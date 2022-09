สิ้นสุดการรอคอย!! HAKUHODO Pop Up Store สุดยอดแปรงแต่งหน้าจากญี่ปุ่น พบกับ Brush Expert ชาวญี่ปุ่นที่มาเผยศาสตร์การใช้แปรงแต่งหน้าแบบมืออาชีพ วันนี้ - 12 ก.ย.นี้ ณ สยาม ทาคาชิมายะ

“สยาม ทาคาชิมายะ” ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ณ ไอคอนสยาม เอาใจสายบิวตี้ด้วยการอิมพอร์ตไอเทมชิ้นเด็ดเคล็ดลับความงามส่งตรงจากญี่ปุ่น เปิด “HAKUHODO Pop Up Store” (ฮากุโฮโดะ ป๊อป อัพ สโตร์) เปิดประสบการณ์สุดพิเศษด้านความงามจาก Brush Expert ชาวญี่ปุ่นที่จะมาเผยศาสตร์การใช้แปรงแต่งหน้าแบบมืออาชีพบินตรงมาเฉพาะงานนี้! ตั้งแต่วันนี้ - 12 กันยายนนี้ ณ Beauty Avenue ชั้น M ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งของเอ็กซ์คลูซีฟเจแปนแบรนด์แห่งเดียวในประเทศไทยHAKUHODO (ฮากุโฮโดะ) แปรงแต่งหน้าคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โด่งดังและมีชื่อเสียงอย่างมากจนได้รับการยกย่องจากกูรูบิวตี้ว่าเป็นแปรงแต่งหน้าที่ดีที่สุดในโลกแบรนด์หนึ่ง ก่อตั้งในปี 1974 ที่เมืองคุมาโนะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพู่กันคุณภาพดีที่สุดของญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี ปัจจุบันสำนักงานของ HAKUHODO ตั้งอยู่ที่เมืองฮิโรชิมะ ผลิตแปรงแต่งหน้าชนิดต่างๆ กว่า 500,000 ชิ้นต่อเดือนในประเทศญี่ปุ่น และส่งออกไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เอกลักษณ์อันโดดเด่นของ HAKUHODO ขั้นตอนการผลิตด้วยมือหรือ Handmade ด้วยการใช้เทคนิคดั้งเดิมของ “การจัดเรียงหัวแปรง” ที่ต้องอาศัยช่างฝีมือที่มีทักษะสูงดั้งเดิมของญี่ปุ่น พิถีพิถันและความประณีตในการที่ต้องจัดเรียงหัวแปรงแต่ละเส้นโดยที่ไม่มีการตัดตกแต่งปลาย โดย HAKUHODO ได้รับสิทธิบัตรสำหรับวิธีการจัดเรียงหัวแปรงและได้รับรางวัล Monodzukuri Japan Grand Award จากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนแรกอีกด้วย สำหรับ “ขนแปรง” HAKUHODO ใช้ขนสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มไม่มีการทารุณกรรม อาทิ ขนม้า ขนแพะ ขนกระรอก เกล็ดขนสัตว์มีความละเอียดและเบา ยืดหยุ่นสูง ช่วยจับเครื่องสำอางแบบเนื้อแป้งได้ดี ให้สัมผัสนุ่มละมุนไม่บาดผิวพลาดไม่ได้!! กับแปรงซิกเนเจอร์ของ HAKUHODO ลิขสิทธิ์ดีไซน์เฉพาะที่ออกแบบมาพิเศษเป็น Exclusive Collection เฉพาะในงานนี้เท่านั้น กับด้ามแปรงสี Vermilion เคลือบด้วยทอง 24K สื่อความหมายถึง แสงยามเช้าในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น สัญลักษณ์แห่งความโชคดีของชาวญี่ปุ่น มีให้เลือก 6 แบบ และแปรงอีกหลากหลายรุ่นที่เป็น Best Seller อาทิ Blush Brush Round & Flat แปรงปัดแก้มที่ขายดีที่สุด ออกแบบมาให้โอบรับโหนกแก้มอย่างดีและสร้างชั้นสีที่เป็นธรรมชาติ ให้แสงเงาที่นุ่มนวลเป็นธรรมชาติ ช่วยลงสีให้ได้สีที่ชัดเจน และ Eye Shadow Brush Round & Flat ขนแปรงที่ทำจากขนแพะจะให้ความรู้สึกนุ่มบนผิวของคุณ และให้ความยืดหยุ่นปานกลาง แปรงนี้สามารถใช้กับบริเวณเปลือกตาบน นอกจากจะให้สีที่ดีเป็นธรรมชาติกลมกลืนกับผิวแล้ว ยังสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นชนิดน้ำหรือครีมและเนื้อแป้งพร้อมช้อปสุดคุ้มไปกับแคมเปญ Beauty WOW สำหรับสมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับคุ้ม 3 ต่อ!! ต่อที่ 1 รับฟรีคูปองเงินสด เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข, ต่อที่ 2 จ่ายน้อยกว่าเมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ + รับเพิ่มบัตรกำนัล และ ต่อที่ 3 รับเพิ่มคูปองเงินสดจาก ICONSIAM เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข (จำนวนจำกัด) พบกับ HAKUHODO Pop Up Store ได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 กันยายนนี้ ณ Beauty Avenue ชั้น M ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-011-7500 หรือ Facebook : Siam Takashimaya