UHG เตรียมเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ Sukhumvit Hills พร้อมอีก 3 โรงแรมปีนี้ รับเปิดเมืองเต็มรูปแบบทั่วโลก

นายวุฒิพล ถาวรธวัช กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท UHG กล่าวว่า “อาคาร Sukhumvit Hills ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับวิถี New Normal อย่างแท้จริง โดยเลือกใช้แผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดละเอียดพิเศษ MERV 14 สามารถกรองเชื้อไวรัส แบคทีเรียและฝุ่น pm 2.5 ได้กว่า 90% นอกจากนี้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารยังใช้เป็นระบบเซ็นเซอร์ ลดการสัมผัสเพื่อสุขอนามัยที่ดี พร้อมจัดที่จอดสำหรับชาร์จรถไฟฟ้า เตรียมเปิดให้บริการต้นปี 2566 โดยผู้เช่าจะเริ่มทยอยเข้าตกแต่งพื้นที่ในไตรมาสที่ 4 ปีนี้”ในส่วนของธุรกิจโรงแรม ทาง UHG วางแผนเปิด 3 โรงแรมในปีนี้ ได้แก่ 1. โรงแรม The Quart Ruamrudee by UHG อยู่ในซอยร่วมฤดี ติดสถานทูตอเมริกา เชื่อมต่อถนนเพลินจิต/วิทยุ เป็นโรงแรมขนาด 149 ห้อง ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์การละเล่นพื้นเมืองของไทย เปิดให้บริการไปแล้วเมื่อต้นปีนี้2. โรงแรม The Quarter Onnut by UHG อยู่ภายในโครงการ Sukhumvit Hills ติดถนนสุขุมวิทระหว่าง BTS อ่อนนุชกับบางจาก เป็นโรงแรมขนาด 88 ห้อง สไตล์ Modern Mid-Century เปิดให้บริการไปแล้วเมื่อต้นปีนี้เช่นกัน 3. โรงแรม The Quarter Chaophraya by UHG ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้รถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีคลองสาน ถัดจาก ICONSIAM เพียง 1 สถานี เป็นรีสอร์ตขนาด 244 ห้อง สไตล์ Chinoiserie สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทุกห้อง พร้อมห้องบอลรูมและสวนขนาดใหญ่ รองรับการจัดงานได้ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor กำหนดเปิดให้บริการไตรมาส 4 ปีนี้สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต UHG เล็งเห็นถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของย่านธุรกิจตามแนวรถไฟฟ้าสายใหม่ โดยจะเน้นการลงทุนในพื้นที่ New CBDs เช่นย่านรัชโยธินและรามคำแหง ภายใต้ 3 คอนเซ็ปต์หลัก ได้แก่ 1. ทำเลที่ตั้งที่สะดวก 2. พัฒนาโครงการมิกซ์ยูส รวมอาคารสำนักงาน, พื้นที่ค้าปลีก, โรงแรม, ฟิตเนส, สระว่ายน้ำ, ห้องประชุมสัมมนา, Co-working space เข้าด้วยกัน และ 3. รองรับวิถี New Normal ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง