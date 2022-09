“อมตะ” ลงนามสัมปทานรัฐบาลลาว ผุดเมืองสมาร์ทอีโคแห่งที่ 2

“อมตะ” ลงนามสัมปทานกับรัฐบาล สปป.ลาวผ่านบริษัท อมตะซิตี้ ลาว จำกัด พัฒนาโครงการอมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาหม้อ แขวงอุดมไซ สู่เมืองทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่ 19,687 ไร่ โดยจะพัฒนาระยะแรก 8,075 ไร่ เริ่มปีนี้ นับเป็นโครงการแห่งที่ 2 หลังเริ่มพัฒนาโครงการ AMATA Smart and Eco City ที่นาเตยแล้ว มั่นใจดึงลงทุนทั่วโลกร่วมขับเคลื่อน ศก. นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท อมตะซิตี้ ลาว จำกัด ซึ่งอมตะถือหุ้น 100% ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงสัมปทานกับรัฐบาล สปป.ลาวเพื่อพัฒนาโครงการอมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาหม้อ (AMATA Smart and Eco City Namor) หรือเมืองทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เมืองนาหม้อ หรือ AMATA Smart and Eco City Namor แขวงอุดมไซ ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของ สปป.ลาว โดยมีนายคำเจน วงศ์โพธิ์สี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว เป็นประธาน และนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท อมตะซิตี้ ลาว จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากแขวงอุดมไซ กลุ่มอมตะ กรุ๊ป และพันธมิตรที่มีศักยภาพร่วมเป็นสักขีพยานทั้งนี้ โครงการอมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาหม้อ เมื่อแล้วเสร็จจะครอบคลุมพื้นที่ 3,150 เฮกตาร์ หรือ 19,687 ไร่ โดยจะแบ่งการพัฒนาในระยะแรกบนพื้นที่ 1,292 เฮกตาร์ หรือ 8,075 ไร่ ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชาวไทยและต่างประเทศ การก่อสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีกำหนดจะเริ่มในปี พ.ศ. 2565 โครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการที่สองที่ประกาศขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่อมตะได้เฉลิมฉลองการบุกเบิกโครงการแรกของบริษัท อมตะซิตี้ ลาว จำกัด ในแขวงหลวงน้ำทา ทางตอนเหนือของ สปป.ลาว ไปเมื่อต้นปีนี้สำหรับความร่วมมือและการทำงานอมตะได้ร่วมกับรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อพัฒนา อมตะสมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาหม้อ ซึ่งได้พัฒนาตามแนวคิดอมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาเตย มีการลงนามในข้อตกลงสัมปทานไปตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ อมตะมีเป้าหมายที่จะลงทุนและพัฒนาพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 200 ตารางกิโลเมตรใน สปป.ลาว ผ่านการลงทุนและดำเนินการของบริษัท อมตะซิตี้ ลาว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อมตะเป็นเจ้าของ โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ“กลุ่มอมตะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดของประเทศ โดยอาศัยประสบการณ์อันยาวนานของอมตะในการพัฒนาและจัดการนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยและภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จ จนสามารถขยายความเจริญและมีที่อยู่อาศัยมากกว่า 1,400 แห่ง ผู้เช่าโรงงานและจัดหางานให้กับคนกว่า 300,000 คน อมตะมีแผนที่จะเชิญลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่จากอุตสาหกรรมต่างๆ มาลงทุนใน สปป.ลาว ซึ่งขณะนี้มีบริษัทกว่า 20 บริษัทได้แสดงความสนใจแล้ว” นายวิกรมกล่าวสำหรับการพัฒนาโครงการทั้งหมดของอมตะได้พัฒนาภายใต้กรอบความยั่งยืนและปรัชญาธุรกิจของ 'All Win' โดยมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม เพื่อเผยแพร่โครงการใหม่ใน สปป.ลาว อมตะมีแผนที่จะเชิญบริษัทและองค์กรระดับโลกต่างๆ จากภาครัฐ เช่น เมืองอุตสาหกรรมโยโกฮามา ให้เข้าร่วมในโครงการและร่วมกันส่งเสริมโครงการเหล่านี้ในกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพ