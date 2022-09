เซ็นทรัลป่าตองเปิดบริการใหม่แล้ว

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลป่าตอง” กลับมาเปิดให้บริการอย่างยิ่งใหญ่แล้ว พร้อมโฉมใหม่ที่สดใสไฉไล อ้าแขนต้อนรับลูกค้าไทยและต่างชาติร่วมปลุกเศรษฐกิจป่าตองทำเลทองแห่งภูเก็ตสุดคึกคักฉลองการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ #WelcomebackToCentralPatong ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลป่าตอง พร้อมกลับมาเปิดให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติอีกครั้ง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป เวลาทำการ 11.00 - 22.00 น. ณ ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต บนทำเลทองของการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของภูเก็ตการกลับมาเปิดให้บริการของห้างเซ็นทรัลป่าตองครั้งนี้ มาพร้อมโฉมใหม่ที่สดใสไฉไลกว่าเดิม ด้วยทัพสินค้าที่ร่วมผนึกกำลังมอบส่วนลดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมกว่า 70 แบรนด์ดัง อาทิ Estée Lauder / M.A.C. / Nars / Shiseido / SK-II / Adidas / Armani Exchange / Calvin Klein Jeans / Fila / Guess / Lacoste / Nike / Ripcurl / Roxy / Wacoal / Triumph / Casio / Lee / Lego และอื่นๆ อีกมากมายนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ ต้อนรับลูกค้าชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 - 31 ต.ค. 65 ไม่ว่าจะเป็น• Enjoy Signature Sweet ถ่ายรูปภายในห้างสรรพสินค้าและกดติดตามเพจ CentralPatongOfficial รับฟรี! ไอศกรีมมะพร้าว ในวันที่ 1-4, 10, 17, 24 ก.ย. 65 และวันที่ 1,15, 29 ต.ค. 65 เฉพาะช่วงเวลา 15.00 น. (จำนวนจำกัด)• Hip Hop Dance & Dj Performance สนุกสุดเหวี่ยงกับฮิปฮอปแดนซ์ และคึกคักไปกับเสียงเพลงจาก DJ Performance ในวันที่ 3,10,17,24 ก.ย. 65 และวันที่ 1,15, 29 ต.ค. 65 ช่วงเวลา 16.00 / 18.00 / 19.00 น.• Snap & Share รับ Special Gift เมื่อถ่ายภาพและแชร์ภาพลงโซเชียล ที่กิจกรรมมวยไทย พร้อมติดแฮชแทก #WelcomebackToCentralPatongพิเศษ! สำหรับขาช้อปชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากกิจกรรมความบันเทิงสุดคึกคักแล้ว ห้างเซ็นทรัลป่าตอง ยังร่วมโปรโมชั่นสุดพิเศษแห่งปี กับ “Central 9.9 Sale Fest” ช้อปฟิน วินทุกดีล ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 65 – 11 ก.ย.65 ที่มอบสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ◦ 99 Best Deals in Town สินค้าแบรนด์ดังกับดีลว้าวว้าว อาทิ Shiseido, Lancôme, Biotherm, Sulwhasoo, Garmin, Nike, Fila, Calvin Kleins Jeans, Philips◦ ฟรี! คูปองแทนเงินสด หรือ Digital Coupon และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน สูงสุด 7,500 เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข◦ สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ ลดสูงสุด 30%◦ ใช้คะแนนลดเพิ่ม และรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 35% จากบัตรเดอะวัน และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ◦ เฉพาะวันที่ 9 ก.ย. 65 เท่านั้น! รับคูปองฯ รวมมูลค่า 1,999 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข (คูปองใช้ได้ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ / จำนวนจำกัด)◦ 9.9 Happy Hour วันที่ 8 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65 กดรับคูปองส่วนลด 1,000 บาท ผ่าน Central App (จำนวนจำกัด)◦ รับคูปองส่วนลด 200 บาท เมื่อแลกคะแนนเดอะวัน 999 คะแนน ผ่านแอปฯเดอะวัน (จำนวนจำกัด)◦ รับ Coupon Pack รวมส่วนลดมูลค่า 1,900 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการในเครือเซ็นทรัลรีเทล เมื่อแลก 9 คะแนน ผ่าแอปฯ เดอะวัน ตามเงื่อนไข และอีกมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Tourist) สนุกช้อปกับส่วนลดเพิ่มเติมอีกดังนี้◦ รับส่วนลด 5% เมื่อช้อปผ่านบัตร The1 Tourist Card◦ รับฟรี กระเป๋า Paul Frank overnight bag (มูลค่า 3,290 บาท) เมื่อช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไข◦ รับฟรี กระเป๋า Batik bag (มูลค่า 380 บาท) เมื่อช้อปผ่านบัตร Mastercard ครบ 5,000 บาทขึ้นไป◦ รับคูปองส่วนลดสูงสุด 6,500 บาท เมื่อช้อปสะสมผ่านบัตร UnionPay ครบ 50,000 บาท◦ รับส่วนลดสูงสุด 300 บาท เมื่อช้อปครบ 3,000 บาท และชำระผ่านช่องทาง Alipayมาร่วมเช็คอิน พร้อมสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดคึกคักที่ห้างเซ็นทรัลป่าตองได้แล้ววันนี้ พร้อมทั้งสามารถช้อปปิ้งสินค้าผ่านหลากหลายช่องทางช้อปของห้างเซ็นทรัล ทั้ง Central App, Central Chat & Shop ผ่านไลน์ @CentralOfficial ช้อปผ่านการคุยกับ Central Personal Shopper On Demand โทร.1425 และช้อปผ่านเฟซบุ๊กและอินบ็อกซ์ที่ Facebook page: https://www.facebook.com/CentralPatongOfficialและที่ https://www.facebook.com/CentralDepartmentStore