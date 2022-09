BGC มุ่งลดคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด ห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ เดินหน้ามอบความยั่งยืนให้โลก

บีจีซีเป็นหนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาซียน และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรในประเทศไทย ที่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยพันธกิจที่พร้อมส่งมอบความยั่งยืนให้กับโลกและธุรกิจของเรา ทำให้บีจีซีริเริ่มดำเนินโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรตั้งแต่ต้นปี 2565 เพื่อเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตอย่างโปร่งใส พร้อมนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจในเครือตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สอดรับและสอดคล้องไปกับเป้าหมายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและของโลกภายในปี 2565 บีจีซีและบริษัทในเครือได้ผ่านการตรวจและขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint of Organization : CFO) ตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้รับ Certificate Standard TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization เป็นที่เรียบร้อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด และบริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตขวดแก้ว และกิจกรรมของพนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานอุตสาหกรรมแก้วและกระจกของไทยได้ถึง 10%นอกจากนี้บีจีซีได้ดำเนินการขอรับรองมาตรฐานสากล ISO 14064-1 เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรให้กับบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด และบริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด ควบคู่ไปกับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและได้รับการรับรองภายในเดือนตุลาคม 2565 เพื่อตอกย้ำปณิธานที่มุ่งมั่นลดก๊าซเรือนกระจกและลดโลกร้อนให้ได้มากที่สุด บีจีซียังวางแผนขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ให้กับบริษัทในเครือซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์แก้ว อีก 3 บริษัท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและได้รับการรับรองภายในปี 2566 พร้อมกับดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากลควบคู่ไปด้วยนอกเหนือจากการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บีจีซีและบริษัทในเครืออีก 4 บริษัท ยังผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันว่าบีจีซีให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ ความยั่งยืนให้แก่โลกและธุรกิจ ตามพันธกิจของบริษัทเสมอมา