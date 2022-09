​ตื่นตาตื่นใจ “คาร์นิวัลเมจิก” ทุ่มงบ 6.6 พันล้านบาท จัดเต็มแสงสีเสียงโชว์อย่างยิ่งใหญ่ ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกช่วยกระตุ้น “เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว” ภูเก็ต

โดยโครงการตั้งอยู่ที่ 999 หมู่ 3 (ใกล้กับภูเก็ตแฟนตาซี) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ภูเก็ตแฟนตาซีเปิดตัวโครงการ “คาร์นิวัลเมจิก” สวนสนุกยามค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ที่เนรมิตขึ้นด้วยแนวคิดวัฒนธรรมงานรื่นเริงของไทยเพียงแห่งเดียวในโลก โดยใช้เงินลงทุนรวมกว่า6,600 ล้านบาท ตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและทั่วโลก ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ มีแนวโน้มคลี่คลายพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยคาร์นิวัลเมจิกจะเปิดให้บริการในวันอังคารที่ 20 กันยายน2565 ปีนี้ ต้อนรับฤดูท่องเที่ยวปลายปีตั้งเป้านักท่องเที่ยวใช้บริการประมาณ 2ล้านคนภายในปี 2566​นายกิตติกร คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด กล่าวว่า “จากความสำเร็จของภูเก็ตแฟนตาซี ธีมปาร์ควัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกตลอด 22 ปีที่ผ่านมา ในปีนี้บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ โดยเปิดตัวโครงการ คาร์นิวัลเมจิก - มหัศจรรย์อาณาจักรเมืองไฟ (Carnival Magic - The Magical Kingdom of Lights) ธีมปาร์คคาร์นิวัลสไตล์ไทยที่แรกและที่เดียวในโลก เป็นสวนสนุกที่ชูเอกลักษณ์การจัดงานรื่นเริงสไตล์งานฟันแฟร์หรืองานวัดของไทย พร้อมสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ผสมผสานความสนุกสนานแบบไทย ๆ ในมาตรฐานระดับโลก ตั้งอยู่ ณ หาดกมลา จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ใกล้กับภูเก็ตแฟนตาซี โดยใช้ งบลงทุนรวมกว่า 6,600 ล้านบาท ซึ่งเราวางเป้าหมายว่าคาร์นิวัลเมจิกจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยว ทั่วโลกจะต้องเข้ามาเยี่ยมชมและได้รับประสบการณ์สุดประทับใจอย่างแน่นอน”​คาร์นิวัลเมจิก คือ ธีมปาร์คคาร์นิวัลสไตล์ไทย หรือสวนสนุกที่มีคอนเซปต์เป็นการจัดงานรื่นเริงสไตล์งาน ฟันแฟร์ หรือ งานวัดของไทย พรั่งพร้อมไปด้วย Attractions สิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ผสมผสานกับความสนุกสนาน ในรูปแบบของไทยมาตรฐานระดับโลก และการประดับประดาด้วยแสงไฟกว่า 40 ล้านดวง อย่างสวยงามตระการตา คาร์นิวัลเมจิกจะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครและมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก​ตื่นตาตื่นใจไปกับ “คาร์นิวัลเมจิก” ผ่าน 4 โซนหลัก ดังนี้​โซนที่ 1คือ ถนนชอปปิง คาร์นิวัลฟันแฟร์ (Carnival Fun Fair) เพลิดเพลินกับการชอปปิงสินค้าต่าง ๆ ในร้านค้าที่ถูกออกแบบและตกแต่งอย่างงดงามน่าสนใจด้วยสีสันสดใสสไตล์คาร์นิวัลไม่เหมือนใคร​นักท่องเที่ยวยังสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมและการแสดงตลอดทั้งคืน อาทิ การแสดงขบวนคาร์นิวัล ศูนย์เครื่องเล่น VR ลิ้มรสอาหารทานเล่นและของหวานอย่างจุใจ ถ่ายภาพกับมาสค็อต เกมการละเล่น และเครื่องเล่นแสนสนุกอีกมากมาย เช่น ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน หรือ การขับรถแข่ง เป็นต้น​โซนที่ 2ภัตตาคารบุฟเฟต์ เบิร์ดออฟพาราไดซ์ (Bird of Paradise) ภัตตาคารบุฟเฟต์ที่สามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า 3,000 ที่นั่ง มีบรรยากาศในการรับประทานอาหารเสมือนอยู่ในสวนแห่งสวรรค์ รายล้อมไปด้วยรูปปั้นนกยูงยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ มีห้องโถงรับประทานอาหารที่สวยงาม โอ่อ่า หรูหรา พรั่งพร้อมไปด้วยอาหารเลิศรสมากกว่า 100 เมนู ทั้งเมนูแบบตะวันตกและตะวันออก อาหารอินเดีย อาหารมังสวิรัติ และอาหารฮาลาล พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก​นอกจากนี้ ในอนาคตคาร์นิวัลเมจิก ยังมีภัตตาคารหรูอีกแห่งที่ มีชื่อว่า ริเวอร์ออฟบลิส (River of Bliss Luxury Restaurant) เป็นภัตตาคารหรู ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทศกาลงานลอยกระทง ภายในให้บริการอาหารแบบเซตเมนูที่ลูกค้าเลือกเองได้ ในบรรยากาศที่ตกแต่งด้วยกระทงที่สวยงาม พร้อมตื่นเต้นกับไฮไลต์ของภัตตาคารแห่งนี้ คือ ลูกค้าที่จะมารับประทานอาหารที่ภัตตาคารแห่งนี้จะต้องเดินมาตรงกลางของ “น้ำตกแห่งความสุข” (Happiness Falls) เพื่อขึ้น “เรือแห่งความสุขสำราญ” (Barge of Happiness) ซึ่งเรือจะลอยขึ้นเหนือจากพื้นประมาณ 7 เมตร เพื่อเข้าสู่บริเวณภายในภัตตาคาร​โซนที่ 3คือ โรงละครริเวอร์พาเลส (River Palace) เป็นโรงละครขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 16,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 10 ไร่ เป็นหนึ่งในโรงละครที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในโรงละครที่ใหญ่ที่สุดในโลก รองรับผู้ชมได้มากกว่า 2,200 ที่นั่ง และภายในมีเวทีการแสดงกว้าง 22 เมตร และยาวถึง 70 เมตร พร้อมการแสดงในรูปแบบขบวนพาเหรดอินดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ในชื่อ ริเวอร์คาร์นิวัล (River Carnival)​ริเวอร์คาร์นิวัล (River Carnival) เป็นการแสดงพาเหรดที่ผสมผสานศิลปะไทยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าด้วยกัน มีความยาวประมาณ 50 นาที ในการแสดงจะมีรถขบวนแห่พาเหรดขนาดใหญ่มากกว่า 88 ลำ ประดับประดาไปด้วยแสงไฟหลายล้านดวงที่สวยงามตระการตา และมีเทคโนโลยีเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยตื่นตาตื่นใจ และไฮไลต์ของการแสดง ริเวอร์คาร์นิวัล (River Carnival) คือ มีรถพาเหรดที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 70 เมตร หรือยาวเกือบเท่ากับเครื่องบินจัมโบ้ A380​โซนที่ 4คือ เมืองไฟ คิงดอมออฟไลต์ส (Kingdom of Lights) เป็นเมืองที่มีไฟประดับประดาสวยงามมากกว่า 40 ล้านดวง ซึ่งในพื้นที่กว่า 9 โซน ทุกท่านจะได้เดินเที่ยวชมและสัมผัสกับแสงไฟ ที่สวยงามเหนือจินตนาการ สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา ไฮไลต์ของเมืองไฟคือโซนริเวอร์ออฟไลต์ส (River of Lights) ที่มีการนำดวงไฟหลายล้านดวงมาประดับบนโครงเหล็กดัดลวดลายสวยงาม (Luminaries) ที่มีความยาวรวมถึง 50 กิโลเมตร เป็นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยล้อมรอบทะเลสาบ โดยลูกค้าสามารถเดินผ่านสะพานเข้ามา ในโซนนี้เพื่อชมความอลังการของดวงไฟหลายสิบล้านดวงแบบพาโนรามารอบทิศทาง​นอกเหนือจากนี้ โครงการคาร์นิวัลเมจิกยังได้สร้างสถิติใหม่ แห่งวงการแหล่งท่องเที่ยวของไทยและของโลกหลายอย่าง โดยล่าสุด ได้รับรางวัลสถิติโลก Guinness World Records ถึง 9 รางวัล คือ​1. รถพาเหรดที่ยาวที่สุดในโลก​2. การแสดงแสงสีเสียงที่ใช้ไฟ LED มากที่สุดในโลก​3. รูปปั้นไฟ LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลก​4. โครงสร้างไฟ LED ใหญ่ที่สุดในโลก​5. ตู้ป๊อปคอร์น (Popcorn machine) ใหญ่ที่สุดในโลก​6. โคมระย้า (Chandelier) ใหญ่ที่สุดในโลก​7. รูปปั้นเปเปอร์มาเช่ (Paper-mache) ใหญ่ที่สุดในโลก​8. กรอบเวที (Proscenium) สูงที่สุดในโลก​9. รถตู้ที่ติดไฟLEDมากที่สุดในโลก​“ทั้งนี้ เราได้รุกการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเอเย่นต์ทัวร์ที่เป็นพันธมิตรมากกว่า 1,000 แห่ง โดยเบื้องต้นได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม ซึ่งสัดส่วนกลุ่มลูกค้าของโครงการจะเป็นนักท่องเที่ยว ต่างชาติ และคนไทยอยู่ที่ 70:30 ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเน้นกลุ่มประเทศอินเดีย จีน ยุโรป ออสเตรเลีย ประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง ทั้งนี้ โครงการคาร์นิวัลเมจิกพร้อมเปิดให้บริการในวันอังคารที่ 20 กันยายน2565 ปีนี้ ตั้งเป้านักท่องเที่ยวเข้าชมประมาณ 2ล้านคนภายในปี 2566” นายกิตติกรกล่าว​“ปัจจุบันสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มฟื้นตัวและเติบโตมากยิ่งขึ้น ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต (ทกจ.ภก.) เผยว่าหลังจากภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ยกเลิกระบบ Test & Go ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมาคาดการณ์ว่าตลอดปี 2565 จะมี นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า จ.ภูเก็ต ประมาณ 5 ล้านคน คิดเป็นการฟื้นตัว 50% เมื่อเทียบกับปีปกติก่อนโควิด-19 ระบาด ในด้านของนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ยังคงปักหมุดให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม โดยเฉพาะเมื่อยิ่งเข้าใกล้ ช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวปลายปี จังหวัดภูเก็ตก็ยิ่งคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว ดังนั้น การเปิดตัวของคาร์นิวัลเมจิก อย่างยิ่งใหญ่นี้ จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศ เพิ่มการจ้างงานคนในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยให้กลับมาเติบโตอย่างสดใสได้อีกครั้ง" นายกิตติกร กล่าวสรุป​โครงการคาร์นิวัลเมจิก จะเปิดให้บริการในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565