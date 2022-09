Dezpax ระดมทุนรอบ Series A แย้มได้OR-TKS เสริมแกร่งต่อยอดออนไลน์บรรจุภัณฑ์

Dezpax ระดมทุนรอบ Series A นำโดย ORZON Ventures ร่วมกับ Next Ventures ต่อยอดการเติบโตแพลตฟอร์มออนไลน์ด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์อาหารครบวงจรDezpax บริษัทสตาร์ทอัพ ผู้ให้บริการโซลูชันบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจอาหารดีลิเวอรีและคาเฟ่ ได้ระดมทุนในรอบ Series A นำโดย กองทุน ORZON Ventures ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพภายใต้ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับ Next Ventures ซึ่งเป็น Corporate Venture Capital (CVC) ภายใต้ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) ร่วมผลักดันการเติบโตด้านออนไลน์สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจรนายปฐมพงศ์ ดีปัญญา ผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO ของ Dezpax กล่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นให้กับ Dezpax โดย OR จะช่วยพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย และขยายฐานไปยังลูกค้ากลุ่มแฟรนไชส์ รวมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในเครือ ORส่วน TKS จะเสริมแกร่งให้ธุรกิจในด้านโซลูชันด้านการพิมพ์ ทำให้ธุรกิจร้านอาหารทุกระดับสามารถเข้าถึงแพกเกจจิ้งรูปแบบต่างๆ ได้ตามความต้องการ สะดวกสบาย ลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็วให้แก่ลูกค้าและต่อยอดไปยังสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หรือรีไซเคิลได้ และบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกที่มากขึ้นให้แก่ลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแพกเกจจิ้งในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล สร้างการเติบโตให้ Dezpax ก้าวขึ้นเป็นผู้นำ O2O channel (Online to Offline) สำหรับสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ในอนาคตนางสาวราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ ORion บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยถึงการลงทุนในครั้งนี้ว่า OR ได้จัดตั้งกองทุน ORZON Ventures ขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพในการต่อยอดการดำเนินธุรกิจด้าน Mobility และ Lifestyle ของ OR ส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ และความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสได้ร่วมเติบโตไปกับธุรกิจของ OR สอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน หรือ Inclusive Growthการลงทุนใน Dezpax ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ประกอบธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์อาหารแบบครบวงจร จะช่วยเติมเต็มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) ของ OR ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับร้านอาหารในเครือ OR รวมถึงผลิตภัณฑ์ในโครงการไทยเด็ด และร้านอาหารของ SME ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการออกแบบที่สวยงาม และตอบโจทย์ผู้บริโภคภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมนอกจากนี้ Dezpax ยังมีธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้ OR บรรลุเป้าหมายในด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ได้อีกทางหนึ่งด้วยนายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TKS และ Next Ventures กล่าวว่า TKS ได้จัดตั้งบริษัทย่อย Next Ventures เพื่อลงทุนในกลุ่มบริษัท Tech Startup ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยโฟกัสในกลุ่มธุรกิจ เช่น e-Commerce, Warehouse & Fulfillment, Digital Transformation เป็นต้น เพื่อต่อยอดตามวิสัยทัศน์ Tech Ecosystem Builder และบรรลุกลยุทธ์ของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเล็งเห็นว่า Dezpax มีแผนธุรกิจและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ TKS และการลงทุนดังกล่าวจะสามารถช่วยต่อยอดธุรกิจเดิมในกลุ่ม Label & Packaging Solutions ซึ่ง TKS มีแผนการทำตลาดและลงทุนมากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นเทรนด์ที่มีความต้องการใช้งานสูงสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ e-commerce โดยจะใช้จุดแข็งของ TKS รวมถึงบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตในระยะยาวDezpax แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแบบครบวงจร เป็นสตาร์ทอัพจากโครงการ ZERO TO ONE by SCG ตั้งแต่ปี 2018 ปัจจุบันได้พัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรสำหรับธุรกิจร้านอาหารทุกขนาด บริการที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ ผู้ประกอบการสามารถสร้างความแตกต่างด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ตามรูปแบบของตนเองได้ในจำนวนน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกต่อการสั่งซื้อ สามารถขยายการเติบโตในธุรกิจออนไลน์ฟูดแพกเกจจิ้ง สอดรับกับพฤติกรรมของธุรกิจร้านอาหารที่ปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ปัจจุบันมีฐานลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กไปจนถึงการให้บริการลูกค้ากลุ่มแบรนด์ชั้นนำ เช่น Café Amazon, CRG, CPF, Sizzler, Swensen’s, สีฟ้า และอีกมากมาย