อมเล็งส่งสินค้าเกษตร ผักผลไม้ไกลถึงจีน ในส่วนขากลับจะมีสินค้ากลับมาด้วยเป็นยางพาราและกลุ่มสินค้าจำพวกอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ จากท่าเรือปีนังของมาเลเซียที่ขนส่งจากอินเดียกลับมา เพื่อจะส่งต่อไปยังจีนและไต้หวัน​“ไทยเรล โลจิสติกส์ ยังมีนโยบายที่จะขนส่งสินค้าเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาลไปให้ผู้ประกอบการนำเข้าผักผลไม้รายใหญ่ในจีนด้วย ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรติดต่อเข้ามาค่อนข้างมาก ตัวอย่างหน่วยงานที่สนใจ เช่น บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท Flash Express (แฟลชเอ็กซ์เพรส), บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และการท่าเรือ เป็นต้น”นางสาวณัฏฐา กล่าวต่อว่า การขนส่งสินค้าทางรถไฟมีจุดเด่นในเรื่องความปลอดภัยของคนขับที่ต้องขับรถระยะไกล ค่าใช้จ่ายด้านความเสื่อมสภาพรถยนต์และซ่อมบำรุงรถยนต์ต่ำลง น้ำมันราคาสูงขึ้นและช่วยลดปัญหาเรื่องมลพิษด้านนายฐากูร อินทรชม ผู้อำนายการฝ่ายปฏิบัติการเตินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศผู้ผลิต การขนส่งมีการปรับตามการบริโภคของประชาชนและจำนวนผู้ประกอบการ ปัจจุบันจำนวนรถบรรทุกมีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ทางผู้ประกอบการ ไทยเรล โลจิสติกส์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย จึงมองว่า การขนส่งสินค้าทางรถไฟเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนต่อไป และการเปิดบริการครงวงจรจะเพิ่มความสะดวก ประหยัดให้กับผู้ใช้บริการขนส่งทางรถไฟได้เป็นอย่างดีปัจจุบันปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้กำลังดำเนินงานด้านการตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มการขนส่งสินค้าทางรางโดยปี 65 มีเป้าหมายรายได้อยู่ที่ประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท มีปริมาณสินค้าประมาณ 12 ล้านตัน เพิ่มจากปี 64 ที่มีปริมาณสินค้าอยู่ที่ 11.3 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2% โดยช่วงไตรมาส 1-2 ปี 65 ขนส่งสินค้าไปแล้วประมาณ 8.7-8.8 ล้านตัน และประเมินว่าช่วงครึ่งปีหลังปริมาณการขนส่งจะเป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนในปี 66 คาดว่าการขนส่งสินค้าจะอยู่ที่ประมาณ 12.5 ล้านตัน เติบโตเฉลี่ย 2% จากปี 65ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯมีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก สินค้าส่วนใหญ่ที่ทำการขนส่งจะเป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค ปัจจุบันการให้บริการขนส่ง ด้วยรถบรรทุกประสบกับปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากและการปรับราคาค่า ขนส่งก็จะมีผลกระทบต่อราคาสินค้าและส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยตรงทิศทางการขนส่งสินค้าไทยจะเป็น Hub and Spok รูปแบบการขนส่งต่อเนื่องที่ใช้ขนส่งทางรางเป็นแกนหลัก ผู้ประกอบขนส่งต้องมีการปรับตัวและหาทางที่จะลดต้นทุนการขนส่งให้ต่ำลง ซึ่งแนวทางที่เป็นไปได้ก็คือ การขนส่งสินค้าในลักษณะ “Hub and Spoke” ซึ่งจะเป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal Transport) กล่าวคือ การขนส่งสินค้าทางรางเป็นแกนหลัก การขนส่งสินค้าทางราง (ต้นทุนการขนส่งถูกกว่าทางถนนประมาณ 2 เท่า) กำลังทวีความสำคัญมากขึ้น โดยจะเป็นเส้นทางที่มีระยะทางการขนส่งที่มากกว่า 300 กิโลเมตร ขณะที่การขนส่งด้วยรถบรรทุกจะทำหน้าที่เป็น Feeder เพื่อกระจายสินค้าต่อไปยังจุดปลายทางต่างๆ ต่อไปอย่างไรก็ตาม บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางราง และการรถไฟแห่งประเทศไทย มีโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจการขนส่งสินค้า ในลักษณะการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างการขนส่งสินค้าทางรถไฟและรถบรรทุกในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าให้ต่ำลง เพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจของประเทศไทยสามารถ ที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ในเวทีการค้าโลกต่อไป.