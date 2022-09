“The 1 for Business” มาถูกทาง “แบงก์กรุงศรีฯ-ลีเวอร์” ใช้ได้ผล

ผู้จัดการรายวัน 360 -The 1 (เดอะ วัน) เผย “The 1 for Business” ได้รับผลตอบรับที่ดีจากธุรกิจชั้นนำหลากหลายอุตสาหกรรม โดยพาร์ทเนอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และยูนิลิเวอร์ ร่วมแชร์ประสิทธิภาพ หลังใช้เครื่องมือ The 1 BIZ – Audience+ เพิ่มผลลัพธ์ของแคมเปญดีขึ้นกว่าเคย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ พร้อมช่วยประหยัดงบประมาณนายกฤษณะ งามสม Head of Business – The 1 Digital Lifestyle และ Loyalty Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ท่ามกลางสมรภูมิแห่งแคมเปญการตลาดที่เกิดขึ้นมากมายในยุคดิจิทัล โดยมีหัวใจ คือ Customer-Centric โจทย์สำคัญไม่ใช่แค่สิ่งที่แบรนด์อยากนำเสนอเท่านั้น แต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือคอนเทนต์ที่ผู้บริโภคมีความต้องการเป็นพื้นฐานด้วย การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกทั้ง Demographic & Geographic และข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ตลอดจนลงลึกถึงพฤติกรรมการซื้อ จึงเป็นที่มาของเครื่องมือ The 1 BIZ – Audience+ ทีม The 1 for Business รู้สึกยินดีที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมกับพาร์ทเนอร์ในทุกอุตสาหกรรมด้วยจุดแข็ง คือ ฐานสมาชิกที่เหนียวแน่นกว่า 19 ล้านคน ใน ecosystem ของ The 1 พร้อมด้วยพันธมิตรกว่า 2,000 แบรนด์ จึงมีข้อได้เปรียบจากความเข้าใจพฤติกรรมการซื้อของสมาชิกสินค้าและบริการกว่า 10 ล้าน SKUs แบบ 360 องศา ทำให้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจมาโดยตลอด โดยมีตัวแทนลูกค้าธุรกิจการเงิน และ FMCG ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และยูนิลิเวอร์ ที่ได้เลือกใช้โซลูชั่นของ The 1 BIZ – Audience+ สำหรับแคมเปญสื่อสารการตลาดแล้วประสบผลสำเร็จ จึงร่วมบอกเล่าถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือทรงพลังนี้มิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารแบรนด์และการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงศรี มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสร้างสรรค์บริการใหม่ รวมถึงการทำการตลาดโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอด เพื่อตอบโจทย์แคมเปญการตลาดดิจิทัลที่เราเน้นการขับเคลื่อนด้วย Data ที่ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจลูกค้า ให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรุงศรีจึงเลือกใช้โซลูชั่นของ The 1 Biz -Audience+ สำหรับแคมเปญการตลาดสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลล่าสุด เมื่อมีการใช้ Data ของกรุงศรี ร่วมกับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายตาม criteria ที่แม่นยำของ The 1ผลปรากฏว่า แคมเปญดังกล่าวสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับแคมเปญปกติ อันตอบโจทย์ความมุ่งหมายของกรุงศรีที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดีนิดารัตน์ อุไรเลิศประเสริฐ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์ออกแคมเปญการตลาดมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี มีความหลากหลายทั้งผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จึงมองหาเครื่องมือ หรือโซลูชั่นที่จะทำให้การสื่อสารการตลาดของเราไปถึงยังกลุ่มลูกค้าตัวจริงได้อย่างแม่นยำ ด้วยเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของฐานสมาชิกที่เหนียวแน่น ประกอบกับความเข้าใจในพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า The 1 เราจึงเลือกใช้โซลูชั่นของ The 1 Biz – Audience+ โดยสามารถคัดเลือกลูกค้า และลงโฆษณาบน touchpoint ที่ลูกค้าอยู่จริง ทั้งผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของ The 1 และ Display ad network อื่นด้วยผลปรากฏว่าการลงโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ได้มาจากข้อมูลการใช้จ่าย (Purchase base targeting) สามารถเพิ่ม Conversion rate & Revenue ได้สูงขึ้น 2 เท่า และเมื่อผนวกกับการใช้ช่องทางการสื่อสารจาก The 1 ปรากฏว่า Conversion rate พุ่งสูงขึ้นถึง 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับแคมเปญปกตินอกจากนี้ ยังมีเคสอีกมากมายในหลายอุตสาหกรรมที่ให้ผลลัพธ์ในการทำแคมเปญดีขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเลือกใช้โซลูชั่นของ The 1 Biz- Audience+ อาทิ แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ ที่มีการทำแคมเปญเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยเลือกใช้ฐานข้อมูลในหลากหลายมิติ ผนวกกับพฤติกรรมการซื้อเชิงลึกของผู้บริโภค เพื่อให้การกำหนดกลุ่มเป้าหมายมีความแม่นยำ จึงทำให้ช่วยลด Cost Per Thru Play ของการเข้าถึงของโฆษณาในรูปแบบวีดีโอได้ถึง 60% และให้ประสิทธิภาพในการจดจำโฆษณามากขึ้นกว่า 2 เท่าในขณะเดียวกัน The 1 for Business ยังมีจุดแข็งที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่ม Wealth segment หรือ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งเมื่อลองนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนเหล่านี้ สามารถช่วยให้เกิด Action และ Conversion มากขึ้น ให้ผลลัพธ์ Conversion เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า เมื่อเทียบการทำแคมเปญ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง (Mass targeting) รวมถึงความสนใจสื่อโฆษณาของแคมเปญที่มากขึ้น ส่งผลให้ CTR (Click through rate) มากขึ้นถึง 2 เท่าThe 1 for Business ยังคงเดินหน้าพร้อมเป็นโซลูชั่นสำหรับธุรกิจเพื่อตอบโจทย์การตลาดดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย Data ภายใต้แนวคิด Customer First, Data First ที่ให้ความสำคัญกับความเข้าใจลูกค้าเป็นพื้นฐาน และเป็น Business Enabler ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวไปอีกขั้นเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค ประกอบด้วย 3 โซลูชั่น ได้แก่1. Loyalty & Rewards เชื่อมต่อธุรกิจให้สามารถมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าผ่านการสะสมคะแนนและแลกของรางวัล เพื่อพิชิตใจให้กลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง2. Data & Insights เข้าใจลูกค้าอย่างตรงจุดด้วยข้อมูลเชิงลึก เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้า บริการ และโปรโมชั่นได้ตรงใจ3. Reach & Engagement เพื่อเป็นตัวช่วยให้กับลูกค้าธุรกิจได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ใช่ เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีกว่า ด้วยเครื่องมือการตลาดดิจิทัลอันทรงพลังอย่าง The 1 Biz -Audience+ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการระบุและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ เพื่อให้การสื่อสารแคมเปญนั้นเข้าถึงฐานลูกค้าที่มีความต้องการอย่างแท้จริง สื่อสารได้ตรงจุดและตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในช่องทางที่เหมาะกับแต่ละกลุ่มลูกค้า