แพลนท์เบสไทยทะลุ 4 หมื่นล. จัดงานอีเวนท์ครั้งแรกในไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - กระแสแพลนต์เบสต์มาแรง ปี 65 คาดโต 40,000 ล้านบาทด้านผู้ผลิตอาหารแพลนต์เบสต์ตบเท้าร่วมงานฟู้ด แอนด์ ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 พร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารแพลนต์เบสต์ ครั้งแรกของประเทศไทยนางสาวสุภาภรณ์ อังศรีสุรพร ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงานฟู้ด แอนด์ ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 (Food & Hospitality Thailand 2022) กล่าวถึงเทรนด์อาหารโปรตีนจากพืชว่า ทั่วโลกให้การยอมรับอาหารโปรตีนจากพืช หรือ แพลนต์เบสต์ (Plant Based) มากขึ้น จนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในอาหารกระแสหลัก ซึ่งมีการเติบโตและการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพและลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงโดยมีการคาดการว่า ตลาดโปรตีนจากพืชทั่วโลกจะมีอัตราเติบโตในปีนี้อยู่ที่ 44,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนประเทศไทยข้อมูลจาก Euro Stat ระบุว่า ปี 65 คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 40,000 ล้านบาท ทำให้วันนี้ผู้ประกอบการอาหารของไทยต่างพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแพลนต์เบสต์เข้าสู่ตลาดไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ได้รับความนิยม คือ Plant-based meat, Plant-based meal และ Plant-based eggทำให้ในการจัดงานฟู้ด แอนด์ ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 ได้รับความสนใจจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแพลนต์เบสต์จากหลายบริษัทประเทศทั่วโลก นำสินค้ามาร่วมจัดแสดงเป็นจำนวนมาก อาทิ Big Idea Ventures Pte Ltd, SG Protein, Buhler Asia Pte Ltd, Fisheroo, Green Rebel และ Shandi Global จากประเทศสิงคโปร์ Never Meat, Meat Avatar, Harvest Gourmet, Harada Corporation (Thailand) Co., Ltd., Let's Plant Meat, Goodsouls Kitchen จากประเทศไทย และ Beyond Meat จากสหรัฐอเมริกานอกจากต้องการเปิดตลาดในประเทศไทยแล้ว ยังต้องการเจาะกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหารของไทยโดยตรง เพราะนอกจากจะจับกระแสการบริโภคเพื่อสุขภาพแล้ว ยังคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่กลับเข้ามายังประเทศไทยในปลายปีนี้และปีหน้าจะพุ่งขึ้นคึกคักแน่นอนนอกจากนั้นเพื่อส่งเสริมให้อาหารแพลนต์เบสต์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นไอเดียธุรกิจแก่ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหาร ภายในงานฯ จึงได้มีการจัดการแข่งขันทำอาหารจากแพลนต์เบสต์ โดยร่วมกับ สมาคมเชฟประเทศไทย และ บริษัท แอบบรา จำกัด (Abbra Corporation Limited) ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาทโดยการแข่งขันทำอาหารจากแพลนต์เบสต์ เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล ผู้แข่งขันต้องทำอาหารโปรตีนจากพืช แบบฟรีสไตล์ ในรูปแบบอาหารจานหลัก 1 จาน ภายใน 60 นาที ภายในเมนูต้องมีโปรตีนจากพืช คาร์โบไฮเดรต ผัก และซอส โดยไม่อนุญาตให้ใช้โปรตีนหรือไขมันจากสัตว์และอาหารทะเลงาน Food & Hospitality Thailand 2022 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 24 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์