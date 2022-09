อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย (Initiative Thailand) จับมือ Plan B Media และ PINN SHOP นำป้ายโฆษณาที่ใช้แล้วมาสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชนผ่านโครงการ “Initiative Blue Day: โครงการป้ายต่อความสุข”

อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย (Initiative Thailand) นำโดย ดร.สร เกียรติคณารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินิชิเอทีฟ และ บีพีเอ็น ประเทศไทย ทีมเพื่อนๆ พนักงาน และพาร์ทเนอร์อย่าง Plan B Media, PINN SHOP และ คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ร่วมจัดกิจกรรม “Initiative Blue Day: โครงการป้ายต่อความสุข” เพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา ผ่านการประยุกต์ (upcycle) ป้ายโฆษณาที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเพื่อบูรณะสถานที่อยู่อาศัย พร้อมอบรมการเย็บกระเป๋าจากป้ายโฆษณาไวนิลเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน โดยกิจกรรมทั้งหมดมีเป้าหมายที่จะยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้พร้อมความคิดสร้างสรรค์ไปมอบแก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน และปัจจัยสำคัญที่สุดคือการสร้างรายที่มั่นคงได้จากขยะป้ายโฆษณาที่ไม่ได้ใช้แล้วที่ตอบโจทย์ในด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามพันธกิจของบริษัทอีกด้วย“Initiative BLUE” เป็นนโยบายที่ อินิชิเอทีฟ ทั่วโลกในการสนับสนุนในเรื่อง Net Zero Target (Zero Carbon Footprint) โดยมีเป้าหมายให้เกิด การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เริ่มต้นจากการจัดทำกลยุทธ์ด้านสื่อและการตลาดของเรา สามารถสร้าง media plan ที่มีผลการก่อก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำที่สุดได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญนอกจากการเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ของลูกค้าในไทย และระดับโลก จึงทำให้ลูกค้าแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกในความไว้ใจอย่างต่อเนื่อง “อินิชีเอทีฟ ประเทศไทยได้ต่อยอดนโยบาย และ คิดงาน “ป้ายต่อความสุข” ขึ้น เพื่อให้เราที่เป็นมีเดียเอเยนซี่ ได้ใช้ความรู้ และ วิชาชีพ สร้างสิ่งดี ๆไปได้พร้อม ๆ กับการทำงาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน เป้าหมายของการเป็น Best Place to Work ของพวกเรา” ดร.สร กล่าว----เกี่ยวกับไอพีจี มีเดียเบรนด์สIPG MEDIABRANDS คือ องค์กรระดับโลก ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารและการวิเคราะห์ข้อมูล ในเครือ Interpublic Group (NYSE: IPG) เราบริหารและดูแลการลงทุนทางด้านการสื่อสารการตลาดให้กับลูกค้า โดยมีมูลค่ารวมกันกว่า 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐใน 130 ประเทศทั่วโลก และเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารรวมตัวกันมากกว่า 13,000 คน เรามีการให้บริการแบบครบวงจรในทุกมิติของการเป็นเอเยนซี่ระดับโลก โดยภายใต้เครือข่ายของ IPG Mediabrands นั้นรวมไปถึงบริษัทสำหรับการวางแผนสื่อและการตลาดชั้นนำอย่าง UM, Initiative และ BPN และกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลและการวิจัยอย่าง MAGNA, Matterkind และ ดิจิทัลเอเยนซี่ อย่าง Reprise www.ipgmediabrands.comเกี่ยวกับ อินิชิเอทีฟอินิชิเอทีฟ เป็นมีเดีย เอเยนซี่ระดับโลก ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแบรนด์ให้เติบโตผ่านวัฒนธรรม และในช่วงสามปีที่ผ่านมา เราได้รับการเสนอชื่อให้เป็น มีเดีย เอเยนซี่ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก จัดอันดับโดย RECMA หน่วยงานอิสระในการจัดอันดับคุณภาพมีเดีย เอเยนซี่ กุญแจสู่ความสำเร็จของเรา คือ ข้อเท็จจริงที่ว่า มีเดีย เอเยนซี่ส่วนใหญ่เน้นการสร้าง การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) โดยอาจมีอคติกับการใช้เงินลงทุนกับสื่อ ซึ่งเราแตกต่างจากมีเดีย เอเยนซี่นั้น เพราะเราเป็นมีเดีย เอเยนซี่ ที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค (Brand Relevance) โดยมีกลยุทธ์สำคัญ คือ Cultural Velocity การใช้วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขับเคลื่อนแบรนด์ เราเชื่อว่าแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจะต้องให้ความสำคัญ และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยแบรนด์ต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งและแทรกซึมในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เราเรียกสิ่งนี้ว่า Cultural Velocity™ ซึ่งเป็นมาตราวัดความเร็วที่แบรนด์เคลื่อนผ่านวัฒนธรรมในสังคม และสร้างความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง ยิ่งแบรนด์ก้าวไปพร้อมกับวัฒนธรรมได้เร็วเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านั้น และส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดดดูข้อมูลเพิ่มเติมของ อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://ipg-connect.com/th/cultural-agency-initiative-thailand/