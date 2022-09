นอกจากนี้ ยังได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม และการกุศลร่วมกับแฟนเทรดมาอย่างสม่ำเสมอในหลาย ๆ โครงการ อาทิ การมอบกำลังทรัพย์ให้กับมูลนิธิศูนย์รวมน้ำใจที่เป็นศูนย์พักพิงผู้ติดโควิด-19 ชั่วคราวที่ชุมชนคลองเตย, โครงการบริจาคเลือดร่วมกับแฟนเทรดกว่า 4,000 คน ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, โครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่มูลนิธิคนตาบอด, ร่วมกับแฟนเทรดบริจาคเงินสมทบทุน “องค์กรทำดี” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้น.

“Acme Traderist” จัดกิจกรรม “Traderist Fan Meet รุ่น 0” มุ่งเน้นการสอนและแบ่งปันความรู้เทคนิคการเทรดในตลาดโลกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เผย 3 วันมีผู้เข้าร่วมงานมากเป็นประวัติการณ์กว่า 1,600 คนนายวรวัฒน์ นาคแนวดี หรือ Acme Traderist เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรม “Traderist Fan Meet รุ่น 0” เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเทรดในตลาดโลกกับแฟนเทรดที่เดินทางมาจากทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 1,600 คน ซึ่งถือเป็นการรวมตัวเทรดเดอร์ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์อีกครั้ง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และ 1-2 กันยายน ที่ผ่านมา ณ Traderist Hallทั้งนี้ กลุ่ม Traderist ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านการลงทุนและใช้ชีวิต เรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แต่อย่างใด ตามอุดมการณ์ที่ยึดถือมาตลอดชีวิตกว่า 10 ปีของการเป็นเทรดเดอร์“งาน “Traderist Fan Meet รุ่น 0” เกิดจาก “เจตนารมณ์” ของเหล่าแฟนเทรดที่ติดตามผมมาอย่างยาวนาน และรวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนว่าการลงทุนบนตลาดโลกที่ไม่ใช่การหลอกลวงนั้นมีอยู่จริง ดังนั้นผมจึงตั้งใจถ่ายทอดประสบการณ์ในการเทรดของผมตลอด 10 ปี เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคนิค แนวคิด รวมถึงจิตวิทยาการเทรด เพื่อเอาชนะตลาดทองคำและคริปโทเคอร์เรนซีที่มีความผันผวนสูง ซึ่งผมคาดหวังว่าทุกคนจะได้ส่งต่อความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ให้แก่เพื่อนเทรดเดอร์ เพื่อเป็นการสร้างสังคมนักเทรดและนักลงทุนให้แข็งแกร่ง สร้างความตระหนักรู้และระมัดระวังไม่ให้หลงเชื่อการลงทุนที่หลอกลวงทุกรูปแบบ”ทั้งนี้ Acme Traderist ถือเป็นเทรดเดอร์นักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงทางด้านเทคโนโลยี การเงิน การลงทุนในตลาดโลกมาอย่างยาวนาน โดยได้รับรางวัลจากเวทีระดับสากลมากมาย อาทิ รางวัล “เทรดเดอร์สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมประจำปี 2016 และ ปี 2017” (Most Inspirational Trader 2016-2017) รางวัล “เทรดเดอร์ยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคอาเซียนประจำปี 2017” (Best Asian Performance Trader 2017) บนเวทีระดับสากล รวมถึงรางวัล “สุดยอดผู้บริหารหน้าใหม่ด้านการเทรดยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชียประจำปี 2019” (Best New Trading CEO Asia 2019) จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินการธนาคารชั้นนำของประเทศอังกฤษ