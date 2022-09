“ห้างเซ็นทรัล” เปิดตัวแผนกเด็กคอนเซ็ปต์ใหม่ “My Little World” แผนกแม่และเด็กที่รวบรวมสินค้าคุณภาพกว่า 30,000 รายการ จาก 400 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ประเดิมครั้งแรกในประเทศไทยที่ “ห้างเซ็นทรัลชิดลม” ชูคำมั่นสัญญา “Bring the Best for Your Baby” ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในใจคุณแม่ ที่ต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรัก พร้อมมอบประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่มากกว่าแค่การช้อป จัดเต็มโปรโมชั่นสุดคุ้ม และกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจที่นี่ที่เดียวอิสรีย์ นิพิฐธนิศร รองประธานบริหาร ฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มบ้าน แม่และเด็ก บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลา 75 ปีที่ผ่านมา ห้างเซ็นทรัลยังคงเดินหน้าพัฒนาและมอบประสบการณ์การช้อปที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความมุ่งมั่น และเราถือเป็นเดสติเนชั่นแห่งการช้อปสำหรับลูกค้ากลุ่มคุณแม่มาโดยตลอด โดยสถิติในแต่ละปีเรามีจำนวนลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มคุณแม่ที่เลือกช้อปกับห้างเซ็นทรัลสูงถึง 1.6 ล้านคน โดยมีจำนวนครั้งการช้อปต่อคนอยู่ที่ประมาณ 9 ครั้งต่อปีดังนั้นกลุ่มสินค้าแม่และเด็กจึงเป็นสินค้าที่มียอดการจำหน่ายสูงและสามารถสร้างทราฟฟิคจากลูกค้ากลุ่มคุณแม่และครอบครัวได้เป็นอย่างดี เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคอนเซ็ปต์และสร้างสรรค์ประสบการณ์การช้อปใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์คุณแม่ทุกท่าน ด้วยการเปิดตัวคอนเซ็ปต์แผนกแม่และเด็กใหม่ในชื่อ “My Little World” (มาย ลิตเติ้ล เวิลด์) ประเดิมแฟลกชิปสโตร์สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยที่ “ห้างเซ็นทรัลชิดลม” พร้อมคำมั่นสัญญา “Bring the Best for Your Baby” เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรัก อีกทั้งยังมาพร้อมดีไซน์และบริการใหม่ๆโดยเราได้มีการสำรวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคุณแม่ และออกแบบจากความต้องการของคุณแม่นักช้อปอย่างแท้จริง ซึ่งผลสำรวจพบว่า 4 ปัจจัยสำคัญที่คุณแม่สายช้อปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ได้แก่ 1) ความต้องการในการมาช้อปปิ้งสินค้าในแต่ละครั้งที่ชัดเจน (Shop by Need) 2)คำแนะนำสำหรับคุณแม่มือใหม่ (Advise) 3) ความต้องการทดลองสัมผัสและใช้งานสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ (Test) และ 4)การได้เห็นสินค้าใหม่ๆ (New Products) หรือการได้มาอัพเดทเทรนด์สินค้า นอกจากนี้จากผลสำรวจยังทำให้เราทราบว่าการเป็นแม่คือจังหวะชีวิตที่ตื่นเต้นและท้าทาย และเป็น Beautiful Journey of Life สำหรับคุณแม่ทุกคนที่ต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรัก ทั้งหมดนี้จึงนำมาสู่คอนเซ็ปต์ใหม่ของ My Little World เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณแม่นักช้อป ผ่านสินค้าที่มีคุณภาพ และประสบการณ์การช้อปปิ้งที่มีความสุข”“แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา จะทำให้คนส่วนใหญ่ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น แต่ช่องทางที่ยังคงทำยอดขายได้สูงสุดของแผนกแม่และเด็กยังเป็นการช้อปผ่านหน้าร้านที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ในขณะเดียวกันช่องทางการขายบนแพลตฟอร์มออมนิชาแนลก็มีแนวโน้มเติบโตในทิศทางที่ดีและมีความสำคัญในแง่การอำนวยความสะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ช่องทาง Chat & Shop, Personal Shopper On Demand โทร 1425 และ Inbox ของเฟซบุ๊กเพจห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน รวมถึง Central App, Central Online ที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากที่มีการ Soft Opening ในช่วงปลายปี 2564 จนถึงปัจจุบัน แผนก My Little World มียอดขายเพิ่มขึ้น 30% สำหรับสินค้าที่มียอดขายสูงสุดติดอันดับ Top 5 ได้แก่ 1) เสื้อผ้าเด็กอ่อน 2) รถเข็นและคาร์ซีท 3) อุปกรณ์ให้นมและป้อนอาหาร 4) ผลิตภัณฑ์อาบน้ำและดูแลลูกน้อย และ 5) ชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กอ่อน นี่จึงทำให้เราเห็นถึงศักยภาพที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดของกำลังซื้อ รวมถึงช่องทางและโอกาสในการเดินหน้าปรับโฉม “My Little World” ในครั้งนี้”กลยุทธ์การตลาดสู่การปรับโฉมครั้งใหม่“My Little World” (มาย ลิตเติ้ล เวิลด์) ออกแบบมาจากการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับการวางแผน พัฒนา และตกผลึกของข้อมูล ออกมาเป็นกลยุทธ์หลักสู่การปรับโฉมครั้งใหม่ ได้แก่1. การสร้าง Engagement ผ่าน Mom’s Community ซึ่งตั้งแต่ช่วงปี 2564 เรามีการพัฒนากลยุทธ์การตลาดใหม่ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านสมาชิก My Little Club ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความพิเศษและประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับคุณพ่อคุณแม่ในการเลือกช้อปสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 70,000 คน และด้วยสมาชิกที่มีจำนวนมากทำให้สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลดีๆ ในทุกๆ 2 สัปดาห์ ด้วยผลตอบรับที่ดีนี้ จึงส่งผลให้สามารถเพิ่มจำนวนของกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นถึงสองเท่า2. การสร้าง Content Marketing เลือกใช้คอนเทนต์การตลาดผ่านสื่อดิจิทัล และกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์แม่และเด็ก เพื่อสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำที่มีคุณภาพจากการรีวิวของคุณแม่ที่มีประสบการณ์ หรือจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า3. ให้ความสำคัญกับ CRM (Customer Relationship Management) หรือกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ที่สื่อสารด้วยการตอบโจทย์คุณแม่เฉพาะกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น คุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่ลูกเล็ก หรือคุณแม่ลูกโต ผ่านเนื้อหาที่แตกต่างกัน เช่น การส่งคำแนะนำ ดีลโปรโมชั่นต่างๆ ที่สอดคล้องกับประเด็นที่คุณแม่แต่ละกลุ่มมองหา อย่างครบครันและครอบคลุม4. Partner Collaboration ขยายฐานลูกค้ากลุ่มแม่และเด็กด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง The Parent Inc. บริษัท Parent -Tech อันดับ1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทางเซ็นทรัลรีเทลได้เข้าร่วมทุนเมื่อต้นปี 2565 ร่วมถึงมีการร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆ เช่น การจับมือกับ theAsianparent แพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสำหรับคุณแม่และเด็ก อันดับ 1 ในประเทศไทย จัดงาน “Central X theAsianparent Baby Fair” เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการขยายตลาดลูกค้ากลุ่มแม่และเด็กให้มีการเติบโตที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเปิดประสบการณ์การช้อปกับการแบ่งโซนสินค้ารูปแบบใหม่!แผนกแม่และเด็ก “My Little World” คอนเซ็ปต์ใหม่ถูกเนรมิตออกแบบโดยให้ความรู้สึกที่สดใส สะดวกสบาย และสนุกสนาน ตอกย้ำความเป็น Mom’s Community ที่ดีที่สุด ด้วยการจัดสรรพื้นที่การช้อป โดยแบ่งโซนตามหมวดหมู่สินค้า ครอบคลุมกว่า 30,000 รายการสินค้า จากกว่า 400 แบรนด์ทั่วโลก พร้อมบริการสุดประทับใจ รวมถึงสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ที่มีจำหน่ายเฉพาะห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันเท่านั้น อาทิ Angel Baby, Combi, Sanrio และอื่นๆ โดยแบ่งเป็นโซนจากความต้องการของคุณแม่ในแต่ละกลุ่มที่ความแตกต่างกัน ดังนี้1. โซน Care & Clean ครบครันด้วยผลิตภัณฑ์ของใช้จำเป็นสำหรับลูกน้อย2. โซน Mealtime จัดเต็มกับ ขวดนม จุกนม อุปกรณ์สำหรับการรับประทานและผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็ก3. โซน Bedtime ช้อปเพลินไปกับชุดเครื่องนอนเด็กเล็กให้คุณแม่ได้เลือกสรร4. โซน Playtime ศูนย์รวมของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย5. โซน Travelling ศูนย์รวมรถเข็น คาร์ซีท และอุปกรณ์สำหรับการเดินทาง6. โซน Organic เอาใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและออร์แกนิก7. โซน Gift Station กลุ่มสินค้าประเภทของขวัญสำหรับการเยี่ยมคลอด ทั้งแบบสำเร็จรูป และ DIY ให้ลูกค้าได้เลือกสรรในแบบของตัวเองครั้งแรกในประเทศไทยกับบริการใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ1. Baby Advisor บริการให้คำปรึกษาจากคุณแม่ที่ผ่านประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในฐานะที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำและคลายทุกข้อสงสัยสำหรับคุณแม่ยุคใหม่2. Breast Pump Bar บริการให้ทดลองเครื่องปั๊มนมแห่งแรกในประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับคุณแม่ที่กำลังมองหาเครื่องปั๊มนมที่ดีที่สุดก่อนตัดสินใจซื้อ ตัวช่วยที่จะมาเปิดประสบการณ์การช้อปอีกรูปแบบ สู่การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนม ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ ตอบโจทย์ปัญหาคุณแม่ที่กำลังตามหาเครื่องปั๊มนมที่เหมาะกับตัวเอง3. Baby Tech Zone ครั้งแรกในเมืองไทย! กับอุปกรณ์สำหรับเจ้าตัวน้อยสุดไฮเทค ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่ห้างเซ็นทรัลเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น Fetal Hearth Rate Monitor เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจสำหรับทารกในครรภ์ Smart Baby Bed เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจและการหายใจระหว่างการนอนหลับ รวมทั้ง Smart Camera ตัวช่วยการสื่อสาร และการสังเกตการณ์ลูกรัก แม้ไม่อยู่บ้าน และแกดเจ็ตสำหรับการเลี้ยงลูกอื่นๆ อีกมากมาย4. Combi Flagship Store ยกช้อปแบรนด์แม่และเด็กอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น “COMBI” มาไว้ที่เซ็นทรัลชิดลม5. Test Try Feel เปิดพื้นที่ให้คุณแม่ทุกคนได้ทดลองสัมผัสและทดลองใช้ทุกผลิตภัณฑ์ในแผนก My Little World เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพก่อนตัดสินใจซื้อ และส่งถึงมือลูกรัก6. Pop Up Boulevard พื้นที่รวบรวมสินค้าแบรนด์ใหม่ๆ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเข้ามาในทุกๆ เดือน เพื่อสร้างความรู้สึกแปลกใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้สนุกไปกับการช้อปปิ้งแบบไม่รู้สึกจำเจ ด้วยสินค้าที่ไม่ซ้ำในราคาสุดพิเศษ7. Experimental Areas พื้นที่สำหรับให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันระหว่างการช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็น Baby Play Area มุมสุดพิเศษสำหรับให้เจ้าตัวเล็กได้เล่นสนุกระหว่างรอคุณแม่ช้อปปิ้ง พร้อมที่นั่งพักในจุดต่างๆ สำหรับให้บริการคุณแม่ตั้งครรภ์ หรือคุณพ่อได้นั่งช้อปอย่างสบายๆ“และเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ และความประทับใจให้คุณแม่นักช้อปทั่วประเทศได้มีสัมผัสกับประสบการณ์การช้อปที่มีแต่ความสุข และได้เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย เรายังคงเดินหน้าขยายคอนเซ็ปต์ “Bring the Best for Your Baby” ไปยัง My Little World ที่ห้างเซ็นทรัลสาขาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้างเซ็นทรัลสาขาลาดพร้าว, พระราม 2, ขอนแก่น และห้างโรบินสัน อยุธยา นอกจากนี้เรายังมีแผนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 16 สาขา ทั้งห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ภายในปี 2566 เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของจำนวนสมาชิกในทุกครอบครัวและสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าไม่ต้องเดินทางไกล เราเชื่อว่า My Little World จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับประสบการณ์การช้อปที่ดีเยี่ยม และได้เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกรัก และเพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความสุขให้แก่เหล่าคุณแม่และนักช้อปทุกครอบครัว” อิสรีย์ กล่าวทิ้งท้ายมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การช้อปที่โดนใจแม่ๆ ได้แล้ววันนี้ ที่ “My Little World” พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ อาทิ สินค้าเด็กในแผนกลดสูงสุด 50% (ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 65 - 30 ก.ย.65) สำหรับสมาชิก My Little Club Plus รับส่วนลดเพิ่ม 5% สมาชิกเดอะวัน รับคะแนนเดอะวันสองเท่า สูงสุด 1,000 คะแนน เมื่อช้อปครบ 500 บาทขึ้นไป พิเศษ! สำหรับสุดยอดคุณแม่นักช้อป รับคะแนนเดอะวัน 1,000 คะแนน เมื่อมียอดช้อปสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป ผ่านมิชชั่น Super Mom ในแอฟ The 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 – 31 ต.ค. 65 ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับทันทีกระเป๋า “My Little World Bag” และรับของสมนาคุณอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ห้างเซ็นทรัลหรือช้อปผ่านทุกช่องทางสุดสะดวกไม่ว่าจะเป็นช้อปผ่าน CentralApp และ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Central Chat & Shop แชทบอกผู้ช่วยส่วนตัวที่ Line @Centralofficial หรือที่ Central Facebook Inbox