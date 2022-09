MEAT ZERO X Auntie Anne's เปิดตัว “MEAT ZERO PIZZA PRETZEL” ต่อยอดความสำเร็จเมนูเนื้อจากพืช

กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใส่ใจและดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำให้กระแสตอบรับเนื้อจากพืช แบรนด์ MEAT ZERO เป็นสินค้าที่ได้รับการตอบรับในวงกว้างและเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศ ซีพีเอฟ จึงไม่หยุดพัฒนานวัตกรรม Plant-Based ยังคงมุ่งมั่นวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นนำระดับโลก เพื่อผลิตสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย ให้ได้รสชาติ กลิ่น เนื้อสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์จริง ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนางศุภรา กล่าวด้านเปิดเผยว่า ในปี 2021 Auntie Anne's ประสบความสำเร็จกับสินค้า Plant-Based Pretzel เป็นอย่างมาก จนสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการตอบรับสินค้าจากผู้บริโภค พิสูจน์ได้จากการสร้างส่วนแบ่งยอดขายได้เกินกว่า 10% ของภาพรวมแบรนด์ฯนางสาวจันทรัตน์ กล่าวMEAT ZERO Pizza Pretzel วางจำหน่ายในราคากล่องละ 89 บาท (สำหรับเดลิเวอร์รี่ ราคากล่องละ 99 บาท) พร้อมโปรโมชั่นให้เลือกอร่อยกับเซ็ตสุดคุ้ม ได้แก่ Set A : Meat Zero Pizza Pretzel + Lemonade 22 ออนซ์ ราคา 139 บาท และ Set B : Meat Zero Pizza Pretzel + Almond stix + Lemonade 22 ออนซ์ ราคา 185 บาท พิเศษสุดๆ เมื่อซื้อ MEAT ZERO Pizza Pretzel ชุดใดก็ได้ สามารถแลกซื้อ Almond Pretzel ในราคาเพียง 29 บาท (โปรโมชั่นนี้สำหรับซื้อที่ร้านเท่านั้น) ร่วมสัมผัสความอร่อยได้ที่ร้าน Auntie Anne's ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.facebook.com/AuntieAnnesThailand/ และ https://www.facebook.com/meatzero/ หรือ Line @auntieannesth หรือ CRG Call Center โทร.1312ซีพีเอฟ มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเนื้อจากพืช (Plant-Based) ร่วมกับศูนย์วิจัยชั้นนำระดับโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไต้หวัน เป็นระยะเวลามากกว่า 4 ปี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีรสสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์จริง ทั้งลักษณะและกลิ่น ตลอดจนให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ปราศจากคอเลสเตอรอล และไฟเบอร์สูง เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มมังสวิรัติยืดหยุ่น ลดการรับประทานเนื้อสัตว์ ตลอดจนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช MEAT ZERO ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี หลังเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2564 จนกลายเป็นแบรนด์เนื้อจากพืชอันดับ 1 ของไทยอย่างรวดเร็ว การันตีคุณภาพด้วยรางวัล “สุดยอดรสชาติอาหารระดับโลก ประจำปี 2022” หรือ Superior Taste Award 2022 โดยสถาบันชั้นนำของโลก International Taste Institute ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม จากสินค้านักเก็ตและไส้เบอร์เกอร์รสกระเทียม คว้ารางวัล "THAIFEX-ANUGA Taste Innovation Show 2022" ในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022 ด้วยนวัตกรรม PLANT-TEC เทคนิคการสร้างรสสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์จริง พร้อมทั้งรางวัลชนะเลิศ BEST PLANT-BASED BRANDING จาก Root The Future Plant-Based Food Awards 2021 จากผลโหวตของผู้บริโภค และรางวัล "ผู้ส่งออกด้านนวัตกรรมอาหารแห่งปี 2021" (The Export Initiative of the Year - Food) จากเวที The Asian Export Awards 2021 จัดโดย Manufacturing Asia สื่อชั้นนำด้านการส่งออกระดับภูมิภาคเอเชีย./