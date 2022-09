พญาไท 2ขยายฐานลูกค้าระดับพรีเมี่ยม กลุ่มประกันและต่างชาติด้วยบริการเป็นเลิศด้านการแพทย์

ผู้จัดการรายวัน 360 -โรงพยาบาลพญาไท 2 ประกาศวิสัยทัศน์ก้าวสู่ปีที่ 36 สู่การเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับเอเชีย มุ่งพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์ความต้องการของสังคม และการรักษาภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ในยุคดิจิทัล พร้อมปรับเปลี่ยนองค์กร สร้างระบบนิเวศใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้านายแพทย์ อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์เครือโรงพยาบาลพญาไท เปาโล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 กล่าวว่า “โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนสำคัญที่ทำให้ต้องเราปรับตัวเพื่อก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ เราจึงจำเป็นต้องปรับองค์กรเพื่อรองรับความต้องการของสังคมและลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการแข่งขันในอนาคต”สำหรับกุญแจสำคัญขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ คือการเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ โรงพญาไท 2 จึงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการที่แตกต่าง และมอบบริการระดับพรีเมี่ยม เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยเฉพาะผู้รับบริการในตลาดต่างประเทศ ผู้รับบริการในกลุ่มประกัน ที่ต้องสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดทั้งในประเทศและกลุ่มอาเซียน ที่มีโอกาสมากขึ้นจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากมาตรการผ่อนคลายโควิด-19นายแพทย์ อนันตศักดิ์ เผยว่า โรงพยาบาลพญาไท 2 ยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการรักษาเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้ครบทุกปัจจัยของการเป็น State of the art hospital หรือโปรแกรมการรักษาโรคกลุ่มซับซ้อนที่ทันสมัย ทั้งด้านวิชาการและการรักษา การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic Spinal Surgery) และการนำนวัตกรรมหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ (Robotic Assisted Surgery) ของสถาบันกระดูกและข้อ และการตรวจค่า Urine CTX-II ในปัสสาวะ ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบความผิดปกติของข้อ ได้เร็วกว่าการเอ็กซเรย์ ซึ่งจะพบความผิดปกติก็ต่อเมื่อเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมไปแล้ว ซึ่งผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัด แทบทุกราย แต่การตรวจค่า Urine CTX-II จะทำให้พบความผิดปกติตั้งแต่ระยะที่ 1 ทำให้เริ่มต้นรักษาได้ทันเวลา ลดโอกาสที่จะต้องผ่าตัดลง เป็นต้นนอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเฮลธ์เทคโปรแกรม Health Up App และ Telemedicare เชื่อมโยงบริการแบบไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ โดยลดระยะเวลารอคอย การเดินทางเข้ามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกแก่ผู้รับบริการผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ให้บริการ ทำให้โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่ความโดดเด่นด้านบุคลากร ประจำปี 2021 “Thailand Quality Class Plus : People (TQP Plus : People) ด้วยความเชื่อที่ว่าพนักงานที่มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขในการทำงาน จะทำให้บุคลากรของโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในการดูแลอย่างครบครันและดีที่สุดนายแพทย์ อนันตศักดิ์ กล่าวว่า “ก้าวต่อไปของโรงพยาบาลพญาไท 2 กำลังปรับตัวเพื่อนำนวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาใช้ในงานประจำ เพื่อทำให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น โดยไม่ต้องใช้เวลาไปกับการทำงานด้านเอกสาร ซึ่งจะทำให้งานบริการผู้ป่วยสะดวกสบายมากขึ้น ภายใต้แนวคิด ‘การพัฒนาไม่มีคำว่าหยุดนิ่ง’ ”“โรงพยาบาลพญาไท 2 มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มี Growth Mindset ที่พร้อมเปิดรับการพัฒนาทุกด้าน ความคิดใหม่ ๆ และความคิดนอกกรอบที่พร้อมจะนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งการระบบนิเวศภายในเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในอาเซียนในอีก 4 ปีข้างหน้า และผลักดันให้โรงพยาบาลพญาไท 2 ก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับประเทศ ที่มีระบบบริหารเยี่ยม และสร้างผลลัพธ์ยอด นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย” นายแพทย์ อนันตศักดิ์ กล่าว