1 ปีเซเว่นฯในกัมพูชา ปูพรมแล้ว77จังหวัด

ผู้จัดการรายวัน360 - เซเว่น อีเลฟเว่น เปิดให้บริการในกัมพูชาครบ 1 ปี ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เน้นจุดเด่นสินค้าหลากหลายตรงความต้องการ บริการที่เป็นเอกลักษณ์สร้างความประทับใจ ตามปรัชญา “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข” สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ Managing Director International บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กัมพูชา กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ในกัมพูชาเปิดให้บริการครบ 1 ปีแล้ว โดยร้านสาขามีทั้งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน และภายในสถานีบริการน้ำมัน กระจายอยู่ใน 7 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ราชธานีพนมเปญ กำปงจาม บันเตียเมียนเจย เสียมราฐ กำปงสะปือ กำปงชนัง และพระสีหนุ ซึ่งเป็นจังหวัดล่าสุดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และมีแผนขยายต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนกัมพูชาในพื้นที่ต่างๆ และเป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกัมพูชา“การขยายตัวของสังคมเมืองนำมาซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประชากรมีกำลังซื้อสูงขึ้น คนหนุ่มสาวตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงแปลงได้ดี ที่สำคัญประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่ชื่นชอบสินค้าไทยอยู่แล้ว ประกอบกับเสถียรภาพด้านสังคม และกฎหมายที่สนับสนุนการทำธุรกิจ รวมถึงแรงงานคุณภาพ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมเซเว่น อีเลฟเว่นให้เติบโต ขณะเดียวกัน แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักของเศรษฐกิจกัมพูชาก็หนุนให้ธุรกิจต่างๆ ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ” นายชัยโรจน์ กล่าวสำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจในกัมพูชายังคงยึดมั่นในค่านิยม 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือการสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร เช่นเดียวกับที่ซีพี ออลล์ ยึดถือใช้เป็นแนวทางในประเทศไทย โดยเฉพาะเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีเจตนารมย์จะเติบโตควบคู่ไปกับชุมชนและสังคม ส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพ ตรงความต้องการ สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน“ซีพี ออลล์ มีปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน มีนโยบายชัดเจนที่เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นของกัมพูชา ขณะเดียวกัน ยังจ้างงานคนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนธุรกิจ บุคลากรทั้งสายสำนักงาน และสายปฏิบัติการร้าน เป็นชาวกัมพูชาถึงร้อยละ 99 ส่งมอบองค์ความรู้การบริหารจัดการสมัยใหม่ให้คนกัมพูชา ดูแลทุกคนเสมือนครอบครัว ด้วยแนวคิดเข้าใจ เข้าถึง ร่วมพัฒนาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกันให้ทุกคน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ และสามารถส่งต่อสู่ทายาทได้อย่างยั่งยืน เรียกว่าร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขานั้น ทุกขั้นตอนเชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจในกัมพูชา ตั้งแต่ผู้ค้าวัสดุ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง รวมทั้งธุรกิจขนส่งในประเทศ สิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยขับเคลื่อน และผลักดันเศรษฐกิจของกัมพูชาโดยตรง” นายชัยโรจน์ กล่าวเสริมทั้งนี้ CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. ซีพี ออลล์ ได้รับสิทธิในการจัดตั้ง และดำเนินการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศกัมพูชา เป็นระยะเวลา 30 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ปี โดยร้านสาขาแรกเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ